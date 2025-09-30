Биография Виталия Коротича

Журналист умер в возрасте 89 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 сентября 2025 года стало известно, что на 90-м году жизни умер журналист Виталий Коротич.

Происхождение, образование, работа по специальности

Виталий Коротич родился 26 мая 1936 года в Киеве (Украинская ССР, ныне Украина).

В 1959 году с отличием окончил Киевский государственный медицинский институт им. академика А. А. Богомольца (КГМИ; ныне Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца).

В 1959-1965 годах работал врачом в Украинском институте клинической медицины им. Н. Д. Стражеско в Киеве (ныне Национальный научный центр "Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. академика Н. Д. Стражеско Национальной академии медицинских наук Украины", Киев), окончил аспирантуру при нем.

Литературная деятельность

В студенческие годы Виталий Коротич начал размещать свои стихи в журнале КГМИ "Медицинские кадры". С 1958 года публиковал их в газете "Молодежь Украины" и других периодических изданиях. Преимущественно писал на украинском языке.

В 1961 году выпустил в Киеве дебютный поэтический сборник - "Золотые руки". В 1962 году издал сборник "Запах неба" (в 1969 году опубликован в Москве на русском языке в авторизованном переводе), был принят в Союз писателей Украинской ССР. В дальнейшем выпустил на украинском языке более десяти поэтических сборников, большинство из них также выходили на русском языке.

Среди других художественных произведений Виталия Коротича - повесть "Такая жестокая память" (1970), романы "Десятое мая" (1978) и "Лицо ненависти" (1983).

Автор ряда публицистических книг. В их числе: "О, Канада!" (1966), "Звезды и полосы" (1968, очерки о США), "Человек у себя дома" (1974, о народах СССР), "Мост. Размышления в путешествиях с пятнадцатью отступлениями" (1981). Выпустил мемуары "От первого лица" (2000). Сочинения Виталия Коротича переведены на английский, болгарский, испанский, итальянский, немецкий, польский, французский, чешский и другие языки.

Он также сам выступал как переводчик, осуществил переложение на украинский язык поэтических произведений Роберта Рождественского (с русского языка), Геннадия Буравкина (с белорусского), Джансуга Чарквиани (с грузинского), Уолта Уитмена и Томаса Стернза Элиота (с английского).

Работа в журналистике

В 1966-1967 годах Виталий Коротич был главным редактором киевского ежемесячного журнала "Ранок".

С 1979 по 1986 год возглавлял украинский журнал иностранной литературы "Всесвит".

31 мая 1986 года Виталий Коротич был назначен главным редактором журнала "Огонек". Вскоре журнал превратился в одно из самых читаемых и влиятельных изданий СССР периода перестройки. Этому способствовали активная публикация материалов о "болевых точках" советского общества и острых социальных проблемах. "Огонек" стал одним из основных проводников политики гласности. К 1990 году его тираж достиг 4,6 млн экземпляров.

В 1990 году коллектив сотрудников "Огонька" во главе с Виталием Коротичем стал учредителем журнала (ранее он принадлежал издательству ЦК КПСС "Правда").

26 августа 1991 года решением коллектива "Огонька" Коротич был отстранен от должности главного редактора (находясь в США во время "августовского путча" в СССР, 19-22 августа 1991 года, он отказался от возвращения в Москву), на эту должность избрали его заместителя - Льва Гущина. По словам Коротича, еще до этих событий у него была договоренность с Гущиным о передаче ему руководства журналом и он сам направил коллективу "Огонька" факс с просьбой об освобождении от должности.

С 1991 по 1998 год Виталий Коротич преподавал в Бостонском университете (шт. Массачусетс, США). В первой половине 1990-х годов был бостонским обозревателем московской газеты "Новый взгляд".

В 1998-2014 годах возглавлял редакционный совет украинского еженедельного издания "Бульвар Гордона".

В последние годы жизни Виталий Коротич жил в России.

Работа в кинематографе

Виталий Коротич был соавтором сценариев киноповести Владимира Хмельницкого "Я - водолаз - 2" (1975, вместе с режиссером) и драмы Ивана Миколайчука "Такая поздняя, такая теплая осень" (1981, вместе с режиссером).

В 1991 году исполнил эпизодическую роль в детективе Александра Косарева "Хищники".

Работа в профессиональных организациях, политическая деятельность

В 1965-1969 годах и 1981-1986 годах Виталий Коротич был секретарем правления Союза писателей Украинской ССР, в 1981-1991 годах - Союза писателей СССР.

В 1985-1989 годах являлся депутатом Верховного совета Украинской ССР XI созыва. Был избран по Королёвскому избирательному округу №15 (Киев).

В 1989-1991 годах - народный депутат СССР. Был избран по Харьковскому городскому национально-территориальному избирательному округу №58. Входил в состав Межрегиональной депутатской группы.

Награды

Виталий Коротич был награжден орденами Октябрьской Революции (1984), Почета (1999), Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2011).

Лауреат Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко 1981 года, Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1985 года.