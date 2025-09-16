В парламент планируется внести инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 сентября 2025 года депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Николай Новичков сообщил, что в парламент планируется внести инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней.

ТАСС подготовил материал о том, как в России появился ежегодный оплачиваемый отпуск и как менялась его продолжительность.

Царская Россия

Для подавляющего большинства населения Российской империи ежегодных отпусков в современном смысле не существовало. Оплачиваемые отпуска или временное увольнение с сохранением содержания получали только государственные чиновники и офицеры. Указ императора Николая II "О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности" (1897) отпусков также не предусматривал.

На уровне профессиональных союзов запрос на введение ежегодных оплачиваемых отпусков в целом сложился в начале 1910-х годов: так, пункт о них был включен в общую петицию рабочих и служащих Петербурга, которая рассматривалась городской думой осенью 1913 года. Тогда эта идея развития не получила.

Отпуска в РСФСР и СССР

14 июня 1918 года председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин подписал декрет "Временные правила об отпусках". Документ вводил на территории РСФСР ежегодные оплачиваемые отпуска для рабочих и служащих продолжительностью две недели. Согласно декрету, на отпуск могли претендовать проработавшие на одном месте более полугода, оплачиваемая работа во время отпуска запрещалась. Для вредных производств наркомат труда имел право вводить более продолжительные отпуска. Норма о двухнедельном отпуске была закреплена в Кодексе законов о труде 1922 года, причем необходимый непрерывный стаж был сокращен с шести до пяти с половиной месяцев.

30 апреля 1930 года Наркомат труда СССР утвердил "Правила об очередных и дополнительных отпусках", который уточнил, что продолжительность отпуска составляет 12 рабочих дней, то есть еженедельные выходные и другие нерабочие дни в счет не входили. Также были введены дополнительные отпуска (например, за ненормированный рабочий день), компенсация за неизрасходованный отпуск и другие. В Конституции СССР 1937 года в статье "Право на отдых" ежегодные отпуска рабочим и служащим с сохранением заработной платы впервые были прописаны как конституционное право. Это положение есть и в действующей Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году (ст. 37, п. 5).

После начала Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 года, президиум Верховного Совета СССР подписал указ "О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время", в соответствии с которым все отпуска отменялись. Эта мера военного времени была отменена указом президиума Верховного Совета СССР 30 июня 1945 года.

В целом норма о 12-дневном оплачиваемом ежегодном отпуске существовала полвека, хотя в 1920-1960-х годах в отдельных отраслях и у отдельных категорий занятых могли быть и более продолжительные отпуска - до месяца и более. Также самостоятельно, на уровне правил внутреннего распорядка, устанавливали продолжительность отпусков колхозы.

Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР от 21 сентября 1967 года, с 1 января 1968 года продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска была увеличена до 15 рабочих дней.

2 июля 1990 года Совет министров СССР и Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов приняли постановление об увеличении продолжительности отпусков до 28 календарных дней (24 рабочих дня) для рабочих угольной, горной промышленности и ряда других отраслей.

В современной России

19 апреля 1991 года первый заместитель председателя Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов подписал закон РСФСР "О повышении социальных гарантий для трудящихся", который установил "ежегодный оплачиваемый отпуск для всех трудящихся продолжительностью не менее 24 рабочих дней в расчете на шестидневную рабочую неделю". 17 июля 1992 года соответствующая поправка была внесена в действовавший Кодекс законов о труде РСФСР.

1 февраля 2002 года вступил в силу Трудовой кодекс РФ. Согласно статье 115 этого документа ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Кодекс также предусматривает более продолжительный отпуск для ряда категорий занятых (на вредных производствах и других).