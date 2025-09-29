День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, 2022 год

Памятная дата отмечается ежегодно с 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 сентября в России отмечается памятная дата - День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Она была установлена 28 сентября 2023 года в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Отмечается ежегодно с 2023 года. В этот день в 2022 году президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Провозглашение Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году

После госпереворота на Украине в 2014 году, организованного сторонниками евроинтеграции, население юго-восточных областей страны, в основном русскоязычное, отказалось подчиняться новым властям. В Донецкой и Луганской областях начались массовые протесты, было сформировано народное ополчение. Столкновения украинской армии и националистических формирований с отрядами ополченцев переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

7 апреля 2014 года республиканский народный совет объявил о суверенитете Донецкой Народной Республики. 27 апреля на митинге в Луганске была провозглашена Луганская Народная Республика. 11 мая того же года в Донбассе прошли референдумы по вопросу о статусе республик. За самоопределение в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской - 96,2%. 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет народных республик.

Ситуация в Донбассе в 2014-2022 годах

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжался 8 лет, за эти годы погибли около 14 тыс. человек, многие стали беженцами и вынужденными переселенцами. Киев также ввел полную экономическую блокаду Донбасса.

При посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года был согласован план мирного урегулирования и прекращения огня (минские соглашения). Одним из их пунктов стало требование принятия закона об особом статусе Донбасса. Однако процесс по урегулированию конфликта зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть Минских соглашений. Переговоры искусственно затягивались украинской стороной и при президенте Петре Порошенко (2014-2019; внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), и после прихода к власти в 2019 году Владимира Зеленского (полномочия истекли в 2024 году). При этом Киев обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на стороне провозглашенных республик.

Эскалация в 2022 году, объявление о начале СВО

Осенью 2021 года ситуация в Донбассе обострилась. По просьбе Киева западные страны начали наращивать военную помощь Украине, включая поставки летального оружия. Представители ДНР и ЛНР регулярно сообщали об обстрелах вдоль всей линии соприкосновения.

17 февраля 2022 года Донецкая и Луганская народные республики подверглись массовым обстрелам со стороны ВСУ. Резкое повышение интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения подтвердила миссия ОБСЕ. Началась эвакуация населения республик на территорию России, власти которой гарантировали беженцам временное убежище и оказание помощи. В ДНР и ЛНР была объявлена мобилизация.

21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту РФ с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР. В тот же день президент РФ Владимир Путин после расширенного совещания с членами Совбеза сообщил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Глава российского государства потребовал от властей Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае Киев будет ответственен за возможное продолжение кровопролития.

Вечером 23 февраля 2022 года в ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах населенных пунктов республик ВСУ с применением тяжелой артиллерии, минометов и гранатометов различных типов, а также стрелкового оружия. Главы республик обратились к России с просьбой помочь отразить агрессию Киева. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

В ходе СВО под контроль российских войск перешли территории Запорожской и Херсонской областей, где были образованы военно-гражданские администрации (ВГА).

Референдумы 2022 года

С 23 по 27 сентября 2022 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав РФ. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России: в ДНР - 99,23% участников референдума при явке 97,51%, в ЛНР - 98,42% при явке 94,15%, в Запорожье - 93,11% при явке 85,4%, в Херсонской области - 87,05% при явке 76,86%. При этом в Запорожской и Херсонской областях жители высказались также за выход регионов из состава Украины и образование самостоятельных государств (29 сентября 2022 года президент РФ подписал указы о признании их независимости).

28 сентября МИД России распространил заявление, в котором подчеркнул, что референдумы прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного права на самоопределение народов в соответствии с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года, Хельсинкским заключительным актом СБСЕ 1975 года, а также заключением Международного суда ООН по Косову от 22 июля 2010 года, "подтвердившим тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права".

По итогам референдумов лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы ВГА Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.

Вхождение регионов в состав РФ

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве состоялась церемония подписания международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Новые регионы в составе России сохранили свой статус республик и областей, а также названия. Государственным языком ДНР и ЛНР был провозглашен русский. 2 октября 2022 года Конституционный суд РФ признал международные договоры соответствующими российской конституции.

3 октября 2022 года Государственная дума ратифицировала документы и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России. 4 октября президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Российскую Федерацию в качестве ее новых субъектов, а также соответствующие федеральные конституционные законы (документы вступили в силу 5 октября). Врио руководителей новых субъектов РФ были назначены действующие главы республик и ВГА областей - Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

В сентябре 2023 года в четырех регионах были избраны первые составы законодательных органов. 23 сентября того же года депутаты региональных парламентов по представлению президента РФ избрали руководителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ими стали врио глав регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.