Что известно о Дне разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве

Ежегодно день воинской славы отмечается в России 23 августа

ТАСС-ДОСЬЕ. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве ежегодно отмечается в России 23 августа. Он установлен в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года.

ТАСС подготовил материал об этом событии.

Фронт накануне битвы

В ходе зимнего наступления 1943 года Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и последовавшего контрнаступления вермахта в районе Харькова и Белгорода в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 км и шириной до 200 км, обращенный в западную сторону - так называемая Курская дуга. Германское командование приняло решение провести стратегическую операцию по окружению и уничтожению советских частей на Курском выступе. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием "Цитадель".

Для ее проведения были привлечены наиболее боеспособные соединения - в общей сложности 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, а также большое число отдельных частей, входивших в 9-ю и 2-ю полевые армии группы армий "Центр" (командующий - генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге), в 4-ю танковую армию и оперативную группу "Кемпф" группы армий "Юг" (командующий - генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн).

Группировка германских войск насчитывала свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, 2 245 танков и штурмовых орудий, 1 781 самолет.

К началу Курской битвы в составе советских Центрального, Воронежского и Степного фронтов насчитывалось более 1,9 млн человек, более 26 тыс. орудий и минометов, свыше 4,9 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, около 2,9 тыс. самолетов. Войска Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского обороняли северный фас (обращенный к противнику участок) Курского выступа, а войска Воронежского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина - южный. Войска, занимавшие выступ, опирались на Степной фронт в составе стрелкового, трех танковых, трех моторизованных и трех кавалерийских корпусов (командующий - генерал-полковник Иван Конев). Советские части располагали мощной эшелонированной обороной, насыщенной противотанковыми средствами. Координировали действия фронтов представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский.

Ход битвы

5 июля 1943 года немецкие ударные группировки начали наступление на Курск из районов Орла и Белгорода и в течение нескольких суток смогли продвинуться на 5-10 км. При этом они не смогли взять основные опорные пункты: село Поныри на северном фасе и Прохоровку - на южном. 12 июля в ходе оборонительной фазы Курской битвы (Курская стратегическая оборонительная операция 5-23 июля) на Прохоровском поле произошло крупнейшее в истории войны танковое сражение. В нем с обеих сторон одновременно участвовали до 1,2 тыс. танков и самоходных орудий. В ожесточенных боях войска вермахта потеряли, по разным оценкам, от 80 до более 300 танков, перешли к обороне, а 16 июля начали отводить свои силы. 12 июля начался второй этап Курской битвы, контрнаступление советских войск: Орловская стратегическая наступательная операция "Кутузов" (12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев" (3-23 августа). В период Курской битвы в тылу немецких войск партизанскими соединениями была проведена операция "Рельсовая война". Ее целью были масштабные диверсии на объектах железной дороги для затруднения переброски немцами снабжения и подкреплений, а также оттягивания части сил для охраны путей подвоза и противодействия партизанам.

5 августа в результате операций "Кутузов" и "Румянцев" были освобождены Орел и Белгород. Вечером того же дня в Москве в честь этого события впервые в годы войны был произведен артиллерийский салют. 23 августа был освобожден Харьков. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр. Немецкое командование окончательно утратило стратегическую инициативу и было вынуждено перейти к обороне на всем фронте.

В одной из крупнейших битв в истории Второй мировой войны с обеих сторон принимали участие более 4 млн человек, были задействованы около 70 тыс. орудий и минометов, более 10 тыс. танков и самоходных орудий, около 11 тыс. боевых самолетов.

Итоги сражения

После победы в Курской битве стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону РККА, немцы лишились возможности проводить наступательные операции. В ходе Курской битвы советские войска разгромили 30 немецких дивизий (в том числе 7 танковых). Потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными (по данным Большой российской энциклопедии, 2010). Согласно подсчетам исследовательского коллектива под руководством консультанта Военно-мемориального центра ВС РФ генерал-полковника Григория Кривошеева, суммарные безвозвратные потери советских вооруженных сил в Курской, Орловской и Белгородско-Харьковской операциях в период с 5 июля по 23 августа 1944 года составили 254 470 человек, суммарные санитарные потери - 608 833 человека.

Увековечение памяти

За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были удостоен 231 боец, свыше 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями. Около 130 соединений и частей получили гвардейское звание, более 20 были удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских.

За вклад в победу в Великой Отечественной войне Курская область была награждена орденом Ленина, а город Курск - орденом Отечественной войны I степени. В 1983 году в Курске был увековечен подвиг советских воинов на Курской дуге - 9 мая открыт Мемориал памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. 9 мая 2000 года в честь 55-летия победы в Великой Отечественной войне был открыт мемориальный комплекс "Курская дуга". 27 апреля 2007 года указом президента РФ Владимира Путина Курску было присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы".

22 февраля 2022 года в поселке Поныри Курской области был заложен первый камень нового мемориального комплекса "Курская битва". 23 августа 2023 года была торжественно открыта его центральная архитектурная композиция - скульптура советского воина, который не дает сомкнуться двум надвигающимся навстречу друг другу стенам. Авторами комплекса стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, ранее создавшие проект Ржевского мемориала советскому солдату (Тверская область, 2020).