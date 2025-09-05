Что известно о новом премьере Таиланда Анутхине Чанвиракуне

Политик занял должность 5 сентября

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 сентября 2025 года новым премьер-министром Таиланда стал Анутхин Чанвиракун, занимавший ранее посты вице-премьера и министра внутренних дел.

Анутхин Чанвиракун родился 13 сентября 1966 года в столице Таиланда Бангкоке в тайско-китайской семье. Его отец Чаварат Чанвиракун в начале 2000-х годов некоторое время был заместителем премьер-министра Таиланда.

В 1989 году Анутхин Чанвиракун окончил американский частный Университет Хофстра (штат Нью-Йорк), где получил степень бакалавра в области промышленной инженерии. Затем он вошел в руководство семейной инженерно-строительной компании Sino-Thai Engineering and Construction, которая участвовала в масштабных проектах (в начале 2000-х годов была ключевым подрядчиком при строительстве бангкокского аэропорта Суваннапхум, одного из крупнейших авиаузлов в Юго-Восточной Азии).

В 1996 году Анутхин Чанвиракун стал советником министра иностранных дел, затем работал в ряде министерств, в 2004-2005 годах был заместителем министра торговли, с июля по октябрь 2004 года и с марта 2005 года по сентябрь 2006 года - заместителем министра здравоохранения. В этот же период был членом либерально-популистской партии "Тай Рак Тай", лидером которой был Таксин Чинават, премьер-министр в 2001-2006 годах. После его отстранения от власти в результате военного переворота партия была распущена, и Анутхин Чанвиракун оказался в числе тех, кому было запрещено заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. В этот период он был задействован в семейном бизнесе.

В 2012 году Анутхин Чанвиракун сменил своего отца на посту лидера консервативной популистской партии "Пхумчайтхаи", которая по результатам выборов 2019 года вошла в правящую коалицию. С июля 2019 года Чанвиракун занимал посты вице-премьера и министра здравоохранения. В этом качестве он координировал действия различных ведомств по борьбе с распространением COVID-19, продвигал легализацию марихуаны (в 2022 году в стране было разрешено выращивание каннабиса для личного использования).

После выборов 2023 года Чанвиракун возглавил министерство внутренних дел, сохранив пост вице-премьера. В июне 2025 года он подал в отставку с этих постов, возглавляемая им "Пхумчайтхаи" вышла из правительственной коалиции. Это произошло на фоне скандала с утечкой телефонного разговора между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и председателем Сената Камбоджи Хун Сеном, в котором при обсуждении пограничного спора между двумя странами премьер Таиланда подвергла сомнению действия военных своей страны. По мнению Чанвиракуна, этот "разговор оказал воздействие на суверенитет и интересы Таиланда, а также на таиландские вооруженные силы".

Анутхин Чанвиракун придерживается консервативных взглядов. В частности, он выступает против смягчения статьи 112 Уголовного кодекса, предусматривающей тюремное заключение до 15 лет за оскорбление членов тайской королевской семьи (Таиланд является конституционной монархией).

Известен как коллекционер буддийских амулетов, среди других увлечений - гастрономия, верховая езда, имеет навыки пилотирования.