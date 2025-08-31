31 августа - 1 сентября 2025 г. в Тяньцзине (КНР) пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ТАСС подготовил материал об истории и особенностях работы организации

В рамках саммита ШОС, помимо заседания Совета глав государств организации (Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан), состоится встреча в формате "ШОС плюс". В ней планируют принять участие главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Туркмении, Турции, а также руководители 10 международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

История образования

26 апреля 1996 г. в Шанхае (КНР) главы России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы. На его основе было сформировано политическое объединение, получившее название "Шанхайская пятерка", главной целью которого являлось обеспечение стабильности вдоль границ бывших советских республик и Китая. 5 июля 2000 г. организация была преобразована в "Шанхайский форум". 14 июня 2001 г. на саммите в Шанхае к объединению пяти стран присоединился Узбекистан.

15 июня 2001 г. главы шести государств приняли Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества. 7 июня 2002 г. был подписан уставный документ организации — Хартия ШОС (вступила в силу 19 сентября 2003 г.).

С 2004 г. ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.

9 июня 2017 г. на саммите в Астане (Казахстан) было официально утверждено членство в организации Индии и Пакистана. 17 августа 2021 г. участники саммита ШОС в Душанбе (Таджикистан) подписали документ о сотрудничестве, положивший начало процесса приема в организацию Ирана. В июле 2022 г. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС.

По итогам саммита в Самарканде (Узбекистан) 15-16 сентября 2022 г. был подписан меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС. Кроме того, было объявлено о начале процедуры представления полноправного членства Белоруссии.

4 июля 2023 г. на онлайн-саммите ШОС, прошедшем под председательством Индии, Иран официально стал членом организации. Кроме того, Белоруссия подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к ШОС. В январе 2024 г. Белоруссия уведомила все страны ШОС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления республики в организацию.

4 июля 2024 г. на заседании Совета глав государств ШОС в Астане были подписаны документы о принятии Белоруссии в состав объединения в качестве полноправного члена.

Членство в ШОС

Согласно Положению о порядке приема новых членов в ШОС от 11 июня 2010 г., государство, претендующее на членство в организации, должно принадлежать к евроазиатскому региону, иметь дипломатические отношения со всеми государствами - членами ШОС, поддерживать с ними активные торгово-экономические и гуманитарные связи, обладать статусом государства - наблюдателя или партнера ШОС по диалогу. Кроме того, эта страна должна соблюдать Устав ООН, общепризнанные нормы и принципы международного права.

Международные обязательства государства - кандидата в члены ШОС в сфере безопасности не должны противоречить соответствующим договорам и иным документам, принятым в рамках организации. Претендент на вступление в ШОС не должен быть в состоянии вооруженного конфликта с другим государством или государствами, а также находиться под санкциями Совета безопасности ООН.

Решение о начале процедуры приема в члены ШОС принимается Советом глав государств и является основанием для подготовки меморандума об обязательствах государства - кандидата на вступление в ШОС в целях получения им статуса члена организации. С даты подписания меморандума государство-заявитель может присутствовать на заседаниях органов ШОС и на открытых заседаниях совета Региональной антитеррористической структуры (без права участия в принятии решений), получать доступ к документам и решениям органов ШОС, если на них не введено ограничение на распространение.

Наблюдатели и партнеры по диалогу ШОС

ШОС может предоставить заинтересованному государству или международной организации статус партнера по диалогу или наблюдателя.

Страны-наблюдатели могут с согласия членов ШОС присутствовать на заседаниях органов альянса и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня без права принятия решений.

Статус партнера по диалогу предоставляется государству (или организации), взаимодействующему с ШОС по отдельным направлениям сотрудничества, предусмотренным Хартией ШОС.

В настоящее время наблюдателями в организации являются Монголия (2004) и Афганистан (2012). Кроме того, заявки на получение статуса наблюдателей подали Азербайджан, Армения, Бангладеш, Сирия и Шри-Ланка.

Партнерами по диалогу ШОС в настоящее время являются 14 государств: Шри-Ланка (2009), Турция (2012), Камбоджа (2015), Азербайджан, Армения и Непал (2016), Египет, Катар и Саудовская Аравия (2022), Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и Объединенные Арабские Эмираты (2023).

