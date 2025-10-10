"Кинжал", "Посейдон", "Орешник". Как Путин объявлял о новых видах вооружений

Президент РФ 10 октября 2025 года анонсировал скорое появление нового оружия

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан заявил, что Россия может скоро объявить о появлении у нее нового оружия. "Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно", - сказал глава государства.

ТАСС подготовил материал о том, как президент РФ Владимир Путин анонсировал новые виды вооружений.

2004-2005 годы: гиперзвуковые системы

18 февраля 2004 года на космодроме Плесецк (Архангельская область) в ходе пресс-конференции по итогам стратегической командно-штабной тренировки "Безопасность-2004" президент РФ Владимир Путин сообщил, что на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут поставлены "новейшие технические комплексы, которые в состоянии поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью, высокой точностью и возможностью глубокого маневра по высоте и курсу". "Таких систем вооружений нет ни у одной страны мира", - подчеркнул глава государства.

27 сентября 2005 года президент РФ, отвечая в ходе прямой линии на вопрос жителя Ижевска об оснащении армии, заявил: "Мы разрабатываем и будем ставить на вооружение новые стратегические высокоточные комплексы - такие, каких нет ни у кого в мире. Это такие системы, которые будут работать на гиперзвуке. <...> Практически неуязвимые системы, в том числе и для противоракетной обороны".

Послание федеральному собранию 1 марта 2018 года: "Авангард", "Кинжал", "Пересвет", "Посейдон"

1 марта 2018 года в заключительной части своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил сразу о четырех новых видах вооружений, готовых к серийному производству:

"Авангард" - гиперзвуковые боевые блоки для гарантированного прорыва любых средств противоракетной обороны. Как сообщил президент, блок "идет к цели как огненный шар", при этом "надежно управляется". Позднее в тот же день командующий РВСН Сергей Каракаев уточнил, что испытания комплекса "Авангард" успешно завершены. Позднее в тот же день командующий РВСН Сергей Каракаев уточнил, что испытания комплекса "Авангард" успешно завершены. 19 июля 2018 года в Минобороны РФ рассказали журналистам, что предприятия промышленности приступили к серийному производству "Авангарда".

"Кинжал" - авиационный комплекс с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. По словам главы государства, испытания комплекса были успешно завершены, и с 1 декабря 2017 года он приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Владимир Путин тогда же озвучил краткие характеристики "Кинжала": запуск с самолета-носителя МиГ-31К или других самолетов, скорость в десять раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Боевое применение "Кинжалов" началось в ходе специальной военной операции на Украине.

Мобильные лазерные комплексы. Как заявил 1 марта 2018 года Владимир Путин, к тому времени они уже поставлялись в войска, и "наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности". 22 марта 2018 года по итогам открытого голосования на сайте Минобороны РФ лазерный комплекс получил название - "Пересвет" (в честь русского монаха-воина, героя Куликовской битвы).

Принципиально новый вид подводного оружия, основанный на применении беспилотных подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой. По словам Владимира Путина, в России были разработаны "беспилотные подводные аппараты, способные двигаться... на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей". Данные аппараты, по словам главы государства, могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боевыми частями, обладают "низкой шумностью, высокой маневренностью" и имеют "сверхвысокую энерговооруженность". Как заметил президент, они "практически неуязвимы для противника". Подводный аппарат имеет уникальную малогабаритную ядерную энергоустановку. 22 марта 2018 года по итогам голосования на сайте Минобороны РФ аппарат получил название "Посейдон" (морской бог в древнегреческой мифологии).

2024 год: "Орешник"

21 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Россия впервые применила новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в гиперзвуковом неядерном исполнении, ударив по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске (заводу "Южмаш"). По словам Владимира Путина, испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" были проведены в ответ на атаку дальнобойными ракетами американского и британского производства по территории РФ. 28 ноября 2024 года на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане президент РФ Владимир Путин объявил о начале серийного производства "Орешника", а также заявил, что на сегодняшний день у России в наличии уже имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. 6 декабря 2024 года по итогам заседания Высшего Государственного совета Союзного государства и переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин объявил, что "Орешник" будет размещен в Белоруссии. 1 августа 2025 года президент РФ Путин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что первый серийный комплекс "Орешника" произведен, ракета поступила в российские войска.

2025 год: перспективные системы

2 октября 2025 года на заседании форума "Валдай" Владимир Путин заявил, что на вооружении РФ могут появиться новые гиперзвуковые системы. "Мы ничего не забыли из того, что планировали. Результаты будут", - сказал президент.