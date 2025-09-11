В некоторых российских регионах 12 сентября 2025 года начинается голосование на выборах, которые проходят в рамках ЕДГ

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2025 года в России начинается голосование на региональных и местных выборах, которые проходят в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В соответствии с избирательным законодательством, ЕДГ проводится во второе воскресенье сентября, в 2025 году оно приходится на 14 сентября. При этом голосование на выборах может быть организовано в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

ТАСС подготовил материал об избирательной кампании 2025 года.

Избирательные кампании

В 2025 году в рамках единого дня голосования в РФ прямые выборы пройдут в 81 из 89 российских регионов (за исключением Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Москвы и Санкт-Петербурга). Всего состоятся более 5 тыс. избирательных кампаний и местных референдумов. По итогам выборов будет замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В 21 субъекте РФ будут избраны руководители глав исполнительной власти. В 20 из них проводятся прямые выборы губернаторов: в республиках Коми, Татарстан, Чувашия, в Камчатском, Краснодарском и Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях, в Севастополе и Еврейской автономной области. В Ненецком автономном округе главу региона изберут депутаты местного парламента (непрямые выборы).

В 11 субъектах Федерации состоятся основные выборы депутатов законодательных собраний (без учета дополнительных и повторных): в Республике Коми, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

В 25 регионах избиратели будут выбирать депутатов городских парламентов столиц и административных центров. Выборов мэров административных центров субъектов РФ в этом году не будет.

Впервые в рамках ЕДГ не будут проводиться дополнительные выборы депутатов Государственной думы по одномандатным избирательным округам. В мае 2025 года в федеральное законодательство были внесены поправки, согласно которым довыборы в Госдуму не проводятся за год до выборов нового созыва российского парламента. Выборы в Госдуму IX созыва должны состояться в 2026 году.

Организация голосования

В ходе ЕДГ трехдневное голосование (12-14 сентября) будет применяться на губернаторских и региональных парламентских выборах в 19 и 10 субъектах РФ соответственно. Исключение составляют выборы депутатов Курганской областной думы, где голосование состоится 13 и 14 сентября, а также выборы главы (раиса) Татарстана - здесь выборы пройдут только 14 сентября.

Избиркомам восьми приграничных регионов (Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя), а также пострадавшего от землетрясения Камчатского края ЦИК разрешил организовать голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования. Окончательное решение принимали региональные избирательные комиссии в зависимости от текущей ситуации. На данных территориях избиркомы также имели возможность провести досрочное голосование.

Голосование на 43 муниципальных выборах в 8 приграничных районах Курской области (Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском) отложено на более поздний срок. Решение о проведении выборов в этих районах будет принято избиркомом Курской области с учетом режима чрезвычайной ситуации и при отсутствии угрозы для жизни и здоровья избирателей.

В 24 российских регионах в ходе ЕДГ будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе. Из них в Северной Осетии - Алании, Удмуртии, Курганской, Магаданской и Самарской областях - впервые. Проголосовать онлайн на всех проводимых избирательных кампаниях смогут жители Коми, Северной Осетии - Алании, Чувашии, Пермского края, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей, Севастополя и Ненецкого автономного округа. На отдельных выборах ДЭГ будет применяться в Карелии, Удмуртии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали более 1,6 млн человек.

В 36 регионах также применяется система "Мобильный избиратель". Данный механизм позволяет гражданам голосовать по месту нахождения на любом удобном участке на территории своего избирательного округа. Так, на губернаторских и региональных парламентских выборах, которые проводятся по единому округу, проголосовать можно в пределах своего региона, на выборах депутатов по одномандатным округам - в рамках одномандатного избирательного округа, где зарегистрирован избиратель. В 2025 году заявки на участие в выборах с помощью "Мобильного избирателя" подали свыше 200 тыс. россиян.