Цели, задачи, направления сотрудничества

Согласно Хартии ШОС целями альянса являются обеспечение стабильности и безопасности в регионе, борьба с терроризмом и экстремизмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Приоритетные направления: развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, телекоммуникаций, нефтегазовой сферы, сельского хозяйства, использование водных ресурсов и др.

В отношениях внутри организации государства-члены придерживаются принципов консенсуса, взаимного доверия, взаимовыгоды, равенства, уважения к многообразию культур, стремления к совместному развитию. Во внешних сношениях ШОС исходит из принципов открытости и непринадлежности к блокам. Деятельность организации не направлена против третьих стран.

10 июля 2015 г. в Уфе (РФ) была принята Стратегия развития ШОС до 2025 г. Документ содержит прогноз развития организации, а также оценки ее роли в регионе и мире и определяет формы взаимодействия с другими международными объединениями.

Структура

Страны председательствуют в ШОС поочередно, сроком на год, завершая свои полномочия саммитом. Так, в 2019-2020 гг. в ШОС председательствовала Россия, в 2020-2021 гг. — Таджикистан, в 2021-2022 гг. — Узбекистан, в 2022-2023 гг. — Индия, в 2023-2024 гг. — Казахстан. С 4 июля 2024 г. на период 2024-2025 гг. председательство в организации перешло к Китаю.

Высшим органом ШОС является Совет глав государств, который определяет приоритеты и основные направления деятельности организации, решает вопросы ее внутреннего устройства, взаимодействия с другими странами и международными организациями, рассматривает актуальные международные проблемы. Совет собирается на очередные заседания один раз в год; председательство осуществляет глава государства - организатора саммита.

Совет глав правительств ШОС рассматривает вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим, направлениям сотрудничества. Очередные заседания проходят один раз в год.

В рамках организации действуют Совет министров иностранных дел, Совещание руководителей министерств и ведомств, Совет национальных координаторов.

Постоянно действующий рабочий орган — секретариат со штаб-квартирой в Пекине. 1 января 2025 г. в должность генсека ШОС вступил представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев (срок полномочий до 31 декабря 2027 г.).

Решения в органах ШОС принимаются путем консенсуса.

Вопросы безопасности

При создании организации ее основной задачей была провозглашена борьба с терроризмом в Средней Азии. Один из первых документов — Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001) — на международном уровне закрепил определение сепаратизма и экстремизма как насильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний.

7 июня 2002 г. на саммите ШОС в Санкт-Петербурге (РФ) было подписано соглашение о создании Региональной антитеррористической структуры (РАТС; штаб-квартира исполкома в Ташкенте, Узбекистан). Она занимается координацией борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, в частности формирует единый банк данных о международных террористических и прочих организациях и лицах, а также единый разыскной реестр, оказывает содействие в подготовке специалистов и инструкторов для антитеррористических подразделений, организует мероприятия по борьбе с наркотрафиком и др. С 1 января 2025 г. директором исполнительного комитета РАТС ШОС является Уларбек Шаршеев, бывший директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Страны - члены ШОС регулярно проводят совместные антитеррористические учения, самыми крупными из которых являются "Мирная миссия" (проходят с 2003 г.), взаимодействуют в рамках программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму.

Кроме того, страны ШОС ведут борьбу с незаконным оборотом оружия, наркотиков, другими видам транснациональной преступности и незаконной миграцией.

Важное место в деятельности организации занимает проблема информационной безопасности. Государства - члены ШОС развивают сотрудничество в сфере контроля за интернетом, совместно пресекают его использование в деятельности, подрывающей безопасность и стабильность в регионе.

Сотрудничество в экономике и финансовой сфере

Экономическое взаимодействие координируют Деловой совет (создан в 2006; объединяет представителей бизнес-сообщества) и Межбанковское объединение ШОС (2005; организует финансирование и банковское обслуживание инвестиционных проектов). В рамках ШОС ведется работа по созданию новых институтов: Банка развития и Фонда развития организации — для финансирования межгосударственных инфраструктурных проектов и внешнеторговых операций.

