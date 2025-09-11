Что известно о российско-белорусских военных учениях

Учения "Запад-2025" пройдут в Белоруссии 12-16 сентября 2025 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 12-16 сентября 2025 года на территории Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025". Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие России и Белоруссии планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника.

ТАСС подготовила материал о военных учениях на территории Белоруссии в советские годы и о крупных совместных российско-белорусских учениях после распада СССР. Обычно они проходили под названиями "Запад" и "Щит Союза".

История масштабных военных учений на территории Белорусской ССР

Первый после Гражданской войны 1917-1922 годов общевойсковой смотр технической оснащенности и боевой выучки Рабоче-крестьянской Красной армии - Всесоюзные Бобруйские большие маневры - прошел в сентябре 1929 года на территории Белорусского военного округа (БВО). Следующие крупные учения войск были проведены в БВО в первой половине сентября 1936 года. В дальнейшем войска округа участвовали в общевойсковых маневрах "Днепр" (сентябрь 1967 года), "Двина" (март 1970 года), "Березина" (февраль 1978 года), "Запад-81" и другие.

Подготовленные и проведенные под руководством начальника Генштаба ВС СССР Маршала Советского Союза Николая Огаркова оперативно-стратегические учения "Запад-81" (4-12 сентября 1981 года) стали крупнейшими в советской истории. По масштабам они могли сравниться только с крупными операциями времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Учения проводились на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря. В них были задействованы около 100 тыс. человек и почти все рода войск. Впервые были опробованы автоматизированные системы управления ("Маневр", "Воздух-1М", "Алмаз-3") и некоторые виды высокоточного оружия.

6 мая 1992 года БВО был упразднен в связи с образованием независимой Республики Беларусь.

Учения в постсоветское время

Первые после распада СССР крупномасштабные российско-белорусские учения под названием "Щит Союза" прошли 17-25 июня 2006 года в Белоруссии на Обуз-Лесновском полигоне. Учения разрабатывались генеральными штабами вооруженных сил двух стран при участии представителей Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Их цель состояла в проверке действенности создаваемой Единой системы ПВО России и Белоруссии и системы военной безопасности Союзного государства в целом. По словам Сергея Иванова, министра обороны РФ в 2001-2007 годах, "впервые в новейшей истории армии России и Белоруссии действовали как единое целое". Общая численность участников составила около 8,8 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. - контингент Вооруженных сил России. В активной фазе было задействовано свыше 40 артиллерийских орудий и 30 реактивных систем залпового огня, более 40 танков, около 180 боевых бронированных машин.

С 2009 года совместные учения России и Белоруссии проводились раз в два года: в 2009, 2013, 2017, 2021 годах - под названием "Запад", в 2011, 2015 и 2019 годах. - "Щит Союза". В 2023 году российско-белорусские учения не проводились.

Первые российско-белорусские учения "Запад-2009" прошли на Обуз-Лесновском полигоне Белоруссии с 18 по 29 сентября. В маневрах принимали участие более 12,5 тыс. человек, в том числе около 6 тыс. российских военнослужащих, около 6,5 тыс. представителей Белоруссии и около 30 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана. В учениях было задействовано большое количество боевой и специальной техники, включая 103 самолета и вертолета, около 470 боевых бронированных машин, 228 танков, 234 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

С 16 по 22 сентября 2011 года на Гороховецком артиллерийском полигоне и полигоне Ашулук проводились совместные российско-белорусские оперативные учения "Щит Союза - 2011", в которых участвовали 12 тыс. военнослужащих (7 тыс. от ВС РФ, 5 тыс. от ВС Белоруссии), около 50 самолетов и вертолетов, до 200 единиц боевой техники, в том числе около 100 танков. Отрабатывалось применение региональной группировки войск с оборонительными целями.

С 20 сентября по 26 сентября 2013 года впервые одновременно в России и Белоруссии прошли совместные стратегические учения под названием "Запад-2013". В маневрах было задействовано пять полигонов: Гожский, Брестский и Обуз-Лесновский, Хмелевка и Правдинский. На территории Белоруссии к учениям были привлечены почти 13 тыс. белорусских и 2,5 тыс. российских военнослужащих, 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 70 танков, свыше 50 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), более 50 самолетов и вертолетов. На территории России - более 9 тыс. российских и 200 белорусских военнослужащих, около 180 единиц боевой техники, 10 танков, около 40 самолетов и 10 кораблей Балтийского флота. На учениях присутствовали наблюдатели из 60 стран.

С 10 по 16 сентября 2015 года на военных полигонах Западного военного округа (ЗВО), расположенных в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях РФ, а также на морских полигонах в акватории Балтийского моря, прошли совместные оперативные учения "Щит Союза - 2015". В ходе активной фазы российские и белорусские военнослужащие отрабатывали задачи по ведению совместной маневренной обороны с переходом в контрнаступление. Экипажи армейской, истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации выполнили боевые стрельбы на авиационном полигоне ЗВО в Ленинградской области. В совместных маневрах участвовали более 8 тыс. военнослужащих (около 1,3 тыс. - из Белоруссии) и 400 единиц техники (в том числе около 100 танков и около 80 летательных аппаратов различного назначения).

14-20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и России прошли совместные стратегические учения "Запад-2017". По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, их проведение позволило отработать "совместные действия Вооруженных сил двух стран в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". В маневрах были задействованы шесть полигонов Белоруссии (Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, Ружанский и Домановский), участок местности вблизи белорусского населенного пункта Дретунь, а также территории в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. В учениях приняли участие около 12,7 тыс. военных (7,2 тыс. человек - от Белоруссии, 5,5 тыс. человек - от России, из них на белорусской территории - около 3 тыс. человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники (в том числе около 250 танков и 10 кораблей, порядка 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов). В ходе учений, прошедших в два этапа, отрабатывались действия по пресечению деятельности экстремистской группы, проникшей на территорию Союзного государства.

13-19 сентября 2019 года на полигоне Мулино в Нижегородской области прошли учения войск России и Белоруссии "Щит Союза - 2019". В них приняли участие около 12 тыс. военнослужащих, около 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов. От Белоруссии в маневрах были задействованы свыше 4 тыс. человек личного состава, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 РСЗО, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов. Маневры прошли в два этапа, в ходе которых участники провели поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований условного противника, а также диверсионных подразделений. Кроме того, были отработаны приемы ведения оборонительных действий.

Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" проходили 10-16 сентября 2021 года на полигонах Белоруссии и России, а также в акватории Балтийского моря. В них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих, было задействовано более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, РСЗО и минометов, а также до 15 кораблей. На территории Республики Беларусь в учениях участвовали 12 800 человек, в том числе до 2 500 российских военнослужащих, было задействовано более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники. К учениям также привлекались около 2 тыс. иностранных военнослужащих.

Предыдущие совместные российско-белорусские оперативные военные учения на территории Белоруссии прошли 10-20 февраля 2022 года и назывались "Союзная решимость - 2022". На них отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск прошли на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. В составе коалиционной группировки войск приняли участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии. 19 февраля в наблюдении за ходом учений из Москвы принимали участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В 2023-2024 годах масштабных российско-белорусских военных учений на территории Белоруссии не проводилось. При этом в июне 2024 года подразделения белорусских вооруженных сил принимали участие во втором этапе учений нестратегических ядерных сил РФ, в ходе которого отрабатывалась совместная подготовка частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.