От расстрела до пожизненного. Как постсоветские страны отказывались от смертной казни

Президент Киргизии Садыр Жапаров 1 октября 2025 года выступил с инициативой возвращения в республике смертной казни за особо тяжкие виды преступлений

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 октября 2025 года президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с инициативой возвращения в республике смертной казни за особо тяжкие виды преступлений. Он поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей и женщин. В частности, речь идет о введении смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование и убийство женщин. В настоящее время в государствах, образованных на постсоветском пространстве, смертная казнь как исключительная мера наказания применяется только в Республике Беларусь. В других странах действует либо мораторий на применение казни, либо она заменена на пожизненные или длительные сроки заключения.

Белоруссия

После распада СССР смертная казнь в независимой Республике Беларусь была сохранена.

Согласно ст. 24 конституции республики, смертная казнь "до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда". Действующий Уголовный кодекс Белоруссии от 9 июля 1999 года (с изменениями и дополнениями) предусматривает смертную казнь в виде расстрела за терроризм, геноцид, преступления против безопасности человечества (депортация, незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, похищение людей, пытки). Смертная казнь также применяется за развязывание или ведение агрессивной войны, диверсию, убийство представителя иностранного государства или международной организации с целью провокации, государственную измену со стороны госчиновников или военнослужащих, за "сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления". При этом ни одна из статей УК не требует обязательного вынесения смертного приговора. В подавляющем большинстве случаев подсудимых приговаривают к длительным срокам тюремного заключения. Смертная казнь не применяется к женщинам, несовершеннолетним и людям старше 65 лет. В порядке помилования она может быть заменена пожизненным лишением свободы. Правом помилования лиц, приговоренных к смертной казни, обладает глава государства.

По данным открытых источников, последнее известное исполнение смертного приговора в Белоруссии состоялось в 2022 году. Всего с 1990 по 2022 год были исполнены свыше 400 приговоров о смертной казни.

Азербайджан

После распада СССР в Азербайджане последние смертные приговоры были приведены в исполнение в феврале 1993 года. Затем несколько лет действовал неофициальный мораторий на исполнение смертной казни, но смертные приговоры выносились. Высшая мера наказания предусматривалась за госизмену, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование, хищение государственного имущества в особо крупных размерах, терроризм, военные преступления.

В феврале 1998 года смертная казнь была исключена из Уголовного кодекса Азербайджана и заменена пожизненным заключением с оговоркой, что высшая мера может быть применена за тяжкие преступления в исключительных случаях - во время войны или же при наличии опасности войны.

В 2002 году Азербайджан также ратифицировал европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и протокол № 6 к ней, запрещающий применение смертной казни в мирное время.

В статье 27 ("Право на жизнь") конституции республики сохраняется возможность применения смертной казни "впредь до ее полной отмены" в качестве "исключительной меры наказания только за особо тяжкие преступления против государства, против жизни и здоровья человека".

В марте 2023 года Азербайджан подписал протокол № 13 к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах (до настоящего времени не ратифицирован).

Армения

Последняя смертная казнь состоялась в Армении в августе 1991 года. Смертные приговоры в Армении могли быть вынесены за убийство, госизмену и тяжкие преступления военного характера.

В январе 2001 года Армения подписала протокол № 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (вступил в силу в октябре 2003 года) о запрете смертной казни в мирное время.

В апреле 2003 года парламент Армении принял новый Уголовный кодекс, в котором смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. При этом отмена высшей меры наказания не касалась тех преступников, которые до принятия УК совершили умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, теракт или изнасилование ребенка.

В мае 2006 года Армения подписала протокол № 13 к Европейской конвенции по правам человека. Ратифицирован он был только в октябре 2023 года и вступил в силу с февраля 2024 года.

Грузия

До 1997 года Уголовный кодекс Грузии предусматривал вынесение смертного приговора за геноцид, террористический акт, в том числе против представителя иностранного государства, диверсию, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, посягательство на жизнь работника полиции и военное преступление, принуждение начальника к нарушению служебных обязанностей.

В ноябре 1996 года в Грузии был введен мораторий на смертную казнь. В 1997 году высшая мера наказания была отменена за большинство преступлений, при этом в конституции было указано, что Верховный суд имеет право назначать смертную казнь исключительно в случае "преступлений против жизни".

