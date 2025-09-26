В Сланцевском районе Ленинградской области 26 сентября по меньшей мере семь человек умерли после употребления такого алкоголя

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2025 года в Сланцевском районе Ленинградской области по меньшей мере семь человек умерли, еще троих госпитализировали после употребления суррогатного алкоголя. По данным администрации Ленобласти, всего за сентябрь медики Сланцевского района зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя, проданного с рук. В МВД и Следственном комитете (СК) РФ сообщили о задержании мужчины и женщины, подозреваемых в продаже спиртосодержащей жидкости. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

ТАСС подготовил материал о массовых отравлениях суррогатным алкоголем в России.

С 2020 года зафиксировано не менее девяти случаев, когда жертвами отравлений суррогатами становились пять и более человек (без учета ЧП 26 сентября 2025 года в Ленинградской области).

25-28 января 2020 года в селе Покровка (Омский район Омской области) семь человек умерли, еще шесть пострадали в результате отравления жидкостью с содержанием метилового спирта. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). По подозрению в продаже суррогата был арестован житель села Покровка Павел Бражников, ранее судимый за кражи. Как установило следствие, он продал односельчанам разбавленный технический спирт. 18 сентября 2020 года Омский районный суд признал Бражникова виновным и приговорил его к шести годам колонии общего режима.

10 апреля 2020 года в городе Сарапуле (Удмуртия) шесть человек скончались в результате отравления химическим веществом, которое они употребили в качестве алкоголя. По подозрению в совершении преступления был задержан 52-летний местный житель, который передал потерпевшим вещество под видом спиртного. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, о дальнейшем ходе следствия не сообщалось.

22 августа 2021 года восемь жителей Белоруссии, работавших на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, употребили суррогатный алкоголь, содержавший метиловый спирт. В результате пятеро из них скончались. По версии следствия, 31-летний бригадир рабочих привез с собой из Белоруссии контрафактную спиртосодержащую жидкость и, не убедившись в ее безопасности, передал алкоголь своей бригаде. В сентябре 2022 года Пудожский районный суд Карелии признал бригадира виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Мужчина был приговорен к полутора годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

С конца сентября по 14 октября 2021 года в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. В результате от отравления погибли 44 человека, еще 7 человек пострадали. В связи с происшествием были арестованы шесть мужчин и женщина. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), п. "б" ч. 2 ст. 171.3 (незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере) и ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно). По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы. 7 августа 2023 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 6 из 7 фигурантов уголовного дела к лишению свободы на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет колонии общего режима.

6-18 октября 2021 года в Оренбургской обл. в результате отравления суррогатным алкоголем с содержанием метанола погибли 36 человек, пострадали еще 20. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, расположенный в частном доме в год Орске. Было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. По факту происшествия было возбуждено 14 уголовных дел, объединенных в одно производство по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (незаконная перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт продукции). Были задержаны 15 человек, из них 11 были арестованы или отправлены под домашний арест. Осенью 2022 года районными судами год Орска и Оренбургской обл. шесть фигурантов уголовного дела об отравлении были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы - от полутора лет условно до 5 лет в колонии общего режима. Еще пятерым обвиняемым были предъявлены обвинения. В отношении одного из них уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 22 февраля 2023 года Советский районный суд Орска признал 30-летнего местного жителя виновным в сбыте суррогатного алкоголя и приговорил его к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 2,1 млн руб.

16-17 ноября 2021 года в Дзержинском районе Перми в результате распития суррогатного алкоголя скончались пять жителей этого города. Трое из них умерли на месте, двое - в больнице. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Причиной отравления стал метанол. О результатах расследования дела не сообщалось.

В период с 3 по 8 января 2022 года от отравления метиловым спиртом в Тюмени погибли девять человек, в Кондинском и Октябрьском районе ХМАО - 13 человек, еще семь человек получили легкий и тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что 48-летний житель Тюмени хранил и поставлял поддельный алкоголь (под видом водки "Родники Сибири" и "Царская охота") своим подельникам для реализации в магазинах Тюмени и Югры. Фигурантами уголовного дела были 11 человек - Адилхан Каримов, Орудж Мамедов, Малик Мамедов, Сеймур Мехтиев, Ровшан Дашдамиров, Ниджат Новрузов, Алексей Камышев и др. В 2022-2023 годах тюменские суды признали ряд подсудимых виновными в производстве, хранении и сбыте суррогата группой лиц по предварительному сговору, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. В частности, хранивший не менее ста коробок суррогата Адилхан Каримов получил четыре с половиной года колонии, ранее судимый Малик Мамедов - 7 лет колонии особого режима, продавец Ниджат Новрузов - пять с половиной лет колонии, Абдурахман Абдурахманов - 5 лет колонии общего режима, владелец продуктового магазина Сеймур Мехтиев - 4,5 года колонии. Кондинский районный суд (ХМАО) приговорил местного предпринимателя Евгения Никитина, который покупал на складе в Тюмени суррогатный алкоголь, к 6 годам колонии особого режима.

5-6 июня 2023 года от отравления напитком "Мистер сидр" в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях и Удмуртии умерли в общей сложности 50 человек (второй крупнейший по числу жертв случай массового отравления в современной истории РФ), еще по меньшей мере 55 человек пострадали. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять эту продукцию, Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки и поставки товаров ООО "Анди", выпускающего "Мистер сидр", по всей стране. Первым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту отравления, стал учредитель ООО "Анди" Анар Афат оглы Гусейнов. В июле 2022 года он уже получал предупреждение за торговлю сидром без документов, тогда у него изъяли и уничтожили 150 л продукции. По данным следствия, Анар Гусейнов занимался производством напитка, а предприниматель Артем Айрапетян поставлял для этого спирт. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей). Обвиняемые признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору. 22 сентября 2025 года Красноглинский районный суд Самары приговорил Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова к восьми и девяти годам колонии общего режима соответственно. С Гусейнова, Айрапетяна и ООО "Анди" в пользу потерпевших было взыскано 36,5 млн руб.

В ночь на 31 августа 2025 года в городе Балахна (Нижегородская обл.) в медицинское учреждение были доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем, где они скончались, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева. Общее число погибших составило пять человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).