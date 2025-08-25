Он подал заявление на должность председателя Верховного суда 25 августа 2025 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 августа 2025 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин. Прежний председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла 22 июля 2025 года.

Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске.

В 1998 году окончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ныне Северный федеральный университет).

С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006-2007 годах являлся следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ.

В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года - самостоятельное ведомство - Следственный комитет РФ). Был старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора РФ - председателе Следственного комитета при прокуратуре РФ Александре Бастрыкине. В качестве следователя вел расследование резонансных уголовных дел, среди которых дело о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, дела об убийствах политика Бориса Немцова и адвоката Станислава Маркелова, дело о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

В 2012 году Игорю Краснову было присвоено звание генерал-майора юстиции.

С апреля 2016 года по январь 2025 года занимал должность заместителя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Курировал работу главного управления по расследованию особо важных дел и главного следственного управления Следственного комитета. В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.

22 января 2020 года Совет Федерации по представлению президента РФ Владимира Путина назначил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ (сменил в должности Юрия Чайку). За его кандидатуру сенаторы проголосовали единогласно. 22 января 2025 года президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на должность генпрокурора.

Действительный государственный советник юстиции (2020).

Заслуженный юрист РФ (2025).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2014).