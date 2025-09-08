Ученый-филолог умерла 8 сентября в возрасте 102 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2025 года в возрасте 102 лет умерла ученый-филолог Аза Тахо-Годи, соратница и хранительница творческого и духовного наследия философа Алексея Лосева.

Аза Алибековна Тахо-Годи родилась 26 октября 1922 года в Махачкале (Дагестанская АССР, ныне Республика Дагестан) в семье видного политического деятеля Дагестанской АССР Алибека Алибековича Тахо-Годи (1892-1937). В 1929 году семья переехала в Москву. Отец в 1937 году был репрессирован и расстрелян (реабилитирован в 1956 году). Мать - Нина Петровна Тахо-Годи (1894-1982) - также подверглась репрессиям, отбывала наказание в мордовских лагерях. После ареста родителей Аза Тахо-Годи вместе с сестрой некоторое время жила у брата матери во Владикавказе.

После окончания школы Аза Тахо-Годи поступила в Московский государственный педагогический институт им. Карла Либкнехта. Во время Великой Отечественной войны, летом 1943 года, вуз был присоединен к Московскому государственному педагогическому институту им. В. И. Ленина (МГПИ; ныне Московский педагогический государственный университет, МПГУ). В результате в 1944 году Тахо-Годи получила диплом МГПИ. Затем училась в аспирантуре МГПИ по отделению классической филологии. Среди преподавателей Азы Тахо-Годи был известный философ Алексей Федорович Лосев (1893-1988), ставший ее научным наставником.

Аза Тахо-Годи - доктор филологических наук, профессор (1965). В 1948 году в Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова защитила кандидатскую диссертацию по теме "Поэтические тропы Гомера и их социальный смысл". В 1958 году в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР (ныне Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук) защитила докторскую диссертацию по теме "Русские революционные демократы и античность в связи с предшествующим им литературно-эстетическим развитием".

В 1948-1949 годах работала на отделении классической филологии в Киевском государственном университете (ныне Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко).

В 1949-1958 годах преподавала античную литературу, латинский и греческий языки в Московском областном индустриально-педагогическом институте (с 1957 года - Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской; ныне Государственный университет просвещения, Мытищи, Московской обл.).

В 1957-1987 годах по совместительству читала курс античной литературы в Литературном институте им. А. М. Горького Союза писателей СССР (ныне Литературный институт им. А. М. Горького, Москва).

С 1959 года работала на кафедре классической филологии филологического факультета МГУ. В 1962-1996 годах - заведующая кафедрой, с 1996 года была профессором кафедры.

С 1982 года возглавляла античную комиссию научного совета "История мировой культуры" АН СССР. Входила в научный совет "История мировой культуры" РАН.

С 1997 года являлась членом Русского ПЕН-центра (Москва), была в составе почетного президиума этой общественной организации писателей.

Автор и соавтор более 800 научных публикаций, монографий и учебников, написала ряд книг. Среди них - "Античная литература" (1963, учебник), "Аристотель: жизнь и мысль" (1982), "Одиссея и ее художественный смысл" (1988), "Платон. Аристотель" (1993), "А. Ф. Лосев" (1997, серия "Жизнь замечательных людей"), "Боги и герои Древней Греции" (2002), "А. Ф. Лосев - философ и писатель. К 110-летию со дня рождения" (2003), "Varia historia. Античность и современность" (2007), "Жизнь и судьба. Воспоминания" (2009), "Ранние диалоги Платона и сочинения платоновской школы. Комментарии" (2010), "Античная литература для высшей школы" (2013), "Аристотель. В поисках смысла" (2014), "Платон. Миф и реальность" (2014), "А. Ф. Лосев. Творчество, традиции, интерпретации" (2014) и др.

Составитель и редактор, автор предисловий и комментариев антологий "Античные риторики" (1978), "Античные гимны" (1988). Написала более 300 статей для энциклопедии "Мифы народов мира" (1980-1982, 1987-1988). Под редакцией Азы Тахо-Годи и с ее комментариями было издано полное собрание сочинений Платона на русском языке (1990-1994).

Аза Тахо-Годи была хранительницей наследия своего учителя Алексея Лосева, другом семьи Лосевых. С 1954 года, после смерти жены философа, стала его спутницей жизни, состояла с ним в официальном браке. В 1990 году, после кончины ученого, выступила одним из основателей и возглавила культурно-просветительское общество "Лосевские беседы". В 2004 году по ее инициативе в доме на Арбате, где жил Алексей Лосев, была открыта государственная Библиотека истории русской философии и культуры "Дом А. Ф. Лосева" (с 2019 года - государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом Лосева - научная библиотека и мемориальный музей"). Основой фонда библиотеки стало 10-тысячное мемориальное книжное собрание философа, переданное учреждению Азой Тахо-Годи.

Заслуженный деятель науки РФ (1998). Заслуженный профессор Московского университета (1993).

Была награждена орденом Почета (2023), Почетной грамотой президента РФ (2015), отмечена орденами Русской православной церкви: Преподобной Ефросинии, великой княгини Московской (2012), Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2022). В числе ее наград - серебряная медаль Института философии РАН (2011).