Кроме того, избиратели 19 регионов, где пройдут прямые выборы губернаторов (за исключением Татарстана), смогут проголосовать в Москве на одном из 14 экстерриториальных участков, оборудованных терминалами для электронного голосования. Такие участки откроются впервые в 12 флагманских офисах МФЦ, расположенных в торговых центрах, а также на станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии и в холле гостиницы "Дельта" (торгово-гостиничный комплекс "Измайлово"). Проголосовать на них можно будет с 12 по 14 сентября, для этого нужно было подать заявление через портал "Госуслуги".

Ряд регионов также организовали экстерриториальные участки для голосования в других субъектах Федерации. На территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей образовано 68 таких участков.

Численность избирателей

По данным ЦИК России, по состоянию на 1 июля 2025 года общая численность избирателей в РФ составила 111 437 966 человек. Больше всего избирателей (7 801 663) зарегистрировано в Москве, меньше всего (32 551) - в Чукотском автономном округе.

Выборы глав регионов

В 20 субъектах РФ, где пройдут прямые губернаторские выборы, на должности глав регионов были выдвинуты 134 кандидата: 115 от 16 политических партий и 19 в порядке самовыдвижения (такой порядок предусмотрен в 5 регионах). Региональными избиркомами были зарегистрированы 93 кандидата от 10 партий и 1 самовыдвиженец (в Чувашской Республике).

Больше всего кандидатов баллотируются от "Единой России" (19), ЛДПР (18) и КПРФ (17). По два кандидата зарегистрированы от партий "Зеленые" и "Зеленая альтернатива, один - от "Родины".

Конкурс на губернаторское кресло варьируется от четырех человек в Татарстане, Краснодарском крае, Брянской, Иркутской, Курской областях и Еврейской АО до шести в Архангельской области. В среднем на выборах в 2025 году конкуренция на должность главы региона составляет 4,7 кандидата на место.

Самый молодой из претендентов - 30-летний депутат свердловского заксобрания Рант Краев, баллотирующийся на пост губернатора Свердловской области от партии "Новые люди". Старше всех по возрасту - 72-летний пенсионер Александр Крупский, выдвинутый на должность главы Еврейской АО от партии "Коммунисты России".

Большинство из 93 зарегистрированных кандидатов - мужчины. Женщины (14 человек) составляют порядка 15% от общего числа претендентов на губернаторские кресла.

Выборы депутатов региональных парламентов

Во всех 11 субъектах РФ, где предстоит избрать депутатов региональных заксобраний, применяется смешанная (мажоритарно- пропорциональная) избирательная система, при которой одна часть депутатского корпуса избирается по единому избирательному округу по партийным спискам, другая - по одномандатным округам.

На выборы в региональные заксобрания были выдвинуты более 5,4 тыс. кандидатов. Из них зарегистрированы более 5,1 тыс. По единым избирательным округам баллотируются порядка 3,9 тыс. кандидатов от 11 политических партий. В одномандатных округах в выборах участвуют свыше 1,2 тыс. человек, выдвинутые от 10 партий, и 14 самовыдвиженцев.

Наибольшее число партийных списков (9) зарегистрировано в Республике Коми, меньше всего (4) - в Ямало-Ненецком автономном округе.

Выборы в административных центрах

В 25 столицах и административных центрах субъектов РФ пройдут выборы депутатов городских дум и собраний: в Махачкале (Дагестан), Сыктывкаре (Республика Коми), Казани (Татарстан), Ижевске (Удмуртия), Чебоксары (Чувашия), Краснодаре, Ставрополе, Астрахани, Владимире, Воронеже, Иванове, Калуге, Костроме, Липецке, Магадане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Орле, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Тамбове, Томске и Ульяновске.

В общей сложности на выборы были выдвинуты порядка 7,7 тыс. человек, регистрацию прошли более 7,1 тыс. кандидатов. По единым избирательным округам в выборах будут участвовать 3,4 тыс. человек от 12 партий. По одномандатным округам баллотируются почти 3,6 тыс. кандидатов от 14 партий и 123 самовыдвиженца.