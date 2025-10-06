От контрразведки КГБ до президента России. Биография Владимира Путина

Российский лидер 7 октября празднует свое 73-летие

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2025 года исполняется 73 года президенту РФ Владимиру Путину.

Происхождение, образование, ученая степень

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в городе Ленинграде (с сентября 1991 года - Санкт-Петербург).

В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права. Прошел курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде (1976) и Москве (1979) при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова (ныне Академия внешней разведки).

Кандидат экономических наук. В 1997 году в Санкт-Петербургском горном институте защитил диссертацию на тему "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)".

Работа в органах госбезопасности СССР (1970-1980-е годы)

После окончания ЛГУ был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР: работал в секретариате, затем в контрразведывательном подразделении управления КГБ по Ленинградской области. После учебы в Москве перешел в 1-й отдел (внешняя разведка) УКГБ по Ленинградской области.

В 1985 году был направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике (в 1990 году объединена с Федеративной Республикой Германия в единое государство), работал в года Дрездене до 1990 года. Занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. Вернулся в СССР в январе 1990 года

В мэрии Санкт-Петербурга (первая половина 1990-х годов)

С февраля 1990 года Владимир Путин работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем - советником председателя Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолия Собчака (мэр Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах).

В июне 1991 года Владимир Путин был назначен председателем Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга).

19-21 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошла часть высшего советского руководства. Вместе с другими руководителями мэрии Ленинграда Владимир Путин выступил против действий ГКЧП. 20 августа 1991 года написал заявление об увольнении из органов госбезопасности.

В 1992 году занял пост заместителя мэра Санкт-Петербурга с сохранением должности председателя Комитета по внешним связям. В марте 1994 года, когда Анатолий Собчак стал главой правительства города, Владимир Путин был назначен его первым заместителем. После объединения в том же году постов мэра и главы правительства города занял должность заместителя мэра - председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

В Управлении делами и Администрации президента РФ (вторая половина 1990-х годов)

После поражения Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга в июне 1996 года Владимир Путин покинул свой пост. В августе того же года он перешел на работу в Управление делами президента РФ на должность заместителя руководителя ведомства. Курировал юридическое управление и вопросы, связанные с заграничной собственностью.

С марта 1997 года - заместитель руководителя Администрации президента РФ - начальник главного контрольного управления президента РФ.

В мае - июле 1998 года - первый заместитель руководителя администрации главы государства (в 1996-1997 годах ее возглавлял Анатолий Чубайс, в 1997-1998 годах - Валентин Юмашев).

Директор ФСБ, глава правительства (в 1998-2000 годах)

С июля 1998 года по август 1999 года Владимир Путин занимал пост директора Федеральной службы безопасности РФ (сменил во главе ФСБ Николая Ковалева). Одновременно с марта по август 1999 года был секретарем Совета безопасности РФ.

9 августа 1999 года президент РФ Борис Ельцин в своем телеобращении заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился к Государственной думе с просьбой утвердить на посту председателя правительства РФ Владимира Путина. Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся консолидировать общество. В тот же день Владимир Путин был назначен первым заместителем председателя правительства РФ и врио главы кабинета министров.

16 августа 1999 года Владимир Путин был утвержден Госдумой в должности премьер-министра (за него проголосовали 233 депутата из 439, против - 84, воздержались - 17).

На посту президента РФ (в 2000-2008 годах)

С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Владимир Путин исполнял обязанности президента России (исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина было возложено Борисом Ельциным, объявившим о своей отставке).

26 марта 2000 года Владимир Путин одержал победу на досрочных президентских выборах, на которые был выдвинут инициативной группой избирателей. По итогам голосования набрал 52,94% голосов (второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 29,21%). Инаугурация избранного главы государства состоялась 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года Владимир Путин был избран на второй президентский срок, получив 71,31% голосов. Баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его основной соперник, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набрал 13,69%. 7 мая 2004 года Владимир Путин вступил в должность главы государства сроком на четыре года.

Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" (в 2008-2012 годах)

В 2008 году президентом страны был избран первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев. 8 мая 2008 года Госдума утвердила Владимира Путина председателем правительства (за - 392 депутата из 448, против – 56). В тот же день был подписан указ президента о его назначении. На посту премьера Владимир Путин сменил Виктора Зубкова. Возглавлял правительство до 7 мая 2012 года.

В 2008-2012 годах - председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" (членом партии не являлся).

