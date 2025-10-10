Ефрем Амирамов: жизнь шансонье

Исполнитель умер 9 октября на 70-м году жизни

Ефрем Амирамов © Алексей Жигайлов/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября 2025 года на 70-м году жизни умер российский певец, шансонье Ефрем Амирамов.

Происхождение, образование, работа по специальности

Ефрем Григорьевич Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике (Кабардино-Балкарская АССР, ныне Кабардино-Балкарская Республика). В 1970 году oкончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 1977 году получил диплом финансово-экономического факультета Ростовского института народного хозяйства (ныне Ростовский государственный экономический университет, РИНХ). После окончания вуза на протяжении нескольких лет работал в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской АССР.

Творчество

В подростковом возрасте Ефрем Амирамов освоил игру на семиструнной гитаре. В старших классах школы вместе с одноклассниками организовал музыкальный ансамбль "Джины".

В студенческие годы выступал с музыкальным коллективом сверстников в вузах и на танцплощадках Ростова-на-Дону.

В конце 1980-х годов Ефрем Амирамов начал сочинять стихи и песни. В начале 1990-х годов вышли его магнитоальбомы "Последний дебют" и "P. S.". С 1991 года певец регулярно выступал вместе со своей музыкальной группой "Неприкосновенный запас из бывших в употреблении" (предыдущие названия - "Бывшие в употреблении", "Неприкосновенный запас"). В первой половине 1990-х годов они активно гастролировали с концертами в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

В дальнейшем на протяжении карьеры Ефрем Амирамов выпустил альбомы "Неприкосновенный запас" (1995), "Аленка" (2002), "Вдохновение" (2005), "Благодаря тебе..." (2008), "Романсы" (2012) и др.

Ефрем Амирамов в основном сочинял песни в жанрах городского романса и шансона. Среди наиболее известных - "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка", "Все так!".

Автор сборника стихов и песен "Всё так! или Истерика..." (2007), сборника стихов "Вирус счастья, или Экспедиция в рай" (2014).

Признание

Народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2009). Народный артист Республики Ингушетия.

Неоднократный обладатель музыкальной премии "Шансон года".