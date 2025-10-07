В Петербурге, тайге и на хоккее. Как Владимир Путин отмечал дни рождения

Президенту РФ 7 октября исполняется 73 года

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин во время гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, 2015 год © Михаил Метцель/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2025 года исполняется 73 года президенту РФ Владимиру Путину.

ТАСС подготовил материал о том, как российский лидер отмечал свои дни рождения с 2000 года.

2000 год

Свой первый день рождения в президентской должности (48 лет) Владимир Путин отметил в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга. Его поздравляли полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Виктор Черкесов, губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Яковлев и Валерий Сердюков, вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Людмила Вербицкая и другие. Празднование проходило в ресторане русской кухни "Подворье". В тот же день Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, а вечером посетил премьеру оперы Петра Чайковского "Мазепа" в Мариинском театре.

2001 год

В день своего рождения Владимир Путин провел экстренное совещание с министром обороны РФ Сергеем Ивановым, директором Федеральной службы безопасности Николаем Патрушевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолием Квашниным. Оно было вызвано событиями в Афганистане, где США совместно с Великобританией без санкции Совета безопасности ООН начали 7 октября 2001 года военную операцию "Несокрушимая свобода". Позднее глава государства отпраздновал свое 49-летие вместе с семьей в резиденции Ново-Огарево.

2002 год

Свой 50-летний юбилей российский президент отмечал в Кишиневе, где принимал участие в саммите Содружества Независимых Государств. После переговоров главы стран СНГ были приглашены на обед в российское посольство, а также посетили Криковские подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина. Вечером, после возвращения в Москву, президент РФ дал ужин, на который, по сообщению пресс-секретаря главы государства Алексея Громова, были приглашены члены правительства РФ, руководство Федерального собрания, Администрации президента РФ, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высшие военачальники, президент Российской академии наук и др.

2003 год

День рождения Владимир Путин отметил в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково он встретился с Валентиной Матвиенко, избранной накануне губернатором города, и вице-премьером правительства РФ Владимиром Яковлевым. Затем глава государства прибыл на набережную Невы, где на теплоходе New Island состоялся праздничный банкет. На нем присутствовали генпрокурор РФ Владимир Устинов, управляющий делами президента РФ Владимир Кожин, ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, певец Александр Розенбаум, директора Эрмитажа и Русского музея Михаил Пиотровский и Владимир Гусев, актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, школьная учительница российского президента Вера Гуревич, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин и другие.

2004 год

По случаю дня рождения Владимира Путина в Стрельне в Константиновском дворце был дан торжественный ужин, а вечером в Нижнем парке организован фейерверк. На торжество были приглашены почетные граждане Петербурга Кирилл Лавров, Игорь Спасский, спикер городского парламента Вадим Тюльпанов, полпред в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, руководители петербургских силовых структур и другие.

2005 год

7 октября президент РФ встретился в Санкт-Петербурге с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита организации "Центрально-Азиатское сотрудничество". Затем для глав государств был дан торжественный завтрак в Константиновском дворце, куда был также приглашен Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, удостоенный накануне звания Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара. Кроме того, в свой день рождения глава государства встретился с актером Кириллом Лавровым, губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко и председателем городского заксобрания Вадимом Тюльпановым. Вечером Владимир Путин провел в Константиновском дворце переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

2006 год

Глава государства вновь отметил день рождения в Санкт-Петербурге, где, в частности, встречался с губернатором города Валентиной Матвиенко.

2007 год

В день своего 55-летия Владимир Путин пригласил в Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца в Москве постоянных членов Совета безопасности РФ (премьер-министр Виктор Зубков, первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Сергей Собянин и другие). Кроме того, на прием были приглашены представители военного руководства страны, включая командующих родами и видами Вооруженных сил, военными округами, офицеры и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

2008 год

7 октября премьер-министр РФ Владимир Путин провел в рабочей командировке в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце он принял участие в презентации фильма "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", затем посетил сессию Генеральной ассамблеи Интерпола (впервые прошла в России), провел совещание по вопросам развития отечественной кинематографии и осмотрел новый комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга. В Гуманитарном университете профсоюзов после чаепития со студентами и преподавателями вуза Владимиру Путину вручили знак почетного профессора.