Глава государства (с 2012 года)

24 сентября 2011 года XII съезд "Единой России" по предложению президента РФ Дмитрия Медведева утвердил Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах 2012 года.

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран президентом РФ. Участвовал в выборах как кандидат от партии "Единая Россия". По итогам голосования получил 63,6% голосов (на втором месте - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 17,18%). Инаугурация состоялась 7 мая 2012 года Срок полномочий главы государства с 2012 года, в соответствии с поправкой к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года, был увеличен до шести лет.

18 марта 2018 года Владимир Путин был переизбран на пост президента РФ, получив 76,69% голосов избирателей. Баллотировался как самовыдвиженец. Его ближайший соперник на выборах, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал 11,77%. 7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента сроком на шесть лет.

17 марта 2024 года Владимир Путин был вновь избран главой государства, набрав 87,28% голосов избирателей, что стало наибольшим результатом за всю историю президентских выборов в РФ. Баллотировался как самовыдвиженец. Второе место по итогам голосования занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%). 7 мая 2024 года состоялась церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ на новый шестилетний срок.

В качестве главы государства Владимир Путин является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, председателем Государственного совета, Совета безопасности РФ.

Общественная деятельность

Владимир Путин возглавляет общественное движение "Народный фронт "За Россию" (Народный фронт, Общероссийский народный фронт), созданное в 2013 году по его инициативе как коалиция общественно-политических сил.

Является председателем попечительского совета Русского географического общества (с 2010 года), Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 2013 года), наблюдательного совета некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" (с 2019 года), Российской академии наук (с мая 2025 года).

Звания, награды

Полковник в отставке.

Действительный государственный советник РФ I класса (1997).

Награжден орденами "Знак Почета" (1988), Почета (1996). Имеет также иностранные награды: Большой Крест ордена Почетного легиона (Франция, 2006), ордена Хо Ши Мина (Вьетнам, 2001), "Алтын кыран" (Казахстан, 2004), Исмоили Сомони I степени (Таджикистан, 2007), короля Абдель-Азиза ибн Сауда (Саудовская Аравия, 2007), Заида (ОАЭ, 2007), "За выдающиеся заслуги" (Узбекистан, 2008), Драгоценного жезла (Монголия, 2009), Освободителя (Венесуэла, 2010), Дружбы народов (Белоруссия, 2013), Святого Карла (Княжество Монако, 2013), "Хосе Марти" (Куба, 2014), Республики Сербии I степени (2014), "Манас" I степени (Киргизия, 2017), Большой крест Национального ордена "За заслуги" (Гвинея, 2017), Дружбы (КНР, 2018), "Уацамонга" (Южная Осетия, 2018), Агостиньо Нето (Ангола, 2019), "Первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев" (Казахстан, 2019), Дружбы высшей степени ("Олий даражали Дустлик", Узбекистан, 2022), "За особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской" (2023). Кроме того, среди наград Владимира Путина - бронзовая медаль "За заслуги" Национальной народной армии ГДР (1988) и Золотая медаль парламента Греции (2005).

Награжден памятной медалью А. М. Горчакова (МИД РФ, 2001).

Имеет несколько церковных наград, среди которых ордена Святого равноапостольного великого князя Владимира I степени (РПЦ, 2002), "Славы и Чести" (РПЦ, 2007), Преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ), Святого благоверного князя Александра Невского (РПЦ, 2024), Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь, 2011).

Почетный гражданин Казани (2005), Санкт-Петербурга (2006), Астрахани (2008), Сортавалы (2010), Севастополя (2016), Чеченской Республики (2024).

Признание, знание языков

Почетный доктор ряда российских и зарубежных академий и университетов, среди которых Российская военно-медицинская академия, Санкт-Петербургский университет, Туркменский государственный университет, Ереванский государственный университет, Бакинский славянский университет (Азербайджан), Белградский университет (Сербия), Университет им. Дж. Неру (Индия). Почетный член Российской академии художеств.

Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого (2001), премии "За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов" (2002), премии Андрея Первозванного "За веру и верность" (2004), премии мира им. Конфуция (КНР, 2011).

Именем Владимира Путина названы проспект в года Грозном Чеченской Республики (2008), вершина в горной системе Тянь-Шань в Киргизии (2011), улицы в года Вифлееме (Палестина, 2012) и в столице Южной Осетии года Цхинвале (2019).

Соавтор книги "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", написанной вместе с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким.

Владеет немецким и английским языками.