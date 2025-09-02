Президент РФ Владимир Путин 2 сентября 2025 года провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября 2025 года в Пекине президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

ТАСС подготовил материал о формате Россия - Китай - Монголия и основных направлениях сотрудничества трех стран.

Механизм трехстороннего взаимодействия Китая, России и Монголии был учрежден в 2014 году. Тогда с инициативой проведения встреч в таком формате выступила Монголия. Идея была предложена президентом этой страны Цахиагийн Элбэгдоржем в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе (Таджикистан). Там же состоялась и первая встреча лидеров трех государств, Россию и Китай на ней представляли президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По ее итогам была достигнута договоренность о проведении таких переговоров в рамках ШОС на регулярной основе.

Вторая и третья встреча прошли в июле 2015 года в Уфе и июне 2016 года в Ташкенте (Узбекистан) в таком же составе. По их итогам была разработана дорожная карта трехстороннего сотрудничества, определены приоритетные сферы взаимодействия (политика, безопасность, экономика, приграничные и межрегиональные связи, наука и техника, гуманитарная сфера, международные дела), а также подписана программа создания экономического коридора Китай - Монголия - Россия и соглашение между таможенными органами стран.

Четвертая и пятая встреча были организованы в Циндао (КНР) в июне 2018 года и в Бишкеке (Киргизия) в июне 2019 года. Россию представлял Владимир Путин, Китай - Си Цзиньпин, Монголию - президент Халтмагийн Баттулга. В рамках переговоров глав государств были подведены итоги экономического, транспортного и межрегионального взаимодействия, а также намечены перспективы сотрудничества в других сферах, в частности - энергетической.

Шестая встреча состоялась в сентябре 2022 года в Самарканде (Узбекистан). От РФ и КНР присутствовали Владимир Путин и Си Цзиньпин, от Монголии - президент Ухнаагийн Хурэлсух. По итогам переговоров были отмечены успехи текущего взаимодействия и намечены задачи на будущее, это - переход на национальные платежные платформы, повышение уровня сотрудничества в рамках ШОС, совместная реализация стратегических проектов, таких как строительство железных дорог Восточного (от Забайкальского края РФ до северо-восточного района КНР) и Западного (от Республики Тывы РФ до северных районов КНР) коридоров, а также скоростной автомагистрали, соединяющей три страны.

Также на полях ШОС проходят встречи и высокопоставленных представителей трех стран. Так, в июле и октябре 2024 года проходили встречи на уровне глав МИД и глав правительств соответственно. В рамках последней была утверждена программа создания экономического коридора Китая - Монголия - Россия.

Ключевые трехсторонние проекты

Главным совместным проектом трех стран является создание экономического коридора, соединяющего территории Китая и России через Монголию. Он предполагает сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС), китайской инициативы "Пояс и путь" и монгольской инициативы "Степной путь". Программа была подписана в Ташкенте 23 июня 2016 года. В ее рамках обозначено более 30 потенциальных совместных проектов (преимущественно касающихся развития транспортной инфраструктуры, организации трансграничных перевозок и межрегионального сотрудничества). Среди них приоритетными являются два: модернизация Центрального железнодорожного коридора (Улан-Удэ - Наушки - Улан-Батор - Эрлянь - Пекин - Тяньцзинь) и развитие автомобильных транзитных перевозок по маршруту АН-3 сети Азиатских автодорог (Улан-Удэ - Кяхта - Улан-Батор - Эрлянь - Тяньцзинь).

Важной составляющей сотрудничества трех стран является проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2", который должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии (отрезок на территории Монголии - "Союз-Восток"). Его проектная мощность - до 50 млрд куб. м газа в год. В январе 2022 года проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Госэкспертиза Монголии одобрила его в марте 2025 года.

Интерес представляет также развитие взаимодействия в сферах сельского хозяйства, промышленности и оборудования, медицины, строительства, логистики, образования, подготовки кадров и других направлениях.