ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В этой должности он сменил Александра Гуцана, который 24 сентября 2025 года стал генпрокурором РФ.

ТАСС подготовил материал о полномочных представителях президента РФ в СЗФО начиная с 2000 года.

Статистика

Всего с момента создания Северо-Западного федерального округа в 2000 года пост полномочного представителя президента РФ в нем занимали восемь человек. Дольше всех на этом посту находился Илья Клебанов - свыше 7 лет и 20 месяцев (2 866 дней). Самый короткий срок пребывания в должности был у Валентины Матвиенко - чуть более 7 месяцев (219 дней).

Виктор Черкесов (2000-2003)

Виктор Черкесов (1950-2022; Ленинград) в 1973 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета. После окончания вуза работал в прокуратуре Ленинграда (с 1991 года - Санкт-Петербург). С 1975 года служил в управлении Комитета государственной безопасности СССР по Ленинградской области, был оперуполномоченным, следователем, начальником следственной службы. С 1992 года возглавлял управление Министерства безопасности РФ (с 1995 года - Федеральная служба безопасности) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 1998-2000 годах - первый заместитель директора ФСБ России. Весной 2000 года участвовал в избирательной кампании и. о. президента РФ Владимира Путина, работал в его предвыборном штабе. С 18 мая 2000 года по 11 марта 2003 года был первым полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2003 года - директор Госкомитета РФ по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, с 2004 по 2008 год - Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ. Одновременно в 2007-2008 годах - председатель Государственного антинаркотического комитета РФ. В 2008-2010 годах руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. С 2011 по 2016 год - депутат Государственной думы VI созыва от КПРФ. Умер 8 ноября 2022 года в возрасте 72 лет.

Валентина Матвиенко (2003)

Валентина Матвиенко (род. 1949; Каменец-Подольская область, Украинская ССР), выпускница Ленинградского химико-фармацевтического института (1972), Академии общественных наук при ЦК КПСС (1985), курсов усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД СССР (1991). С 1972 года работала в комсомольских организациях, в том числе была первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ (1981-1984). В дальнейшем занимала посты первого секретаря Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда (1984-1986), заместителя председателя исполкома Ленсовета по вопросам культуры и образования (1986-1989). В 1989-1991 годах - народный депутат СССР, председатель комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. С 1991 года находилась на дипломатической службе. В 1991-1994 годах - чрезвычайный и полномочный посол СССР и РФ на Мальте, в 1997-1998 годах - в Греции. В 1998-2003 годах - вице-премьер РФ по социальным вопросам. С 11 марта по 15 октября 2003 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Первая женщина - полпред главы государства в федеральном округе. В 2003-2011 годах - губернатор Санкт-Петербурга. С 2011 годах - председатель Совета Федерации.

Илья Клебанов (2003-2011)

Илья Клебанов (род. 1951; Ленинград) в 1974 году окончил Ленинградский политехнический институт. С 1977 года работал в Ленинградском оптико-механическом объединении (ЛОМО), с 1992 года был генеральным директором предприятия. В 1997 году перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга на должность первого вице-губернатора города, возглавлял комитет экономики и промышленной политики. С 1998 по 2002 год был заместителем председателя правительства РФ, курировал военно-промышленный комплекс. 17 октября 2001 года был назначен министром промышленности, науки и технологий, до 2002 года совмещал этот пост с должностью вице-премьера российского правительства. С 1 ноября 2003 года по 6 сентября 2011 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2011-2019 годах возглавлял совет директоров ОАО "Совкомфлот". С 2015 года - член совета директоров ПАО "Транснефть".

Николай Винниченко (2011-2013)

Николай Винниченко (род. 1965; Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР) - выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета (1987). После окончания вуза работал в прокуратуре Ленинграда. В том числе был начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности (1992-1995). В дальнейшем занимал должности прокурора Московского района Санкт-Петербурга (1995-1998), заместителя прокурора Санкт-Петербурга - начальника следственного управления (1998-1999), зампрокурора Санкт-Петербурга (1999-2001). В 2001 году перешел на работу в аппарат полпреда в СЗФО, где до 2003 года был главным федеральным инспектором в Санкт-Петербурге. В 2003-2004 годах - прокурор Санкт-Петербурга. В 2004-2008 годах - директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав РФ. С декабря 2008 года по сентябрь 2011 года - полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО). С 6 сентября 2011 года по 11 марта 2013 года - полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе. С марта 2013 года - заместитель генерального прокурора РФ.