2009 год

В день своего рождения премьер-министр принял участие в совещании с президентом РФ Дмитрием Медведевым по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Затем Владимир Путин в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве встретился с писателями Андреем Битовым, Алексеем Варламовым, Алексеем Ивановым, Александром Кабаковым, Сергеем Лукьяненко, Юрием Поляковым, Валентином Распутиным, Татьяной Устиновой, публицистом Александром Архангельским и поэтессой Олесей Николаевой. Участники встречи подарили имениннику свои книги с дарственными надписями. В частности, Юрий Поляков преподнес две книги, на одной из которых (под названием "Россия в откате") сделал надпись "От неравнодушного автора с тревогой и надеждой". Прозаик Андрей Битов подарил книгу под названием "Битва", подписав ее: "От рядового командиру, за которого я буду стоять до конца". Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко пожелал имениннику "ощущений правильности" того, что он делает.

2010 год

В свой 58-й по счету день рождения премьер Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге, где участвовал в совещании по реализации программ развития ведущих университетов страны, а также во встрече с представителями Ленинградской федерации профсоюзов.

2011 год

7 октября глава правительства Владимир Путин провел в Москве. В частности, в этот день он выступил на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

2012 год

Накануне 60-летия президента РФ Владимира Путина пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что "нынешний юбилей резидент отметит в Санкт-Петербурге, в кругу родных и друзей, камерно". Рабочих встреч у Владимира Путина запланировано не было, поздравления он принимал по телефону.

2013 год

7 октября президент РФ находился на острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Во время общей встречи глав государств Путина попросили пройти в отдельную комнату, где участники саммита во главе с лидером Китая Си Цзиньпином спели Happy Birthday to You под гитарный аккомпанемент хозяина саммита, президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно.

2014 год

Впервые за годы работы на высших государственных постах Владимир Путин взял выходной на свой день рождения и улетел в сибирскую тайгу, за "300-400 км от ближайшего жилья". Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам президент, выступая 9 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, сказал: "У меня позавчера был день ходьбы, по горам проходил почти девять километров".

2015 год

7 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсудил военную операцию в Сирии. Вечером глава государства принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, в котором забросил семь шайб, внеся значительный вклад в победу своей команды "Звезды НХЛ" над сборной НХЛ со счетом 15:10. В команде президента РФ играли Сергей Шойгу, а также известные хоккеисты Павел Буре, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев. Гала-матч, главным арбитром на котором выступил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, прошел на ледовой арене "Шайба" в Сочи. По завершении игры президент Федерации хоккея Владислав Третьяк поздравил Владимира Путина с днем рождения и вручил медаль "За верность и любовь к хоккею".

2016 год

Глава государства не проводил каких-либо публичных мероприятий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел праздник в кругу родных, близких и друзей.

2017 год

В день своего 65-летия Владимир Путин участвовал в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также провел несколько телефонных переговоров с лидерами зарубежных государств. В Сочи состоялась частная встреча российского президента с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

2018 год

7 октября Владимир Путин отметил свой день рождения, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в кругу родных и близких. Президент принял по телефону поздравления от глав государств и международных организаций. Кроме того, Владимир Путин посмотрел запись боя российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в Лас-Вегасе. После победы Нурмагомедова президент позвонил и поздравил его с защитой титула чемпиона в легком весе.

2019 год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отметил 67-й день рождения на природе в кругу родных и близких. Утром 7 октября главу российского государства поздравили по телефону лидеры ряда стран СНГ, а также президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Накануне Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил Тыву, где побывал в сибирской тайге и поднимался в горы.

2020 год

7 октября Владимир Путин провел более десятка международных телефонных разговоров, в том числе принимая поздравления от глав иностранных государств. Кроме того, президент занимался текущими вопросами внутрироссийской политики. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оставшееся время глава российского государства планировал провести традиционно с друзьями, родными и близкими.

2021 год

В свой день рождения президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также несколько международных телефонных переговоров. Его поздравили действующие и бывшие лидеры иностранных государств, в том числе президенты Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Вечером Владимир Путин принимал поздравления от родных и близких.

2022 год

В день своего 70-летия Владимир Путин принял лидеров стран СНГ на неформальном саммите организации, который состоялся в Константиновском дворце в Стрельне. Во встрече участвовали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

2023 год

7 октября Владимир Путин в своей резиденции Ново-Огарево вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым принял участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции. Позднее во время неформального обеда лидеры Казахстана и Узбекистана лично поздравили Владимира Путина с днем рождения. В тот же день российский президент провел несколько телефонных переговоров с главами государств СНГ. По телефону с днем рождения его поздравили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, премьер-министр Армении Никол Пашинян и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

2024 год

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой 72-й день рождения провел ряд рабочих встреч закрытого характера. Вечером того же дня в резиденции российского лидера в Ново-Огареве состоялась неформальная встреча президента РФ с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибыли в Москву для участия в саммите организации. Они поздравили Владимира Путина с днем рождения.