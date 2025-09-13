Троицкая линия обозначается на схемах Московского метрополитена изумрудным цветом и цифрой 16

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве. ТАСС подготовил материал о линии.

Основные сведения

Троицкая линия обозначается на схемах Московского метрополитена изумрудным цветом и цифрой 16. После завершения строительства второй очереди она соединит Московское центральное кольцо (МЦК) с городом Троицком через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. От станции "Академическая" до "Новаторской" линия проходит вдоль Ленинского проспекта, к югу-западу от станции "Корниловская" - в направлении Калужского шоссе. Юго-западной конечной в 2029 году станет станция "Троицк", противоположная конечная - "ЗИЛ" в Даниловском районе, открытая в 2025 году.

История

Проектирование Троицкой линии (до 2021 года носила проектное название Коммунарская) началось со включением в состав столицы в 2012 году части территории Московской области с городами Троицк, Московский и Щербинка, поселками Коммунарка, Роговское и др. (Новая Москва). Первоначально планировалась хордовая линия с ответвлением, однако в ходе многочисленных уточнений проекта линия стала радиальной. Строительство станций и перегонных тоннелей началось в 2019 году. Проходка на линии выполняется с устройством параллельных однопутных тоннелей диаметром 6 м. Генеральный проектировщик и генподрядчик строительства - АО "Мосинжпроект". 21 июня 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первых четырех станций Троицкой линии - "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская" (8,3 км). Движение поездов с пассажирами началось 7 сентября 2024 года. 28 декабря 2024 года в пассажирскую эксплуатацию был введен следующий участок - от "Тютчевской" до "Новомосковской" (с промежуточными станциями "Корниловская" и "Коммунарка", всего 6,7 км).

Характеристики, перспектива

По состоянию на 13 сентября 2025 года Троицкая линия насчитывает 11 станций и 24,7 км путей. Протяженность открытого 13 сентября 2025 года третьего участка первой очереди от "Новаторской" до станции "ЗИЛ" (с промежуточными "Вавиловская", "Академическая" и "Крымская) составляет 9,7 км. Следующую очередь линии - от "Новомосковской" до станции "Троицк" (промежуточные - "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки") - планируется открыть до конца 2029 года. Ожидается, что участок от "Сосенок" до "Десны" будет наземным. Протяженность линии после открытия запланированных 17 станций будет составлять 43,4 км. Таким образом, до 2030 года Троицкая станет одной из самых протяженных линий столичного метрополитена - наряду с Большой кольцевой (57,5 км), Сокольнической (46,5 км) и Арбатско-Покровской (45,1 км по состоянию на 2025 год). Завершение строительства линии ожидается до конца 2032 года - согласно уточненным планам, после "Троицка" она будет продлена еще на четыре станции - до кинопарка Москино в Краснопахорском районе столицы. С Троицкой линии имеются пересадки на Сокольническую и Большую кольцевую линии метро (со станций "Новомосковская" и "Новаторская" соответственно). В будущем откроются подземные пересадки на МЦК (со станций "ЗИЛ" и "Крымская"), Калужско-Рижскую линию метро (с "Академической") и на строящуюся Бирюлевскую линию (со станций "ЗИЛ" и "Кедровая"). Ежедневный пассажиропоток после полного запуска ожидается на уровне свыше 300 тыс. человек. С открытия линия обслуживается восьмивагонными составами "Москва-2024" из электродепо "Замоскворецкое", а с августа 2025 года - из нового электродепо "Столбово". В 2029-2030 годах планируется завершить строительство электродепо "Троицкое".

Новые станции

- "Вавиловская" (проектные названия "Площадь 60-летия СССР", "Улица Строителей") находится в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы, на границе Ломоносовского и Гагаринского районов, в районе пересечения Ленинского проспекта с улицей Строителей. Названа по близлежащей улице Вавилова (в честь физика, президента Академии наук СССР Сергея Вавилова). Двухпролетная колонная станция мелкого заложения имеет островную платформу, спроектированы два вестибюля, выходы ведут на обе стороны Ленинского проспекта. Интерьеры решены в черно-белых тонах. Одна из путевых стен путевого зала плавно переходит в плоскость потолка, светильники символизируют движение световых частиц. На другой путевой стене смонтированы мелкие зеркальные элементы из стали, создающие для пассажиров эффект мерцания.

- "Академическая" (проектное название "Улица Дмитрия Ульянова") также расположена на территории ЮЗАО, в Академическом районе вдоль ул. Дмитрия Ульянова в районе примыкания ул. Профсоюзной и проспекта 60-летия Октября. Трехпролетная колонная станция мелкого заложения с островной платформой и двумя вестибюлями. Строится переход на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Путевые стены украшены изображениями, посвященными 300-летию Российской академии наук. "Академичность" облика станции подчеркивает анфилада последовательных порталов, объединяющих весь станционный комплекс.

- "Крымская" (проектное название "Севастопольский проспект") находится на границе районов Котловка (ЮЗАО) с районами Нагорный и Донской (Южный административный округ, ЮАО). Трехпролетная колонная станция мелкого заложения имеет островную платформу, два вестибюля с выходами к Севастопольскому проспекту и уличный переход на одноименную станцию МЦК. В оформлении использована морская тематика с преобладанием синего и белого тонов, светильники на путевых стенах стилизованы под судовые иллюминаторы.

- "ЗИЛ" - конечная станция Троицкой линии в Даниловском районе (ЮАО), на территории бывшей промзоны автомобильного завода им. Лихачева, в районе ул. Лисицкого и парка Тюфелева роща. Трехпролетная колонная станция мелкого заложения имеет островную платформу, один вестибюль, уличную пересадку на одноименную станцию МЦК, в дальнейшем планируется пересадка на станцию "ЗИЛ" строящейся Бирюлевской линии метро. Путевые стены украшает художественная композиция, посвященная истории развития ЗИЛа.