Владимир Булавин (2013-2016)

Владимир Булавин (род. 1953; с. Становое, Липецкая область) - выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта (1975), Высшей краснознаменной школы Комитета государственной безопасности СССР (1979). Кандидат юридических наук (1999). С 1977 года служил в Комитете государственной безопасности СССР, был сотрудником управления КГБ СССР по Горьковской области. В июле 1992 года возглавил управление Министерства безопасности РФ (с 1995 года - Федеральной службы безопасности РФ) по Нижегородской области. Одновременно с 2001 по 2006 год был председателем совета начальников органов ФСБ России в Приволжском федеральном округе. В 2006-2008 годах - заместитель директора ФСБ России Николая Патрушева - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета. В 2008-2013 годах - первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ. С 11 марта 2013 года по 28 июля 2016 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2016-2023 годах руководил Федеральной таможенной службой РФ. С 2023 года - сенатор от Ивановской области, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Николай Цуканов (2016-2017)

Николай Цуканов (род. 1965; п. Липово, Калининградская область) учился в калининградском филиале Ленинградского сельскохозяйственного института (с 1988 года), окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства по специальности "юриспруденция" (1999, Москва). Кандидат психологических наук (2002). В конце 1980-х годов занимал различные должности в комсомольских организациях Калининградской области. Затем занимался бизнесом в том же регионе, позже был юристом в научно-техническом центре "Техинвестмед" (Москва). В 2005-2010 годах - мэр города Гусева Калининградской области. В 2010-2016 годах - губернатор Калининградской области. С 28 июля 2016 года по 25 декабря 2017 года - полпред президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2017-2018 годах - помощник главы государства Владимира Путина по вопросам местного самоуправления. В 2018-2020 годах - полпред президента РФ в УФО. После ухода с госслужбы стал старшим вице-президентом ПАО "Ростелеком".

Александр Беглов (2017-2018)

Александр Беглов (род. 1956; Баку, Азербайджанская ССР), выпускник Ленинградского инженерно-строительного института (1983). Кандидат технических наук (1994). Доктор экономических наук (2012). С 1979 по 1991 год занимал различные должности в строительных организациях Ленинграда, в Ленгорисполкоме и Ленинградском областном комитете КПСС. В 1991-1997 годах - главный инженер российско-германского строительного предприятия "Мелазель", также был соучредителем строительно-ремонтных и транспортных компаний. Возглавлял территориальное управление Курортного административного района Санкт-Петербурга (1999-2002), затем занимал должность вице-губернатора - руководителя канцелярии администрации города (2002-2003). В 2003-2004 годах - первый заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2004-2008 годах - помощник президента РФ Владимира Путина, начальник контрольного управления главы государства. После избрания на высший государственный пост Дмитрия Медведева в мае 2008 года. Александр Беглов занял должность заместителя руководителя Администрации президента РФ. В 2012-2017 годах был полпредом президента в Центральном федеральном округе. С 25 декабря 2017 года по 3 октября 2018 года - полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе. С 2018 года возглавляет Санкт-Петербург.

Александр Гуцан (2018-2025)

Александр Гуцан (род. 1960; Гатчинский район, Ленинградская область). В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета. После окончания вуза работал в прокуратуре Ленинграда. Был помощником прокурора города по надзору за следствием в органах госбезопасности (1989-1992), прокурором, старшим прокурором (1992-1995), начальником отдела (1995-2000) по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 2000-2005 годах - помощник заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям. В 2005-2007 годах - заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Николая Винниченко. С 2007 по 2018 год занимал пост заместителя генерального прокурора РФ. С 7 ноября 2018 года по 24 сентября 2025 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 24 сентября 2025 года - генеральный прокурор РФ.