ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

Международный форум пройдет 15-17 октября 2025 года в Москве

ТАСС-ДОСЬЕ. 15-17 октября 2025 года в Москве состоится очередной международный форум "Российская энергетическая неделя".

ТАСС подготовил материал об этом мероприятии и его истории.

Российская энергетическая неделя (РЭН) - один из крупнейших по числу участников проводимых в России ежегодных форумов, посвященных топливно-энергетическому комплексу, энергоэффективности и международному сотрудничеству в сфере энергетики. С 2024 года сопровождается отраслевой выставкой оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса.

Российская энергетическая неделя была учреждена распоряжением правительства России от 27 сентября 2016 года по предложению Министерства энергетики РФ. Организаторы форума - Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ, поддержку им оказывает правительство Москвы. Организационный комитет возглавляет вице-премьер РФ Александр Новак.

С 2018 года Российская энергетическая неделя проводится в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Часть деловой программы и выставка проходят на площадке московского Гостиного двора.

ТАСС является информационным партнером РЭН.

РЭН-2017

Впервые Российская энергетическая неделя прошла 3-7 октября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге на площадках ЦВЗ "Манеж" и "Экспофорум" соответственно. Темой пленарного заседания, прошедшего в Москве, была "Энергия для глобального роста", в нем участвовали президенты РФ Владимир Путин и Венесуэлы Николас Мадуро. В общей сложности форум посетили 25 министров из 18 иностранных государств. Всего в РЭН участвовали более 10 тыс. человек. В рамках форума были подписаны 18 соглашений в энергетической сфере.

В ходе своего выступления на пленарном заседании глава российского государства сообщил, что РФ готовится к "посленефтяной эпохе", планирует увеличить поставки сжиженного природного газа в Западную Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Владимир Путин отметил, что считает машины на газомоторном топливе более "зелеными", чем электромобили, поскольку для зарядки последних чаще всего, в конечном итоге, сжигаются мазут и уголь.

РЭН-2018

Вторая Российская энергетическая неделя состоялась 3-6 октября 2018 года. Ключевой темой международного форума в рамках РЭН стала "Устойчивая энергетика для меняющегося мира". Пленарную сессию открыл президент РФ Владимир Путин, в форуме участвовали первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич, а также 20 иностранных министров и 30 глав дипкорпуса. В различных мероприятиях РЭН участвовали вице-премьер России Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, более 20 глав субъектов Федерации, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин. Всего форум посетили более 9,5 тыс. человек. В рамках мероприятия было подписано 10 соглашений, в том числе межправительственный протокол о поставке российской нефти и нефтепродуктов в Казахстан.

В ходе панельной дискуссии Владимир Путин заверил собравшихся в том, что проект "Северный поток - 2" будет реализован несмотря на противодействие США. Также он коснулся и новостной повестки: в частности, назвал "бредом" предъявленные России обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.

РЭН-2019

В 2019 году РЭН состоялась 2-5 октября. Темой пленарного заседания было заявлено "Энергетическое партнерство для устойчивого развития". На нем помимо президента РФ Владимира Путина выступили генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, главы нефтяных корпораций Exxon Mobil Даррен Вудс и BP Роберт Дадли, а также 15 иностранных министров и 44 главы дипкорпуса. Также в мероприятиях РЭН приняли участие 24 губернатора и три члена правительства РФ, том числе вице-премьер Дмитрий Козак. Всего форум посетили свыше 10 тыс. участников из 115 стран и территорий.

В ходе дискуссии на панельном заседании Владимир Путин сообщил, что Россия готова подписать с Украиной соглашение по транзиту газа в Европу по европейскому протоколу (предусматривал долгосрочное продление действовавшего долгосрочного контракта и разрешение арбитражного спора между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом"), и что Украина останется транзитером после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". Также глава государства сообщил, что "не разделяет общих восторгов" по поводу громкого выступления экоактивистки Греты Тунберг на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2019 года. По словам Владимира Путина, "когда детей, подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения".

