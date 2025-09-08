Что известно о БРИКС

По инициативе председательствующей в 2025 году Бразилии 8 сентября пройдет онлайн-саммит объединения

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2025 года состоится онлайн-саммит межгосударственного объединения БРИКС. Он организован председательствующей в нем в 2025 году Бразилией, с инициативой проведения выступил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Экстренный саммит будет посвящен обсуждению торговой политики США. Лула да Силва призывает участников БРИКС выработать общую стратегию действий на тарифные меры администрации Дональда Трампа.

ТАСС подготовил материал об истории и деятельности БРИКС.

Создание, цели

Объединение было создано в 2006 году по инициативе России. Его соучредителями выступили Бразилия, Россия, Индия и Китай, из названия которых на английском языке был образован акроним BRIC (БРИК). После присоединения к ним в 2011 году ЮАР объединение получило название BRICS (БРИКС). Его целью еще на первом саммите в Екатеринбурге в июне 2009 года было определено "развитие последовательного, активного, прагматичного и открытого диалога и сотрудничества между странами". Позже были согласованы такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

Расширение состава

В мае 2022 года на встрече министров иностранных дел стран БРИКС, проходившей в режиме видеоконференции, Китай предложил запустить процесс расширения объединения, чтобы "повысить его представленность и влиятельность в мире". К саммиту, проходившему в Йоханнесбурге в августе 2023 года заявки на вступление в организацию подали порядка 20 стран. Как заявил Сергей Лавров, все члены БРИКС высказались за то, чтобы пополнять ряды единомышленниками, отметив, что речь идет о странах, "которые верят в многополярность, в необходимость более демократичных и справедливых международных отношений". Вскоре было объявлено о присоединении к организации шести стран - Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Однако Аргентина отказалась от вступления в декабре 2023 года после прихода к власти президента Хавьера Милея, Саудовская Аравия сохранила за собой статус приглашенной страны.

Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия стали полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года, 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия, таким образом число его членов достигло 10. Объединение в расширенном составе получило неофициальное название БРИКС+.

На 16-м саммите в Казани в октябре 2024 года была учреждена категория государств-партнеров, являющаяся обязательной ступенью перед вступлением в объединение. Этот статус 1 января 2025 года получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, 17 января - Нигерия, 14 июня - Вьетнам.

В настоящий момент заявки на вступление поданы от примерно 30 стран (с учетом получивших статус партнера). Власти этих государств отмечают, что членство в БРИКС позволит им эффективнее решать различные вопросы на мировой арене и отстаивать национальные интересы.

Саммиты, встречи министров

БРИКС не имеет штаб-квартиры или устава. По сути, это неформальный клуб, площадка для сотрудничества. Ежегодно та или иная страна-участница назначается председателем группы, организует саммит и координирует текущую деятельность объединения. С 2013 года к участию в саммитах страна-председатель приглашает государства, близкие ей географически и геополитически. Регулярно проходят переговоры на уровне глав МИД, министров финансов, здравоохранения, образования, науки и сельского хозяйства, секретарей советов безопасности. С 2015 года проводятся Гражданский, Парламентский и Молодежный форумы БРИКС, а также Медиасаммиты. В рамках объединения действует более 20 форматов, их тематика охватывает такие направления, как энергоэффективность, изменение климата, продовольственная безопасность, борьба с бедностью, устойчивое развитие, деятельность международных финансовых институтов.

Со времени проведения первого саммита в июне 2009 года в Екатеринбурге Россия еще трижды председательствовала в БРИКС и была организатором встреч его участников. В июле 2015 года она принимала 7-й саммит в Уфе. В ноябре 2020 года из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, проводила 12-й саммит в режиме видеоконференции (камеры были установлены в подмосковной президентской резиденции в Ново-Огарёво). 16-й саммит прошел 22-24 октября 2024 года в Казани. В нем приняли участие делегации 36 стран, 24 главы государства и правительства, а также представители шести международных организаций, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш. По итогам мероприятия была принята Казанская декларация, в которой лидеры стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, высказались за реформирование Бреттон-Вудских институтов и договорились работать над созданием независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры.

