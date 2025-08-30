31 августа начинается четырехдневный визит президента РФ Владимира Путина в Китай. В его рамках Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне и победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о взаимных высказываниях лидеров РФ и КНР друг о друге и сотрудничестве двух стран.

Владимир Путин о Си Цзиньпине и сотрудничестве двух стран

"Председатель Си Цзиньпин называет меня своим другом, а я называю его своим другом… Он (Си Цзиньпин — здесь и далее прим. ТАСС-ДОСЬЕ) основательный, спокойный, деловой и надежный партнер, я это хотел подчеркнуть. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться с обеих сторон" (из интервью Медиакорпорации Китая 16 октября 2023 года).

"Мы (РФ и КНР) очень часто, практически всегда, координируем свои действия на международной арене. Это очень серьезный элемент международной жизни. Мы и дальше будем это делать" (из прямой линии с Владимиром Путиным от 19 декабря 2024 года).

"Прогресс, достигнутый в двусторонних связях, впечатляет. Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем" (из статьи Владимира Путина для "Жэньминь жибао", опубликованной 20 марта 2023 года).

"Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надежный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня, они самодостаточные и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры" (из заявлений Владимира Путина для прессы после встречи с Си Цзиньпином 8 мая 2025 года).

Си Цзиньпин о Владимире Путине и сотрудничестве двух стран

"Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти тридцать раз. Россия для меня самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня самый близкий друг и хороший коллега. В этом максимальное отражение высокого уровня двусторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия Китая и России" (из заявлений Си Цзиньпина для прессы после встречи с Владимиром Путиным 5 июня 2019 года).

"В течение десяти лет мы с президентом Путиным поддерживаем плотные связи, находимся в контакте по стратегическим вопросам и стимулируем плодотворное стратегическое взаимодействие двух стран" (из заявлений Си Цзиньпина для прессы после встречи с Владимиром Путиным 21 марта 2023 года).

"Две страны твердо поддерживают друг друга в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством" (из статьи Си Цзиньпина для "Российской газеты", опубликованной 20 марта 2023 года).

"Китай имеет наибольшее количество населения в мире, и Россия является крупнейшей страной по территории. Мы как соседи обладаем огромным преимуществом и мощным внутренним стимулом для сотрудничества во всех областях. Мы с радостью отмечаем, что при общих усилиях сотрудничество Китая и России сохраняет стремительную динамику, крепнут материальные основы двусторонних отношений, углубляется слияние интересов" (из заявлений Си Цзиньпина для прессы после встречи с Владимиром Путиным 8 июня 2018 года).