Российский лидер выступит на пленарном заседании форума 5 сентября 2025 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 сентября 2025 года состоится выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

ТАСС подготовил подборку высказываний российского лидера на сессиях ВЭФ начиная с первого форума в 2015 году.

О роли России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Россия, обладающая колоссальной ресурсной базой, способна обеспечить ускоренный рост экономики стран АТР. <...> Мы видим и понимаем, что Азиатско-Тихоокеанский регион заинтересован в сильной, успешной России, которая открыта для сотрудничества и предлагает позитивную, созидательную повестку развития. Принципиально новые возможности для взаимовыгодного взаимодействия, торговли, кооперации со странами АТР открывает и евразийская интеграция" (4 сентября 2015 года).

О значении Дальневосточного региона для России

"Сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности" (5 сентября 2024 года).

О конкурентных преимуществах российского Дальнего Востока

"Для реализации амбициозных проектов Дальний Восток действительно представляет собой уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ - это льготные налоговые режимы и комфортные административные процедуры, которые по многим параметрам превосходят или находятся на уровне самых продвинутых территорий развития как в АТР, так и в мире" (7 сентября 2017 года).

"Сила, конкурентные преимущества Дальнего Востока - это талантливые, трудолюбивые, энергичные люди, образованная и целеустремленная молодежь. Это новые центры науки, индустриального роста, отраслей будущего. Это богатейшие запасы природных ресурсов, широкие логистические возможности - Северный морской путь и другие трансъевразийские маршруты. Наконец, это соседство с быстрорастущими экономиками, самым динамичным регионом мира - Азиатско-Тихоокеанским" (5 сентября 2019 года).

О развитии Дальнего Востока России

"Развитие Дальнего Востока для нас безусловный приоритет. <...> Наши усилия направлены на создание в динамично растущем регионе АТР мощного центра международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры. <...> Мы видим в этом мощный ресурс для достижения тех стратегических целей, которые мы поставили, для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности страны, повышения качества жизни граждан" (12 сентября 2018 года).

"Стратегический вектор развития Дальнего Востока - это новая экономика, те направления экономического и научно-технологического развития, которые формируют будущее, задают долгосрочные тренды целых отраслей, стран, регионов мира. И здесь открывается большое поле возможностей для международной кооперации и для того, чтобы по-настоящему взглянуть на развитие традиционных секторов и отраслей экономики" (3 сентября 2021 года).

"Дальний Восток наряду с Арктикой - это регионы, за которыми, безусловно, будущее России. Здесь не только ресурсы, здесь выход к региону мира, который активно и очень хорошими темпами развивается. Мы же начали поднимать Дальний Восток не потому, что готовили какую-то специальную военную операцию на Донбассе. Это же было задолго до этого. Это стратегический выбор, исходя из тенденций развития мировой экономики и, соответственно, рождения новых центров силы в мире, исходя из того, что у нас очень добрые, хорошие и дружеские отношения, высокий уровень отношений с Китаем сложился, с нашими соседями здесь, в регионе, в целом. Все здесь на подъеме" (7 сентября 2022 года).

О приглашении иностранных инвесторов на Дальний Восток

"Приглашая зарубежных партнеров к совместным проектам на Дальнем Востоке, мы действуем на основе прагматизма, рационального смысла, взаимной выгоды. Хотим, чтобы росла честная конкуренция инвесторов за возможность реализовать свои проекты на Дальнем Востоке России, чтобы побеждали лучшие деловые предложения, которые принесут высокую прибыль, что является главной целью любого бизнеса" (12 сентября 2018 года).

О логистическом потенциале Дальнего Востока

"Дальний Восток должен в полной мере реализовать свой логистический потенциал. Масштабная модернизация БАМа и Транссиба, развитие дальневосточных портов и Северного морского пути кардинально усилят транспортную связанность АТР и Европы" (12 сентября 2018 года).

О развитии сельского хозяйства на Дальнем Востоке

"Дальний Восток с его земельными, морскими ресурсами способен стать одним из ведущих, крупнейших поставщиков качественного, экологически чистого продовольствия для АТР" (3 сентября 2016 года).

О роли стран АТР в мире

"За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств" (7 сентября 2022 года).

Об условиях успеха интеграционных процессов

"Эффективная интеграция может строиться только на основе равноправия всех участников, уважения и учета взаимных интересов без какого-либо политического или экономического диктата, навязывания односторонних решений. В нашем понимании интеграция - это предсказуемые долгосрочные правила, это открытость для сотрудничества с другими странами и объединениями как на Востоке, так и на Западе" (3 сентября 2016 года).

