Что известно об обладательнице "Золотого мяча" Айтане Бонмати

Испанка в третий раз подряд получила награду

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 сентября 2025 года в ходе церемонии в Париже испанка Айтана Бонмати была объявлена обладательницей "Золотого мяча" - награды лучшей футболистке мира по итогам спортивного сезона. Она получила этот приз третий год подряд. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о спортсменке.

Происхождение и образование

Айтана Бонмати Конка (исп. Aitana Bonmati Conca) родилась 18 января 1998 года в муниципалитете Сан-Пере-де-Рибес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония, Испания).

Окончила Университет Раймунда Луллия (Барселона) по направлению "физическая культура и науки о спорте". В 2022 году была зачислена на магистерскую онлайн-программу "спортивный менеджмент" в барселонское отделение Института Йохана Кройфа (частное учебное заведение, созданное в 1999 году известным нидерландским футболистом и тренером).

Клубная карьера

Айтана Бонмати начала заниматься футболом в 2005 году в детском клубе "Рибес" из родного города. В 2010-2012 ггодах продолжала занятия в детском клубе "Кубельес" из одноименного муниципалитета в провинции Барселона. В обоих случаях тренировки проводились для смешанных команд, состоявших из мальчиков и девочек. Игра наравне с мальчиками, по словам спортсменки, помогла ей развить силу и выносливость.

В 2012 году Айтана Бонмати продолжила занятия в секции для девочек юношеской академии клуба "Барселона". Игровая позиция - полузащитник.

В 2014-2016 годах представляла второй состав "Барселоны". С 2016 года выступает за основной состав этой команды. Вместе с "Барселоной" шесть раз выигрывала чемпионат Испании (2020-2025), три раза - женскую Лигу чемпионов (2021, 2023, 2024).

Карьера в сборной Испании

В 2014 году Айтана Бонмати в составе сборной Испании стала серебряной медалисткой чемпионата мира и чемпионата Европы среди девушек до 17 лет (турниры проводились в Коста-Рике и Англии соответственно). В 2015 году завоевала золото чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, проходившего в Исландии.

В 2016 году стала серебряной медалисткой, а в 2017 году - победительницей чемпионата Европы среди девушек до 19 лет (турниры принимали Словакия и Северная Ирландия соответственно).

В 2018 году завоевала серебро чемпионата мира среди девушек до 20 лет, состоявшегося во Франции.

С 2017 года Айтана Бонмати является игроком женской взрослой сборной Испании. В ее составе выиграла международный турнир "Кубок Кипра" (2018) и чемпионат мира 2023 года, проходивший в Австралии и Новой Зеландии. В 2024 году вместе со сборной Испании стала победительницей женской Лиги наций УЕФА. В 2025 году в составе национальной команды получила серебро женского чемпионата Европы, проходившего в Швейцарии.

В общей сложности Айтана Бонмати провела за национальную команду 84 матча, забила 31 мяч.

Награды

Лучшая футболистка сезона-2022/23 в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций. Лучший игрок 2023 и 2024 годов по версии Международной федерации футбола.

Лучший игрок женской Лиги чемпионов сезонов-2022/23, 2023/24 и 2024/25, лучший игрок чемпионата мира 2023 года.

Трехкратная обладательница премии "Золотой мяч" (2023, 2024, 2025). Удостоена престижной спортивной награды Laureus в номинации "Спортсменка года" (2024).