Бизнес-сессия РЭН в 2020 году

В 2020 году форум планировалось провести 13-16 октября. В сентябре 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было объявлено о его переносе на декабрь, но вскоре он был отменен. Тем не менее 10-11 декабря на ВДНХ в Москве состоялись приуроченные к РЭН бизнес-сессия и выставочная экспозиция немецкой компании Siemens, посвященная декарбонизации.

РЭН-2021

IV Российская энергетическая неделя проходила 13-15 октября 2021 года. На пленарном заседании по теме "Мировая энергетика: трансформация для развития" выступили президент РФ Владимир Путин, главный исполнительный директор ВР Бернард Луни; председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус; председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс и председатель, главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне. По видеосвязи с обращением к участникам РЭН обратился президент Анголы Жоау Лоуренсу. Всего в работе форума приняли участие 2,5 тыс. человек из более чем 80 стран, в том числе около 800 представителей бизнеса, 16 иностранных министров и вице-премьеров, главы 14 субъектов РФ. В рамках РЭН состоялось награждение лауреатов премии "Глобальная энергия" за 2020 и 2021 годы.

В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Европе при переходе на возобновляемые источники энергии необходимо обращать внимание на наличие резеврных мощностей и заявил, что рост цен на газ для европейских потребителей стал следствием дефицита электроэнергии, возникшего из-за уменьшения доли газа и АЭС в энергобалансе.

РЭН-2022

В пятый раз Российская энергетическая неделя прошла 12-14 октября 2022 года. Темой панельной дискуссии была "Глобальная энергетика в многополярном мире". Форум посетили 15 иностранных министров, исполнительный директор Центра энергетики АСЕАН Нуки Агуя Утама, представители энергетических компаний из Ирака, Сирии, Вьетнама. Всего в РЭН-2022 приняли участие более 3 тыс. человек из 83 иностранных стран и территорий. На полях форума было подписано 30 соглашений и меморандумов. В своем приветственном слове на пленарном заседании президент РФ Владимир Путин прокомментировал теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" (26 сентября 2022 года), заявив, что его выгодоприобретателями являются Украина, Польша и США. Помимо прочего глава государства коснулся газификации в России, попросив региональные власти ввести субсидии на покупку оборудования и подключение к газовым сетям для нуждающихся граждан в размере не менее 100 тыс. руб.

РЭН-2023

В 2023 году РЭН состоялась 11-13 октября, центральная тема была сформулирована как "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". На пленарном заседании выступили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Всего в работе Российской энергетической недели приняли участие около 5 тыс. делегатов из 84 стран и территорий. На полях форума было подписано 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

В своем выступлении на пленарном заседании Владимир Путин заявил, что российский топливно-энергетический комплекс проходит этап структурной трансформации, в число приоритетов которого входят достижение полного технологического суверенитета и расширение географии экспорта. Глава государства напомнил о последствиях отказа от энергоносителей из РФ для Европы, выразил удивление тому, что европейцы не заставляют Украину открыть один из двух маршрутов транзита газа, а также назвал увеличение поставок в Азию естественным процессом. Кроме того, он предложил включить участников специальной военной операции в список получателей субсидии на газификацию и прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке.

РЭН-2024

VII РЭН прошла 26-28 сентября 2024 года, ее главной темой было "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире". Пленарное заседание посетили президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. В форуме приняли участие более 5,3 тыс. участников из 81 страны мира. В выставке в Гостином дворе свои экспозиции представили более 50 ведущих компаний, ее посетили более 5,4 тыс. человек. На полях форума было заключено 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

В своем выступлении на пленарном заседании президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции используются западными странами в качестве инструмента нечестной конкуренции: "Мотив очевиден: Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней. Проигрывает часто в условиях честной борьбы, прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее". Вместе с тем, по словам Владимира Путина, незаконные санкции лишь подстегивают развитие альтернативных решений и платформ, и несмотря на них планы России в сфере энергетики "безусловно будут реализованы". Также глава государства рассказал о запускаемом с 2025 года нацпроекте "Новые атомные и энергетические технологии" и о сотрудничестве с дружественными странами.

