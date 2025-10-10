"Ядерный клуб". Что известно об испытаниях ЯО и усилиях по их запрещению

Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что некоторые страны готовятся к ядерным испытаниям

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых странах идет подготовка к ядерным испытаниям, и отметил, что гонка вооружений определенным образом идет.

ТАСС подготовила материал о ядерных государствах, а также истории испытаний ядерного оружия и международных усилиях, направленных на их запрещение.

"Ядерный клуб"

В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968), к числу официальных ядерных государств относятся США, СССР (после 1991 года - Россия), Великобритания, Франция и Китай, испытавшие ядерное оружие (ЯО) или ядерные взрывные устройства (ЯВУ) до 1 января 1967 года (пункт 3, статья IX).

Помимо них, есть страны, обладающие ЯО, но не имеющие официального статуса согласно ДНЯО. Это Индия, Пакистан и КНДР, разработавшие ядерное оружие и осуществившие его испытания в 1970-2000-е годы. К этой категории стран принято относить и Израиль, который не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия. В этот список ранее входила Южно-Африканская Республика, но в 1989 году она закрыла свою ядерную программу.

Ядерные испытания

Согласно данным ООН, США провели 1 032 испытания (в 1945-1992 годах), СССР - 715 (1949-1990), Франция - 210 (1960-1996), Великобритания - 45 (1952-1991), Китай - 45 (1964-1996), КНДР - 6 (2006-2017), Индия - 3 (1974 и 1998), Пакистан - 2 (1998).

В 1955-1989 годах в среднем испытывалось около 55 ЯВУ в год. Пиком проведения ядерных испытаний стал период конца 1950-х - начала 1960-х годов. Только в 1962 году было взорвано 178 ядерных зарядов. Всего с 1945 года в мире испытано более 2 тыс. ЯВУ, большинство (порядка 1 500) из них были взорваны под землей, свыше 500 - в атмосфере, примерно 10 - под водой, столько же - на низкой околоземной орбите.

СССР и Китай все свои испытания проводили на полигонах внутри страны, Великобритания и Франция - в заморских владениях, США за пределами своей территории взорвали 11 ЯВУ (в Микронезии; острова в Тихом океане).

Мораторий

С конца 1990-х ядерные страны, кроме КНДР, не испытывают ЯО. СССР ввел мораторий в октябре 1991 года, США - в октябре 1992 года, КНР - в июле 1996 года. Сразу после испытаний в 1998 году с сообщением об отказе от них выступили Индия и Пакистан. Великобритания, не делавшая подобных заявлений, не проводит испытания с 1991 года Франция закрыла и демонтировала свои полигоны в 1990-х годов. И только КНДР продолжала ядерные испытания (последнее в сентябре 2017 года). В 2018 году КНДР приступила к сворачиванию своей ядерной программы, но впоследствии отказалась от этих планов. США, несмотря на мораторий, провели более 30 субкритических испытаний (без возникновения цепной ядерной реакции), последнее - 14 мая 2024 года.

Усилия по запрещению ядерных испытаний

В 1963 году был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Сегодня его участниками являются 125 государств, в том числе Индия, Пакистан и Израиль. Две ядерные державы - Франция и Китай - не приняли на себя обязательств по этому договору, однако с 1974 года и с 1980 годов соответственно придерживаются его положений.

В 1996 году Генеральной Ассамблеей ООН был одобрен Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он запрещает производить любые испытательные взрывы ЯВУ, в том числе в мирных целях, во всех сферах - в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Для того чтобы он начал действовать, необходима его ратификация всеми 44 государствами, которые либо обладают ядерным оружием, либо имеют потенциальные возможности его создания (перечислены в приложении к ДВЗЯИ; перечень составлен на основе данных МАГАТЭ). Однако США, Китай, Египет, Израиль и Иран до сих пор не ратифицировали этот документ, а КНДР, Индия и Пакистан не подписали его. Россия подписала Договор в 1996 году и ратифицировала его в 2000 году, однако в ноябре 2023 года отозвала ратификацию. По словам российских официальных лиц, данный шаг является зеркальным ответом США, которые не ратифицировали этот документ.