С 2014 г. действует Энергетический клуб, созданный по инициативе России. Это дискуссионная площадка для обсуждения энергетических стратегий государств ШОС с позиций их гармонизации и выработки предложений по повышению энергетической безопасности. Клуб объединяет представителей госструктур, крупного бизнеса и информационно-аналитических центров, работающих в сфере энергетики.

2 ноября 2019 г. в Ташкенте Совет глав правительств стран - членов ШОС принял программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 г. Документ определяет первоочередные задачи в области торговли и инвестиций, банковского и финансового сотрудничества, транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, таможни, инноваций, информационных технологий, пространственного развития, межрегионального взаимодействия, туризма, экологии и образования.

Сотрудничество в гуманитарной сфере

В 2010 г. в рамках ШОС начал работу университет, основанный на сетевом принципе. Он создан как сеть уже существующих вузов в государствах - членах ШОС и странах-наблюдателях. Подготовка кадров осуществляется по приоритетным областям культурного, научно-образовательного и экономического сотрудничества: регионоведение, экология, энергетика, IT-технологии, нанотехнологии.

В 2015 г. была разработана Международная карта молодого человека (Молодежная карта ШОС; SCO Youth Card), которая одновременно является платежным средством и удостоверением личности. В частности, она позволяет студентам вузов, входящих в Университет ШОС, пользоваться скидками на территории стран организации. Проект был запущен в мае 2017 г. в Белгороде (РФ) в рамках II Молодежного форума университетов стран ШОС.

Молодежные движения стран организации сотрудничают в рамках Молодежного совета ШОС (с 2009 г.). В мае 2018 г. в Пекине (КНР) прошел первый женский форум организации, целью которого было провозглашено "развитие обменов и сотрудничества женщин в рамках ШОС".

При организации также действует Форум ШОС (2006 г.) — общественный консультационно-экспертный орган, созданный для содействия и научной поддержки деятельности организации, проведения совместных исследований по актуальным вопросам, разъяснения задач и принципов деятельности ШОС и др.

Статистика

Территория ШОС (с учетом стран-наблюдателей) — 35 млн кв. км, или около 65% Евразийского материка. Численность населения, по данным Всемирного банка на 2024 г. (более поздние данные не опубликованы), составляет порядка 3,44 млрд человек, с учетом стран-наблюдателей — 3,48 млрд.

Совокупный валовой внутренний продукт (в текущих ценах) государств - членов ШОС достиг в 2024 г. $26,15 трлн, или 23,49% от общемирового показателя (для сравнения: в США — $29,19 трлн, в ЕС — $19,42 трлн; данные ВБ).

Как сообщил в июле 2025 г. глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на совещании министров промышленности государств - членов ШОС в рамках выставки "Иннопром", с 2022 по 2024 г. товарооборот между странами ШОС увеличился на 30% и приблизился к $1 трлн. Объем торговли России со странами ШОС в 2022-2024 гг. вырос в 1,5 раза, превысив $400 млрд.

Бюджет ШОС

Бюджет организации формируется сроком на один календарный год в долларах США. Он складывается из ежегодных долевых взносов государств - членов ШОС. Согласно Соглашению о порядке формирования и исполнения бюджета от 1 декабря 2017 г. (с изменениями от 16 октября 2024 г.), взнос Белоруссии — 5,8%, Индии — 5,9%, Ирана — 5,8%, Казахстана — 15,2%, Китая — 17,6%, Киргизии — 7,6%, Пакистана — 5,9%, России — 17,6%, Таджикистана — 6%, Узбекистана — 12,6%. Размеры долевых взносов могут быть изменены по предложению одного или нескольких государств с согласия других членов ШОС.

"ШОС плюс "

4 июля 2024 г. в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась первая встреча в формате "ШОС плюс". Как сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, данный формат был официально провозглашен как "ШОС плюс" впервые. Ранее страны, приглашенные на встречи в рамках ШОС, участвовали в расширенных заседаниях объединения.

Темой мероприятия в 2024 г. стало "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". В заседании приняли участие лидеры стран ШОС, главы государств некоторых стран, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, в том числе Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, а также руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ).

Официальные языки и сайт

Официальными и рабочими языками ШОС являются русский и китайский.

Официальный сайт организации — sectsco.org.

"ТАСС-Досье"