О ключевых принципах международных отношений

"Мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на земле, а может быть, даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности. Нужно уважать интересы других стран, относиться как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП либо наличия современного оружия в армии той или другой страны. Основываться нужно на принципах международного права, а не на каких-то правилах, которые сам кто-то под себя придумывает. В этом и состоит справедливость, в этом и заключается стабильность мирового порядка. Мы из этого всегда исходили, из этого и будем исходить и будем бороться за свой суверенитет" (7 сентября 2022 года).

О барьерах в развитии глобальной экономики

"Мир, глобальная экономика сегодня все чаще сталкиваются с новыми формами протекционизма, разного рода барьерами, которые резко обострились в последнее время и растут непомерно. Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются, становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов. Видим в этом серьезный вызов для всей глобальной экономики, особенно для динамичного развития АТР, для его лидерства" (12 сентября 2018 года).

О политике Запада

"Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым "правилам", которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры. При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждает западные элиты, попросту говоря, срываться, принимать близорукие, авантюрные решения - и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики" (7 сентября 2022 года).

"В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы, и мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежных, скомпрометировавших себя валют" (7 сентября 2022 года).

"Все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран. И атаки по всем направлениям, в том числе и в духовной сфере, они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, "католизировать" Россию, перетащить ее туда, под Святой престол. И когда это не удавалось, начинали искать различные инструменты, как представить нашу страну какой-то "империей зла", хотя об этом Рейган сказал, но на практике со Средних веков все это, а может, и дальше все тянется. Как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом - именно конкурентом, - сразу начиналась политика сдерживания России" (12 сентября 2023 года).

О поставках российского газа в Европу

"Получая природный газ из Российской Федерации на протяжении десятилетий, экономика ведущих европейских стран имела очевидные конкретные преимущества глобального характера. Если они считают, что им такие преимущества не нужны, ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая" (7 сентября 2022 года).

О западных санкциях

"Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций. Здесь в центре деловых отношений находятся принципы взаимной выгоды, сотрудничества, сложение потенциалов экономик на благо граждан наших стран. И в этом огромное конкурентное преимущество региона, залог его динамичного, долгосрочного развития, темпы которого на протяжении длительного времени устойчиво превышают общемировые" (7 сентября 2022 года).

"Кто бы и как бы ни пытался закрыть нашу энергетику, это невозможно, потому что на пределе находится добыча в соответствии с потребностями мирового рынка. <...> Представим себе, что взяли завтра и все закрыли: газ, нефть нашу и так далее. Мировая экономика не выдержит такого закрытия. Просто цены подрастут до небес, а все равно будут покупать, без этого невозможно. В этом все дело. Ведь когда наши недоброжелатели и те, кто вводит незаконные ограничения, <...> делают это, они делают от чистого сердца, но не от большого ума, как в таких случаях говорят, потому что результата нет. Они руководствуются только чем? Высокомерием и самоуверенностью. А результат - обратный ожидаемому" (5 сентября 2024 года).

О дедолларизации

"Мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах - нам отказали в расчетах, и мы просто вынуждены искать другие возможности, вот и все" (5 сентября 2024 года).

Об отсутствии планов деприватизации

"Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет, это я вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, - правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого не будет" (12 сентября 2023 года).

О России в 1990-х годах

"В 90-е годы мы многое приобрели, имею в виду прежде всего раскрепощение, свободу, многое и потеряли, к сожалению, бездумно истратили или расточали то, что было наработано прежними десятилетиями за время существования Советского Союза" (12 сентября 2023 года).

Об аресте имущества российских бизнесменов на Западе

"Многим я в свое время говорил знаете что: "Набегаетесь, защищая свои интересы". У них что-то арестовали - счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на родине, и прибыль бы получали от вложенных денег. Ну ладно. Это уже урок для всех" (7 сентября 2022 года).

О ситуации на Украине

"Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течение восьми лет. Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем, ответить так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник, - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца. В конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны - и изнутри, и ее внешнеполитических позиций" (7 сентября 2022 года).

О принципах развития России

"Мы обязательно должны сохранить душу России, нашего многонационального и многоконфессионального народа. Вот эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, вместе с реальным производством будет той базой, на которой страна будет двигаться вперед, ощущая и понимая себя как суверенное, в полном смысле независимое государство, имеющее перспективы развития. Так оно и будет" (12 сентября 2023 года).