В июне 1999 года Грузия подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (вступил в силу в мае 2000 года), а в мае 2002 года - протокол № 13 европейской конвенции (вступил в силу в сентябре 2003 года).

В январе 2007 года в конституцию страны была внесена поправка об отмене смертной казни.

Казахстан

В начале 1990-х годов, сразу после провозглашения независимости Казахстана, смертная казнь была отменена за ряд преступлений, в том числе за хищения, фальшивомонетничество, нарушение правил совершения валютных операций, бандитизм, изнасилование и получение взятки. С 1 января 1998 года в стране начал действовать новый Уголовный кодекс, согласно которому смертная казнь как исключительная мера наказания в мирное время сохранялась за умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах.

По данным Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Казахстана, всего с 1990 по 2003 год в республике было приведено в исполнение 536 смертных приговоров (последний - в 2003 году в отношении 12 человек).

17 декабря 2003 года в Казахстане был введен бессрочный мораторий на смертную казнь. В ряд законодательных актов республики были внесены изменения, согласно которым с 1 января 2004 года было установлено уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы. При этом законодательство не запрещало судам назначать исключительную меру наказания, но на практике она заменялась пожизненным тюремным заключением.

29 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни. Самым суровым наказанием в Уголовном кодексе Казахстана стало пожизненное лишение свободы. При этом осужденные, кому смертная казнь была заменена на пожизненное заключение, были лишены возможности условно-досрочного освобождения. На конституционном референдуме 5 июня 2022 года отмена смертной казни была закреплена окончательно.

Киргизия

После распада СССР смертная казнь в Киргизии могла быть применена за убийство двух и более лиц, беременных женщин и несовершеннолетних, за изнасилование детей, посягательство на жизнь государственных или общественных деятелей, судей, сотрудников правоохранительных органов, за геноцид.

Впервые двухлетний мораторий на смертную казнь в Киргизии был введен в декабре 1998 года, впоследствии он несколько раз продлевался. В 2006 году из новой редакции конституции республики понятие "смертная казнь" было исключено. В июне 2007 года в Киргизии был принят закон, согласно которому смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы.

Молдавия

В первые годы независимости Молдавии в республике не было вынесено ни одного приговора о смертной казни. При этом конституция 1994 года предусматривала, что смертная казнь может применяться "как исключение впредь до ее полной отмены".

1 октября 1997 года Молдавия ратифицировала протокол № 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который предусматривает отмену смертной казни как высшей меры наказания в мирное время. В 2001 году в конституцию республики были внесены поправки об отмене смертной казни, за исключением преступлений, совершенных во время войны или при ее неизбежной угрозе.

2 августа 2006 году Молдавия ратифицировала протокол № 13 европейской конвенции об абсолютной отмене смертной казни и присоединилась к факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах об отмене смертной казни. В том же году соответствующие поправки были внесены в молдавскую конституцию. Республика обязалась не применять смертную казнь ни при каких обстоятельствах.

Таджикистан

В Таджикистане высшая мера наказания в виде смертной казни применялась до 2004 года. Изначально она была предусмотрена за совершение преступлений по 15 статьям Уголовного кодекса. В 2003 году число таких статей сократили до пяти: смертная казнь осталась за совершение убийств и изнасилований при отягчающих обстоятельствах, терроризм, геноцид, применение ядерного или иного оружия массового поражения. От высшей меры наказания были освобождены женщины и подростки. Кроме того, в порядке помилования смертная казнь могла быть заменена лишением свободы сроком на 25 лет.

15 июля 2004 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о введении моратория на смертную казнь, при этом закон устанавливал, что мораторий применяется с апреля 2004 года. Высшей мерой наказания в республике стало лишение свободы на 25 лет.

Туркмения

Конституция Туркменистана 1992 года предусматривала смертную казнь как исключительную меру наказания за самые тяжкие преступления. В январе 1999 года в стране был введен мораторий на применение смертной казни. В декабре 1999 года президент Туркмении Сапармурат Ниязов подписал конституционный закон об отмене смертной казни. Высшая мера наказания была заменена на 25-летний срок заключения за особо тяжкие преступления.

Узбекистан

На момент обретения Узбекистаном независимости уголовное законодательство республики содержало более 30 статей, предусматривающих наказание в виде смертной казни. В 1994 году количество этих статей было уменьшено до 13, в 1998 году - до 8, в 2001 году - до 4, в 2003 году - до 2 (за убийство при отягчающих обстоятельствах и терроризм). Последняя смертная казнь в Узбекистане была проведена в 2005 году.

