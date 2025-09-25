Что известно об избранном президенте Малави Питере Мутарике

Он набрал 56,8% голосов избирателей

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 сентября 2025 года стало известно, что на президентских выборах в Малави, которые состоялись 16 сентября, победил Питер Мутарика, возглавлявший страну в 2014-2020 годах. Он набрал 56,8% голосов избирателей. Действующий президент страны Лазарус Чаквера признал поражение.

Происхождение, образование и профессиональная карьера

Питер Мутарика (полное имя Артур Питер Мутарика) родился 18 июля 1940 года в округе Тайоло британского протектората Ньясаленд (с 1964 года - Малави). Принадлежит к народу ломве. Его родители были педагогами. Младший брат - Бингу ва Мутарика - в 2004-2012 годах занимал пост президента страны.

В 1965 году Питер Мутарика окончил Лондонский университет, в 1966 году - Йельский университет (США), там же в 1969 году защитил докторскую диссертацию в области международного права.

В студенческие годы вступил в Партию конгресса Малави (старейшая партия страны; основана в 1944 году, после провозглашения независимости Малави в 1964 году и до 1994 года была правящей, а с 1966 года - единственной легальной партией в стране). Мутарика принадлежал к ее демократическому крылу и не разделял авторитарный курс первого президента Малави Хастингса Камузу Банды (у власти в 1966-1994 годах), в связи с чем после окончания учебы остался жить в США. Преподавал в американских университетах, читал лекции в вузах Великобритании, Танзании, Эфиопии и Уганды, был членом Ассоциации американских юристов по африканскому законодательству. Проживая в США, поддерживал малавийскую оппозицию, основавшую в 1992 году Альянс за демократию ("Афорд").

Политическая карьера

На волне либерализации политического режима в 1993 году Мутарика вернулся на родину, где участвовал в разработке новой конституции (принята в 1995 году). Победивший на первых альтернативных выборах в 1994 году представитель Объединенного демократического фронта Бакили Мулузи (президент в 1994-2004 годах) предложил ему пост министра юстиции, но Мутарика отказался в знак солидарности с проигравшей выборы партией "Афорд".

После победы Бингу ва Мутарики на президентских выборах 2004 году Питер Мутарика вступил в созданную братом центристскую Демократическую прогрессивную партию (ДПП), в 2009 году был избран от нее в парламент. В том же году занял пост министра юстиции, в 2010 году - министра образования и науки, а в сентябре 2011 года - главы МИД (занимал этот пост до апреля 2012 года). Кроме того, в 2009-2012 годах он был неофициальным советником президента по вопросам внешней и внутренней политики. В августе 2011 года Бингу ва Мутарика предложил ДПП поддержать кандидатуру брата на президентских выборах, намеченных на 2014 год. Однако это выдвижение вызвало протест у отдельных членов партии, видевших в нем проявление непотизма, и в результате раскол в ее рядах (в частности, вице-президент Джойс Банда вышла из ДПП и основала собственную Народную партию).

После смерти на посту Бингу ва Мутарики 5 апреля 2012 года страну в соответствии с конституцией возглавила Джойс Банда, занимавшая должность вице-президента. Питер Мутарика не вошел в состав нового правительства, а в марте 2013 года был арестован по обвинению в госизмене и попытке переворота. За арестом последовали акции протеста сторонников ДПП, вынудившие власти освободить Мутарику (впоследствии дело было прекращено).

Во главе страны (2014-2019)

На выборах в мае 2014 года Питер Мутарика, баллотировавшийся от ДПП, одержал победу, получив 36,4% голосов (для победы, по действовавшему законодательству, достаточно было относительного большинства). Президент Джойс Банда, выступавшая от Народной партии и занявшая третье место (20,2%), попыталась аннулировать результаты выборов, сославшись на допущенные нарушения. Верховный суд Малави признал это решение незаконным, и 31 мая 2014 года Мутарика был приведен к присяге.

Одной из главных задач его правительства стало преодоление экономического кризиса, вызванного засухой (в 2015-2016 годах экономика сократилась с $6,4 до $5,5 млрд, рост возобновился лишь в 2017 году). В 2016 году правительство Мутарики провело аграрную реформу, направленную на укрепление прав землевладельцев и сокращение влияния традиционных вождей во владении и пользовании землей. Другим направлением внутренней политики была борьба с коррупцией, однако Мутарике не удалось добиться успехов в этой области. Новые коррупционные скандалы 2017-2018 годов серьезно подорвали репутацию его правительства.

Президентские выборы в 2019, 2020 и 2025 году

Баллотируясь на второй срок на выборах 2019 года, Мутарика обещал своим избирателям развивать инфраструктуру, транспорт, энергетику, сельское хозяйство и малый бизнес. Кроме того, он планировал ликвидировать безработицу (составляла 5% населения при его общей численности 18,5 млн) и удвоить ВВП на душу населения (до $1 105), а главной задачей объявил выведение Малави к 2030 году в число государств со средним уровнем дохода. На голосовании, состоявшемся 21 мая 2019 года, он занял первое место (38,57%) и вступил в должность 28 мая. Однако его переизбрание и победа ДПП на парламентских выборах (проводились одновременно с президентскими) спровоцировали политический кризис. В основных городах страны начались многотысячные протесты оппозиции и забастовки граждан, недовольных администрацией Мутарики. Оппозиция, обвинившая президента в подтасовке результатов выборов, обратилась в Конституционный суд. 3 февраля 2020 года судьи вынесли решение об отмене итогов голосования в связи с многочисленными фальсификациями и проведении в течение пяти месяцев повторных выборов.

На повторных выборах (состоялись 23 июня 2020 года) победу одержал лидер оппозиционной на тот момент Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера, получивший 58,57% голосов. Мутарика набрал 39,9%. Он не признал поражение, назвав его результатом "сговора" враждебных ему сил, и заявил, что не намерен более участвовать в малавийской политике.

Тем не менее в 2025 году Мутарика вновь выставил свою кандидатуру на пост президента. Его предвыборные обещания включали достижение темпов экономического роста в 6,5% к 2030 году (в 2024 году - 1,8%), введение бесплатного среднего образования, выделение по 5 млрд квач ($2,9 млн) каждому из 229 избирательных округов страны на развитие инфраструктурных проектов, по 200 млн квач ($115 тыс.) на округ в качестве целевых кредитов для молодежи и женщин и по 50 млн квач ($29 тыс.) на округ для развития спорта. Средства для этого предполагается привлечь за счет активизации производства и экспорта, мер финансовой консолидации и дальнейшей модернизации сельского хозяйства.

Личные сведения

Питер Мутарика - лауреат Международной юридической премии (International Jurist Award, 2008 год). Автор ряда книг и статей, посвященных проблемам международного права и безопасности иностранных инвестиций в африканскую экономику. Владеет французским языком.

Последователь пресвитерианской церкви.

С 2014 года женат вторым браком на Гертруде Масеко, в 2009-2014 годах она была депутатом парламента. Имеет двух дочерей и сына от первого брака (первая жена умерла в 1990 году). Все дети получили юридическое образование и проживают в США.