Что известно о Дне Государственного флага России

Праздник ежегодно отмечается 22 августа

ТАСС-ДОСЬЕ. День Государственного флага РФ ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ Бориса Ельцина "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага". Государственный флаг - один из официальных символов страны.

ТАСС подготовил материал об истории государственного флага России.

История

Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.

В 1693 году триколор стал личным штандартом царя Петра I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны были поднимать бело-сине-красный флаг. Триколор также некоторое время использовали на военных кораблях. Однако в 1712 году на военном флоте был утвержден новый Андреевский флаг (белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест).

В XVIII - первой половине XIX веков бело-сине-красный флаг использовался не только для коммерческих судов, но и для обозначения принадлежности территорий к Российской империи. В частности, им пользовались русские морские экспедиции и колонисты в Америке.

11 июня 1858 года император Александр II по докладу начальника гербового отделения департамента герольдии Бернгарда Кене утвердил рисунок "с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях". 1 января 1865 года вышел именной указ императора, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый были прямо названы "государственными цветами России". Черно-желто-белый флаг разрешалось использовать только государственным учреждениям, обыватели могли вывешивать бело-сине-красные флаги. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление императора Александра III, в котором говорилось: "Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цветов". Однако черно-желто-белый флаг формально отменен не был.

11 мая 1896 года особое совещание при министерстве юстиции, созванное императором Николаем II, определило, что для империи флагом должен "окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой". В 1914-1917 годах параллельно с триколором существовал "флаг для частного употребления": бело-сине-красный с черным двуглавым орлом в желтом квадрате у древка в верхнем углу.

После отречения императора Николая II от престола Временное правительство не стало утверждать новый флаг и герб государства. Советская Россия в 1918 году отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем.

После распада СССР

Во время событий августа 1991 года в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор. 22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР". 1 ноября 1991 года флаг был утвержден Съездом народных депутатов РСФСР. Согласно статье 181 конституции, государственный флаг РСФСР представлял собой "прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя - лазоревого цвета и нижняя - алого цвета". Отношение ширины флага к его длине составляло 1:2. В таком виде флаг сохранился после переименования Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в Российскую Федерацию (Россию).

Впоследствии, во время подготовки проекта нового основного закона, МИД РФ выступил с инициативой изменить соотношение сторон флага с 1:2 на 2:3, а комитет по культуре Верховного совета внес предложение заменить лазоревый и алый цвета флага на синий и красный, что соответствовало описанию государственной символики дореволюционной России.

Государственный флаг России

11 декабря 1993 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О Государственном флаге Российской Федерации". Согласно ему лазоревый цвет средней полосы полотнища был заменен на синий, а алый - на красный. Изменилось также соотношение ширины флага к его длине - 2:3. При этом документ разрешал использовать флаг ранее установленных пропорций до 1 января 1995 года.

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал конституционный федеральный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В нем говорится, что "Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета".

С 1999 года в России действует государственный стандарт на изготовление флагов. В соответствии с ним цвета полос триколора должны соответствовать атласу цветов, разработанному Всесоюзным центром ассортимента и моды легкой промышленности (ВЦАМлегпром) в 1980-х годах, или стандартизованной системе подбора цвета, разработанной американской фирмой Pantone Inc. в середине XX века. При этом конкретные цветовые коды в ГОСТе не названы.

Некоторые производители выпускают триколоры с изображением государственного герба России в центре полотнища, однако подобный вариант не предусмотрен российским законодательством.

Использование символики

В соответствии с федеральным конституционным законом Государственный флаг РФ постоянно установлен в рабочем кабинете президента РФ и помещениях, предназначенных для проведения мероприятий с его участием. Триколор также поднимают на зданиях администрации главы государства, Совета Федерации и Госдумы, правительства, Конституционного и Верховного судов РФ, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, судебного департамента при Верховном суде, Центрального банка, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии РФ, резиденции уполномоченного по правам человека. Он также установлен в рабочих кабинетах руководителей данных ведомств. Над резиденцией президента РФ в Москве поднимается дубликат штандарта (флага) главы государства.

Государственный флаг России постоянно поднят на зданиях федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей президента в федеральных округах, дипломатических представительств РФ за рубежом и на зданиях органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Российский триколор ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также устанавливается во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, проводимых федеральными органами государственной власти, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и др.

В соответствии с поправками в федеральный конституционный закон "О государственном флаге Российской Федерации", подписанными 23 марта 2024 года, флаг должен быть постоянно вывешен на зданиях или размещен на территории всех образовательных организаций (детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов), независимо от форм их собственности, и подниматься во время проведения любых массовых мероприятий. Ранее закон обязывал вывешивать государственный флаг на зданиях школ, другие образовательные организации могли это делать по собственному выбору. 22 июля 2025 года Госдума приняла законопроект, который обязывает учреждения молодежной политики вывешивать на своих зданиях российский флаг.

С 1 сентября 2022 года в начале каждой учебной недели в общеобразовательных организациях проходит торжественная церемония с исполнением гимна РФ и поднятием государственного флага. Ее проведение было рекомендовано школам Минпросвещения. В 2024 году в федеральную рабочую программу воспитания были внесены изменения, которые сделали проведение такой церемонии обязательным.

В дни траура в верхней части древка Государственного флага РФ крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Триколор приспускается до половины высоты флагштока.

По закону использование официальной российской символики допускается гражданами, общественными организациями, учреждениями, если такие действия не являются надругательством над государственным флагом. Так, граждане России могут вывешивать триколор на своих домах, в машинах, использовать на спортивных трибунах, во время массовых мероприятий и т. п.

Ответственность за нарушения использования флага

Максимальное наказание за надругательство над государственным флагом, согласно ст. 329 Уголовного кодекса РФ, - лишение свободы на срок до одного года. Нарушение порядка использования флага карается штрафом. Согласно ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях, для граждан предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.