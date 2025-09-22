Что известно об обладателе "Золотого мяча" Усмане Дембеле

Француз стал шестым представителем Франции, удостоенным приза

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 сентября 2025 года в ходе церемонии в Париже француз Усман Дембеле был объявлен обладателем "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту мира по итогам спортивного сезона. Он стал шестым представителем Франции, удостоенным этого приза. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о спортсмене.

Происхождение

Масур Усман Дембеле (фр. Masour Ousmane Dembele) родился 15 мая 1997 года в городе Вернон (регион Нормандия на северо-западе Франции). По линии отца имеет малийское происхождение, по линии матери - мавритано-сенегальское.

Клубная карьера

В 2004 году Усман Дембеле начал заниматься футболом в школе клуба "Мадлен" (гор. Эврё, регион Нормандия). В 2009-2010 годах продолжал занятия в школе клуба "Эврё".

С 2010 года совершенствовал мастерство в академии футбольного клуба "Ренн" из одноименного города (регион Бретань). Игровая позиция - нападающий.

В 2014-2015 годах выступал за второй состав "Ренна", в 2015-2016 годах - за основной состав этого клуба.

В 2016-2017 годах представлял дортмундскую "Боруссию". В 2017 году вместе с ней стал обладателем Кубка Германии.

С 2017 по 2023 год Усман Дембеле был игроком испанской "Барселоны". В ее составе трижды выиграл национальный чемпионат (2018, 2019, 2023), дважды - Кубок Испании (2018, 2021) и Суперкубок Испании (2018, 2023).

С 2023 года Усман Дембеле выступает за парижский клуб "Пари Сен-Жермен".

В его составе дважды выиграл национальный чемпионат (2024, 2025), Кубок Франции (2024, 2025) и Суперкубок Франции (2023, 2024), по одному разу - Лигу чемпионов УЕФА (2025) и Суперкубок УЕФА (2025). В общей сложности провел за "Пари Сен-Жермен" 185 матчей во всех турнирах, забил 40 мячей.

Карьера в сборной Франции

В 2013-2016 ггодах Усман Дембеле выступал за юношеские и молодежные сборные Франции разных возрастов.

1 сентября 2016 года дебютировал в составе основной сборной Франции в товарищеском матче против сборной Италии. Итогом игры стала победа французов со счетом 3:1.

13 июня 2017 года забил первый мяч в составе национальной сборной, внеся вклад в победу над англичанами в товарищеском матче со счетом 3:2.

В 2018 году Усман Дембеле в составе сборной Франции выиграл золото чемпионата мира (турнир состоялся в России), в 2022 году - серебро мирового первенства, проходившего в Катаре.

К настоящему времени провел за национальную команду 57 матчей, в которых забил 7 мячей.

Награды

Кавалер ордена Почетного легиона (Франция, 2018).