В августе 2005 года президент республики Ислам Каримов подписал указ об отмене в Узбекистане смертной казни с 1 января 2008 года. Высшая мера была заменена на пожизненное заключение. Трехлетняя отсрочка объяснялась необходимостью строительства новых тюрем для размещения приговоренных к пожизненному заключению.

В апреле 2023 года на референдуме граждане Узбекистана одобрили новую редакцию конституции страны. Плебисцит проводился по инициативе президента республики Шавката Мирзиёева. В новой редакции основного закона была официально закреплена отмена смертной казни.

Украина

Смертная казнь применялась в Украине на протяжении 1990-х годов. В стране был один из самых высоких показателей в мире по количеству смертных приговоров: например, по официальным данным министерства юстиции, в 1994 году к смертной казни были приговорены 143 человека, расстреляны 60. Последний смертный приговор был приведен в исполнение на Украине в 1997 году (данные международной неправительственной организации Amnesty International; деятельность признана нежелательной в РФ). При этом в 1995 году Украина вступила в Совет Европы (СЕ) и обязалась отменить смертную казнь.

С 1997 года в стране действовал фактический мораторий на применение высшей меры наказания. В мае 1997 года Украина подписала протокол № 6 к европейской конвенции об отмене смертной казни в мирное время (вступил в силу в мае 2000 года). Однако смертные приговоры в стране продолжили выносить. По данным на 1999 год в украинских тюрьмах оставались свыше 400 заключенных, приговоренных к высшей мере наказания. В июне 1999 года Совет Европы заявил, что исключит украинскую делегацию из работы парламентской ассамблеи СЕ за невыполнение взятых Украиной обязательств. Группа депутатов Верховной рады обратилась в Конституционный суд страны. В декабре 1999 года Конституционный суд Украины признал смертную казнь "произвольным лишением человека его права на жизнь" и призвал парламент принять соответствующие законодательные нормы.

В феврале 2000 года Верховная рада приняла закон об отмене смертной казни, в марте документ подписал президент страны. Смертная казнь на Украине была заменена пожизненным заключением. В апреле 2001 года Рада приняла новый Уголовный кодекс с соответствующими изменениями (вступил в силу в сентябре 2001 года).

В мае 2002 года Украина присоединилась к протоколу № 13 к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (вступил в силу в июле 2003 года) об абсолютной отмене смертной казни.

Россия

После распада СССР в России в 1992-1996 годах к смертной казни были приговорены по меньшей мере 770 человек, по приговорам расстреляно не менее 78 из них.

В феврале 1996 года Россия вступила в Совет Европы, обязавшись прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры наказания. 16 мая того же года президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Был введен мораторий на исполнение смертных приговоров.

1 января 1997 года вступил в силу новый Уголовный кодекс РФ, в котором смертная казнь как исключительная мера наказания была установлена только за особо тяжкие преступления: убийство (при наличии отягчающих вину обстоятельств), посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей, сотрудников следственных, правоохранительных и судебных органов, а также геноцид. Эти положения сохраняются в Уголовном кодексе до сих пор, однако смертных приговоров российские суды больше не выносят.

16 апреля 1997 года Россия подписала, но не ратифицировала протокол № 6 к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей применение смертной казни в мирное время.

2 февраля 1999 года Конституционный суд РФ запретил выносить смертные приговоры в отсутствие судов присяжных, а в 2009 году признал невозможность назначения смертной казни и после создания таких судов.

28 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ Конвенции о защите прав человека и основных свобод (в целом) и ряда протоколов к ней, но не протокола № 6.

Вопрос о возврате к применению смертной казни остается в обществе предметом обсуждения. В разное время в пользу восстановления этой исключительной меры наказания за ряд преступлений (в частности, терроризм) высказывались известные российские политики, государственные чиновники и деятели культуры, в том числе писатель Александр Солженицын, глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, глава КПРФ Геннадий Зюганов.

10 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека подчеркнул, что Россия не возвращает смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции, вместо этого в стране принимаются решения в направлении повышения гуманности правосудия.

23 сентября 2025 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов перед своим назначением на должность председателя Верховного суда РФ заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства по этому вопросу однозначна.