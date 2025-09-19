Мероприятие состоится 20 сентября на площадке "Live Арена"

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена" (Одинцовский городской округ, Московская область) пройдет международный музыкальный конкурс "Интервидение".

ТАСС подготовил материал о его истории.

История конкурса в 1960-1980-х

В 1946 году была основана Международная организация радиовещания и телевидения (фр. Organisation internationale de radiodiffusion et de television, OIRT) со штаб-квартирой в Брюсселе (Бельгия). В 1950 году часть членов OIRT, преимущественно представлявшая западноевропейские государства, вышла из ее состава и создала новую организацию - Европейский вещательный союз со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария). С 1956 года эта организация проводит эстрадный конкурс "Евровидение".

С 1950 году в OIRT состояли, в основном, вещатели из восточноевропейских государств, штаб-квартира была перенесена в Прагу (Чехословакия, ныне столица Чехии).

В 1965 году в рамках международного телевизионного фестиваля "Злата Прага" был проведен музыкальный конкурс "Золотой ключ", который также принято считать первым конкурсом "Интервидение". Его участниками были эстрадные исполнители из СССР, Чехословакии, Венгрии, Польши и др. Победу одержал чехословацкий певец Карел Готт. В 1966 и 1967 годах "Интервидение - Золотой ключ" проводилось одновременно с эстрадным конкурсом "Братиславская лира" (в городе Братиславе, ныне столице Словакии). Его победителями стали певицы из Болгарии и Чехословакии Лили Иванова и Эва Пиларова соответственно. В 1968 году "Интервидение - Золотой ключ" прошло в Карловых Варах (Чехословакия, в н. в. город на западе Чехии), первое место вновь занял Карел Готт. К участию в этом конкурсе были допущены представители ФРГ, Австрии, Бельгии и некоторых других капиталистических государств.

С 1969 по 1976 год "Интервидение" не проводилось

В 1977 году конкурс состоялся в Сопоте (Польша) и был совмещен с песенным фестивалем, регулярно проходившим в этом городе с 1961 года. Его победительницей стала певица из Чехословакии Гелена Вондрачкова. В 1978-1980 годах "Интервидение" вновь проходило в Сопоте одновременно с местным песенным фестивалем. В 1978 году первое место поделили советская исполнительница Алла Пугачева (песня "Все могут короли") и чехословацкий артист Вацлав Нецкарж. В 1979 году победителем стал польский певец Чеслав Немен. В 1980 году первое место поделили Николай Гнатюк (СССР), Марика Гомбитова (Чехословакия) и Марион Рунг (Финляндия). В 1977-1980 годах в конкурсе также участвовали представители Испании, Нидерландов, Португалии и других стран, не входивших в социалистический блок.

В 1981 и 1982 годах конкурс не проводился.

В 1983 году предварительные этапы "Интервидения" были проведены в нескольких городах разных стран Восточной Европы. Победителем финального этапа, состоявшегося в Праге, стал польский певец Збигнев Водецкий.

В дальнейшем на протяжении 1980-х годах и в начале 1990-х годах "Интервидение" не проводилось. В 1993 году, после распада социалистического блока, Международная организация радиовещания и телевидения, бывшая координирующей структурой конкурса, прекратила свое существование.

"Интервидение" - 2008

В августе 2008 года в концертном зале "Фестивальный" (Сочи, Краснодарский край) прошел музыкальный конкурс "Пять звезд. Интервидение", организованный Первым каналом. Его участниками стали исполнители из 11 стран - бывших республик СССР: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Украины. Каждый исполнитель представлял на конкурсе три песни: оригинальную композицию, ретро-хит и мировой хит. Победитель определялся по результатам смс-голосования и звонков телезрителей, причем граждане стран-участниц не могли отдать голос за своего представителя. Гран-при конкурса завоевала исполнительница из Таджикистана Тахмина Ниязова.

Планировалось, что следующий конкурс "Пять звезд. Интервидение" пройдет в августе 2009 года в Душанбе (Таджикистан). Однако сначала он был перенесен на октябрь, а затем отменен.

Новое "Интервидение"

С инициативой создать международный песенный конкурс, в котором бы участвовали не только бывшие страны СССР, в октябре 2009 года выступил премьер-министр РФ Владимир Путин. Он предложил провести этот конкурс в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

К идее проведения "Интервидения" в качестве альтернативы "Евровидению" вернулись в 2022 году после приостановки членства российских телерадиовещателей в Европейском вещательном союзе.

В ноябре 2023 года проект проведения "Интервидения" был представлен на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В сентябре 2024 года спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что конкурс пройдет в сентябре 2025 года

3 февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении "Интервидения" в 2025 году в Москве и Московской области.

30 апреля 2025 года было объявлено, что конкурс состоится 20 сентября на площадке "Live Арена".

ТАСС - информационный партнер "Интервидения".