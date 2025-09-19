Музыкально мероприятие состоится 20 сентября на площадке "Live Арена"

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена" пройдет международный музыкальный конкурс "Интервидение".

ТАСС подготовил материал о предстоящем событии.

Подготовка к конкурсу

3 февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении "Интервидения" в 2025 годав Москве и Московской области. Согласно документу, председателем организационного комитета конкурса стал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

24 февраля 2025 года было опубликовано распоряжение правительства РФ во исполнение указа Путина от 3 февраля 2025 года. Согласно этому документу, Министерству иностранных дел России поручалось обеспечить выдачу виз участникам и гостям "Интервидения", а также представителям прессы без взимания соответствующих сборов.

21 марта 2025 года стало известно, что правительство РФ направило на подготовку и проведение "Интервидения" 750 млн рублей. Эти средства были выделены МИД России в целях предоставления субсидии Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" (выступает непосредственным учредителем и организатором конкурса).

12 сентября 2025 года, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, Путин выразил уверенность, что конкурс "станет еще одним подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ, а его объединяющая сила безмерна", а его участники "внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов".

Цели и ценности конкурса

Согласно Положению о проведении конкурса, в качестве целей "Интервидения" заявлены: знакомство с уникальными культурными традициями и достижениями стран-участниц; создание условий для реализации творческих способностей на международной музыкальной арене; продвижение общечеловеческих, духовных, семейных, культурных, этических и религиозных традиций народов мира; расширение культурно-дружеских отношений между странами и организация диалога культур; популяризация национальной музыкальной традиции в странах мира.

Ценностями конкурса являются укрепление межнациональных связей, уважение к национальной идентичности, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности, духовные идеалы, поддержка талантов и др.

Особенности регламента

Участником "Интервидения" может быть как сольный исполнитель, так и музыкальная группа. При этом на сцене в ходе представления конкурсного номера одновременно могут находиться не более шести человек (в их число могут входить, в частности, бэк-вокалисты или группа танцоров). Этот номер должен представлять собой концептуальную сценическую постановку, отображающую культуру и/или современные тренды страны-участницы.

Песня исполняется вживую. Ее продолжительность должна составлять не менее 2 минут и не более 3 минут, а тема - соответствовать ценностям конкурса. Представляемая композиция должна быть написана в жанре популярной музыки и может быть исполнена на любом языке мира. При этом приветствуются этнические и фольклорные вставки, отражающие культуру страны, которую представляет солист или группа.

Участники

В "Интервидении" примут участие представители 23 государств: России (заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом Shaman), Белоруссии (Настя Кравченко), Бразилии (мультиинструменталист Лусиану Калазанс и певица Таис Надер), Венесуэлы (Омар Аседо), Вьетнама (Дык Фук), Египта (Мустафа Саад), Индии (Раухан Малик), Казахстана (Ернар Садирбаев), Катара (Дана Аль-Мир), Кении (певица Санайпей Танде), Киргизии (трио Nomad), Китая (Ван Си), Колумбии (Нидия Гонгора), Кубы (Сулема Иглесиас Саласар), Мадагаскара (дуэт Denise & D-Lain), ОАЭ (Саиф Аль-Али), Саудовской Аравии (Зейна Имад), Сербии (Слободан Тркуля), США (певица Vassy), Таджикистана (Фаррух Хасанов), Узбекистана (Шохрух Ганиев), Эфиопии (певица Нетсанет Султан) и ЮАР (группа Mzansi Jikelele).

12 сентября в Национальном центре "Россия" (Москва) была проведена жеребьевка конкурса. В соответствии с ее результатами, первой выступит кубинка Сулема Иглесиас Саласар, а последним - исполнитель из Индии Раухан Малик. Российский певец Shaman выйдет на сцену девятым.

Ведущие конкурса

Международными ведущими "Интервидения" будут индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.

Ведущими конкурса от России станут заслуженная артистка РФ оперная певица Аида Гарифуллина и музыкант Алексей Воробьев.

Трансляция конкурса

Прямую трансляцию конкурса будут вести Первый канал и видеосервис "VK видео". В зарубежных странах ее будут осуществлять местные вещатели.

Определение победителя

Победителя конкурса определяет международное профессиональное жюри. В его состав входят представители каждой страны-участницы (членом жюри от России является народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко).

Правила голосования изложены в отдельном регламенте, который доступен членам жюри, но не публикуется в открытом формате.

Конкурсная песня, получившая наибольшее количество баллов, занимает первое место. Результаты голосования не представляются никому заранее и конфиденциально передаются руководителем голосования ведущим "Интервидения" для широкого объявления.

Награды

Победитель конкурса получит хрустальный кубок, а также денежное вознаграждение в размере 30 млн рублей. Все участники будут награждены дипломами. Организатор конкурса также имеет право учредить специальные призы.

Послы конкурса

Послами "Интервидения" являются российские певцы Дима Билан, Клава Кока и Пелагея, фолк-группа Ay Yola, а также хоккеист Александр Овечкин.

Площадка "Интервидения"

Конкурс пройдет на площадке "Live Арена" (Одинцовский городской округ, Московская область), открытой в декабре 2022 года. Она представляет собой многофункциональный зрелищный центр вместимостью до 11 тыс. человек, трансформируемый под любые типы мероприятий. Расположена рядом со станцией МЦД "Сколково".

Сайт

Официальный сайт конкурса: https://intervision.world/

ТАСС - информационный партнер "Интервидения".