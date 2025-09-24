Актриса умерла 23 сентября 2025 года на 88-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2025 года на 88-м году жизни умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале.

Происхождение

Клаудия Кардинале (имя при рождении - Клод Жозефин Розе Кардинале) родилась 15 апреля 1938 года в Ла-Гулет недалеко от столицы Туниса (в то время под протекторатом Франции) в семье итальянских эмигрантов. Ее родным языком был французский.

Карьера в кинематографе

В кино Клаудия Кардинале попала случайно. В 1957 году она победила на конкурсе красоты, где была названа "самой привлекательной девушкой-итальянкой в Тунисе". Призом за первое место было приглашение в качестве гостя на Венецианский кинофестиваль. Там ее заметил итальянский кинопродюсер Франко Кристальди и уговорил подписать контракт со своей продюсерской компанией Vides. Несколько месяцев она посещала "Экспериментальный киноцентр" - школу кинематографистов в Риме. В 1958 году начала сниматься. Первую достаточно крупную роль она получила при поддержке египетского актера Омара Шарифа, который увидел ее на обложке журнала после конкурса красоты. Он посоветовал французскому режиссеру Жаку Баратье пригласить Кардинале в историческую ленту "Гоха" (1958). Она сыграла служанку одного из главных героев.

В 1960 году Клаудия Кардинале получила небольшую роль в криминальной драме Лукино Висконти "Рокко и его братья". Работа в этом фильме принесла ей международную известность. Кардинале продолжила сотрудничать со знаменитым режиссером: в 1963 году она участвовала в съемках киноэпопеи Висконти "Леопард", которая была поставлена по роману итальянского писателя Джузеппе Лампедузы. Впоследствии снималась в его драматических картинах "Туманные звезды Большой Медведицы" (1965) и "Семейный портрет в интерьере" (1974). Она стала популярной в Италии после участия в драмах Мауро Болоньини "Красавчик Антонио" (1960; первая совместная работа с Марчелло Мастроянни), "Бездорожье" (1961) и "Дряхлость" (1962). За роль в драматическом фильме Валерио Дзурлини "Девушка с чемоданом" (1961) Кардинале получила специальный приз национальной итальянской кинопремии "Давид ди Донателло". В 1962 году вышла приключенческая лента Филиппа де Брока "Картуш", где Кардинале сыграла с Жан-Полем Бельмондо. Картина сделала ее известной во Франции.

Знаковым событием в карьере Клаудии Кардинале стали съемки в трагикомедии Федерико Феллини "8 1/2" (1963). В ней она фактически выступила в роли камео - актрисы под именем Клаудия. Феллини стал первым, кто позволил Кардинале самостоятельно озвучить роль на итальянском. Ранее итальянские режиссеры приглашали других артисток дублировать реплики Кардинале, поскольку считали ее голос слишком "хриплым" и отмечали ее сильный французский акцент. В том же году она появилась в драме Луиджи Коменчини "Девушка Бубе", за работу в которой получила итальянскую кинопремию "Серебряная лента". Кроме того, она снялась в Голливуде, исполнив роль восточной принцессы в приключенческой комедии Блейка Эдвардса "Розовая пантера".

С середины 1960-х годов Кардинале сыграла много ролей в комедийных картинах, среди которых "Роза для всех" Франко Росси (1967), "Не гони волну" Александра Маккендрика (1967), "Укради у ближнего своего" Франческо Мазелли (1968). В 1970-е и 1980-е годы она чаще играла характерные роли. Критики отмечали ее работу в драматических лентах "Аудиенция" Марко Феррери (1972), "Железный префект" (1976), "Оружие" и "Корлеоне" (1978) Паскуале Скуитьери, "Шкура" Лилианы Кавани (1981), "Фицкарральдо" Вернера Херцога (1982). В 1969 году Кардинале приняла участие в съемках советско-итальянского драматического фильма "Красная палатка" Михаила Калатозова, основанного на реальных событиях - истории спасения итальянских аэронавтов в Арктике в 1928 году. Позже она отметила, что "эта работа стала незабываемым опытом". С конца 1970-х годов Кардинале много снималась на телевидении.

Фильмография актрисы насчитывает свыше 120 кинокартин и сериалов. Среди последних работ роли в сериалах "Город мошенников" и Bulle (2020), драме Рида Бехи "Остров прощения" (2022). В разное время ее партнерами по фильмам были Марчелло Мастроянни, Генри Фонда, Ален Делон, Берт Ланкастер, Марлон Брандо, Джереми Айронс.

Кардинале считалась одной из самых красивых женщин, она появлялась на обложках нескольких сотен журналов в более чем 25 странах. В 2011 году журнал Los Angeles Times включил Кардинале в список 50 самых красивых женщин в истории кино. Американский кинематографист Конрад Холл охарактеризовал ее как "мечту оператора - совершенное произведение природы". Ее красоту называли "тонкой и пронзительной, загадочной и тревожной".

Награды

В 1988 году за вклад в киноискусство актриса получила итальянскую национальную премию "Давид ди Донателло". В 1993 году за творческую карьеру была удостоена "Золотого льва" Венецианского фестиваля. В 1995 году ей был вручен орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" (командор; великий офицер - 2002) и французский орден Почетного легиона (кавалер; офицер - 1997, с 2019 года - великий офицер). В 2002 году она получила почетную награду Берлинского кинофестиваля - "Золотого медведя" за достижения в области кинематографа, а в 2011 году - российскую премию "Золотой орел" за вклад в мировой кинематограф.

Личные сведения

В 1995 году была опубликована автобиография Кардинале "Я, Клаудия, ты, Клаудия" (1995; в соавторстве с Анной-Марией Мори; в русском переводе - "Мне повезло").

Кардинале выступала за права женщин, за эти усилия она в 2000 году была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО.

Помимо французского и итальянского, владела арабским, английским и испанским языками.

Кардинале была замужем за Франко Кристальди, также состояла в отношениях с итальянским режиссером Паскуале Скуитьери, от которого родила дочь. Также у нее сын (имя отца она не называла).