Шатдауны при Трампе. Антирекорд в 57 дней

Началась четвертая неделя с момента объявления шатдауна в США

Редакция сайта ТАСС

© Kent Nishimura/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 октября 2025 года началась четвертая неделя с момента объявления (1 октября) шатдауна в США. Это делает его вторым по продолжительности за всю историю страны (самый долгий - 35 дней). По данным американского портала Axios, в совокупности за два президентских срока Дональда Трампа (2017-2021; 2025-н. в.) правительство не работало 57 дней, что стало рекордом среди всех американских президентов - при Джимми Картере (1977-1981) шатдауны в общей сложности продолжались 56 дней, при Билле Клинтоне (1993-2001) - 26 дней.

ТАСС подготовил материал о случаях приостановки работы правительства США.

Что такое шатдаун

Шатдаун (Government Shutdown), или приостановка работы правительства, - ситуация, когда федеральное правительство США вынуждено приостанавливать деятельность министерств и ведомств и отправлять государственных служащих в неоплачиваемые отпуска. При этом министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу, аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

Временная остановка деятельности госучреждений происходит в случае разногласий внутри Конгресса или между Конгрессом и президентом по поводу параметров бюджета. Федеральный финансовый год в США начинается 1 октября. К этой дате Конгресс должен принять решение по финансированию госучреждений и ряда программ. При этом при обсуждении в Конгрессе с законопроектом о бюджете могут быть увязаны другие вопросы (например, повышение потолка госдолга или финансирование различных государственных программ). Это усложняет и затягивает процесс утверждения документа и приводит к образованию "финансовой бреши" (funding gap; период, когда ассигнования на госфинансирование не оформлены законодательно). Чтобы не допустить прекращения работы министерств и других госучреждений до достижения окончательной договоренности по бюджету Конгресс может выделять правительству временное финансирование посредством специальных резолюций. В случае если разногласия не преодолеваются к окончанию периода временного финансирования, наступает шатдаун.

Шатдауны при Дональде Трампе

Первый шатдаун при президенте Трампе был объявлен 20 января 2018 года. В этот день истек срок действия принятой в конце декабря 2017 года резолюции о временном финансировании министерств и ведомств, а Сенат не смог завершить работу над новой. Камнем преткновения стал вопрос о защите незаконных мигрантов, подпадавших под действие начатой при Бараке Обаме программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) - она давала возможность легализоваться тем, кого привезли в страну детьми, и была отменена администрацией Трампа в сентябре 2017 года. Демократы требовали увязки мер против их депортации с продлением финансирования государственных учреждений, что не устраивало Белый дом и республиканцев. К 22 января согласие все же было достигнуто, а вечером того же дня новую резолюцию о временном финансировании (до 8 февраля) подписал президент. Шатдаун продлился 69 часов.

В полночь на 9 февраля 2018 года очередной период временного финансирования истек и формально правительство остановило работу второй раз за год (20-й раз в истории страны). Однако уже утром 9 февраля Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом закон об основных параметрах бюджета на 2018-2019 годы и временном финансировании федерального правительства до 23 марта. Таким образом, на реальной работе государственных учреждений эта приостановка сказаться не успела. 23 марта президент утвердил бюджет в размере $1,3 трлн на остаток 2018 финансового года.

В следующий раз шатдаун был объявлен 22 декабря 2018 года и стал рекордным про продолжительности в истории страны - 35 дней. Правительство приостановило работу из-за провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении $5,7 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой. 25 января 2019 года Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности правительства, 15 февраля Дональд Трамп подписал одобренный законодателями проект о госрасходах на 2019 финансовый год. На строительство стены на границе с Мексикой в нем выделялось только $1,4 млрд. Для получения дополнительных средств без одобрения Конгресса Трамп ввел в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Причиной шатдауна, объявленного 1 октября 2025 года, стали разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе относительно ряда статей расходов, в частности в сфере здравоохранения и оказания иностранной помощи. Трамп назвал голосование демократов против возобновления работы правительства "камикадзе-атакой", уточнив, что из-за задержки финансирования будет уволена часть федеральных чиновников. В таком же ключе высказался вице-президент Джей Ди Вэнс, он заявил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения американского государственного аппарата (одно из главных предвыборных обещаний Трампа).

Случаи приостановки работы правительства (1976-2013)

В истории США финансирование правительства полностью или частично приостанавливалось 21 раз (не считая текущий шатдаун). Все эти случаи завершились достижением компромисса исполнительной и законодательной власти.

Впервые такая ситуация сложилась в сентябре - ноябре 1976 года (в 1977 финансовом году) при президенте Джеральде Форде. При Джимми Картере произошло пять частичных приостановок в 1978-1980 годах продолжительностью от 8 до 17 дней, они затронули только министерства труда и здравоохранения и деятельность социальных служб. Их причинами стали разногласия по вопросам о финансировании медицинских услуг по произведению абортов. При Рональде Рейгане правительство полностью приостанавливало работу восемь раз (на 1-3 дня) из-за споров с Конгрессом о дефиците бюджета. В 1990 году на три дня произошла остановка финансирования правительства Джорджа Буша - старшего. В 1995-1996 годы в период президентства Билла Клинтона правительство дважды полностью останавливало работу на 5 дней и 21 день, что было вызвано обсуждением бюджетного дефицита и повышения потолка госдолга. Кризис повторился в октябре 2013 года при Бараке Обаме, когда федеральное правительство на 16 дней прерывало работу из-за того, что конгрессмены вовремя не утвердили бюджет, так как этот вопрос был увязан с реформой здравоохранения (18-й случай приостановки финансирования правительства).