В 2025 году председательство в БРИКС перешло Бразилии. 17-й саммит проходил в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. Участники достигли принципиального согласия по учреждению Космического совета объединения и одобрили рабочий план на 2025-2028 годы, в котором основное внимание уделяется созданию надежных систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

Деятельность

К настоящему времени страны БРИКС учредили несколько структур в деловой и финансовой сфере, среди них Альянс бирж (2011), Деловой совет и Совет экспертных центров (2013). С 2011 года с целью укрепления торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей между членами объединения проводится Деловой форум. В 2014 году был создан Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае. Его акционерный капитал - $100 млрд, банк призван финансировать проекты в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. С момента начала своей операционной деятельности он одобрил 120 проектов на $39 млрд. Банк работает в связке с Пулом условных валютных резервов БРИКС (соглашение о нем подписано в июле 2015 года).

С 2015 года участниками БРИКС принимается ключевой документ в области экономического взаимодействия - Стратегия экономического партнерства, рассчитанная на пять лет. Последняя была одобрена в ноябре 2020 году (программа до 2030 года пока не одобрена). 7 сентября 2021 года в рамках форума "Партнерство стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции" в китайском городе Сямэнь был подписан пакет соглашений по 28 проектам с общим объемом инвестиций в размере 13,4 млрд юаней (около $2 млрд). Они охватывают такие направления, как промышленность, сфера услуг, программное обеспечение, услуги в технологической сфере, логистика, торговля и экономика. В настоящее время странами БРИКС ведется работа над организацией обмена финансовой информации между центральными банками. В 2025 году члены объединения согласовали План действий по развитию малого и среднего предпринимательства на 2025-2030 годы. Последние годы на разных площадках участники объединения интенсивно обсуждают необходимость сокращения зависимости от доллара США посредством расширения торговли в национальных валютах.

Помимо взаимодействия в деловой, экономической и финансовой сфере, страны БРИКС развивают сотрудничество в таких областях, как наука, образование, здравоохранение, космос, культура и спорт.

Статистика

В 2017-2022 годах товарооборот между странами БРИКС, по данным Bloomberg, увеличился на 56% и достиг $422 млрд. В 2024 году доля ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности (ППС), по данным Международного валютного фонда, составил 40,2% (у стран G7 - 28,8%). На Китай приходится 19,6% мировой экономики, на Индию - 8,5%, Россию - 3,4%, Индонезию и Бразилию - по 2,4%. Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС, как заявил 4 июля 2025 года на совете управляющих Нового банка развития министр финансов РФ Антон Силуанов, превышает $60 трлн, это более 50% от мирового уровня. В июне 2025 года спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что торговля между странами БРИКС достигла $1 трлн. Население государств БРИКС составляет 46% населения Земли (всего - 8,2 млрд).

По данным Бюро переписи населения США (главное статистическое ведомство страны), в 2024 году доля общего объема экспорта десяти стран БРИКС в США составляла порядка 20%, в частности, на Китай в импорте США приходилось 13,43%, Индию - 2,67%, Бразилию - 1,3%

С начала 2025 года вступивший на второй строк президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары десятков стран, пытаясь сократить торговый дефицит США и защитить американских производителей от недобросовестной, по его мнению, конкуренции. Так, Вашингтоном введены пошлины в 50% на ряд товаров из Индии и Бразилии, в 30% - из ЮАР и КНР (в отношении китайских товаров могут быть увеличены до 145%), в 19% - из Индонезии. Остальные страны БРИКС, в том числе Россия, не вошли в число государств, против которых Трамп ввел прямые пошлины. В отношении них действует единая минимальная ставка на уровне 10%.

В июле 2025 году Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительный тариф в размере 10% в отношении "любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС".