Федеральный бюджет РФ и порядок его утверждения. От проекта до подписи президента

Президент России Владимир Путин 28 ноября 2025 года подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

Основные сведения

Бюджет - основной финансовый документ государства, объединяющий его доходы и расходы и имеющий силу закона. Параметры бюджета связаны с основными макроэкономическими показателями: объемами инвестиций и производства, доходами населения, уровнем занятости, ключевой ставкой Центробанка и валютным курсом. Из бюджета осуществляется финансирование органов государственной власти и управления, инфраструктурных проектов, госпрограмм, выделяются деньги на обеспечение обороноспособности государства, развитие промышленности, науки и культуры, судебную систему, погашение государственного долга, создание финансовых резервов и др. Бюджет формируют за счет налогов и неналоговых доходов, его долговременные расходы планируют в рамках "бюджетного правила" (определяет максимальный уровень расходов и накоплений в резервы, исходя из цен на нефть).

Трехлетний бюджет

В 2006 году в своем Бюджетном послании президент РФ Владимир Путин предложил принимать федеральный бюджет не на один год, а на три. В июле 2007 года глава государства подписал закон "О федеральном бюджете на 2008 и на плановый период 2009 и 2010 гг.". Это был первый в истории страны финансовый документ, рассчитанный на среднесрочную перспективу в три года. 1 октября 2015 года Владимир Путин подписал закон о возвращении к одногодовому бюджетному планированию. Это решение было принято, чтобы избежать ошибок при распределении государственных финансов из-за колебаний курсов валют и цен на нефть. Однако уже следующий бюджет, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, стал снова трехлетним.

Порядок утверждения

Составление проекта федерального бюджета - прерогатива правительства РФ. Этот процесс начинается не позднее чем за 10 месяцев до начала очередного финансового года и основывается на Бюджетном послании президента РФ (с 2014 года является составной частью президентского послания Федеральному собранию), на прогнозе социально-экономического развития и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной год.

В соответствии с Бюджетным кодексом, правительство РФ вносит на рассмотрение Государственной думы проект федерального бюджета не позднее 1 октября текущего года. Госдума рассматривает документ в трех чтениях.

В первом чтении депутаты обсуждают его концепцию, прогноз социально-экономического развития РФ, в том числе ожидаемый объем валового внутреннего продукта (ВВП) и уровень инфляции, заложенные в основу формирования характеристик бюджета, основные направления бюджетной и налоговой политики. В случае отклонения документа в первом чтении его передают в согласительную комиссию, которая в течение 10 дней разрабатывает вариант основных характеристик бюджета.

Во втором чтении Госдума рассматривает приложения к федеральному бюджету. В частности, устанавливаются перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, распределение между субъектами РФ межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования и др. Тогда же вносятся основные поправки.

При рассмотрении в третьем чтении в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (госпрограммам) и видам расходов, принятым во втором чтении, депутаты Госдумы утверждают ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период. После того как федеральный бюджет принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации, его подписывает президент РФ.

Закон о бюджете представляет собой объемный документ. В 2017 году законопроект в последний раз поступил в Госдуму на бумаге (10 526 страниц, включая закрытые статьи).

Кроме федерального, существует консолидированный бюджет, который представляет собой свод федерального и бюджетов субъектов РФ без учета бюджетов государственных и территориальных внебюджетных фондов.

По итогам завершившегося отчетного периода, обычно в июне - июле следующего за ним года, Госдума, Совет Федерации и президент РФ рассматривают закон об исполнении федерального бюджета. В этом документе утверждается итоговый отчет о доходах и расходах бюджета, его дефиците или профиците, а также по структуре расходов и доходов и источникам финансирования дефицита.