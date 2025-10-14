"Найден, жив". Отряду "ЛизаАлерт" - 15 лет

Добровольцы 15 октября 2010 года объявили об образовании поисково-спасательного отряда, который назвали в честь погибшей девочки, не получившей своевременную помощь

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 октября 2025 года исполняется 15 лет со дня основания поисково-спасательного отряда (ПСО) "ЛизаАлерт" - одного из первых добровольческих отрядов, действующих в России и занимающихся поиском пропавших без вести людей.

История создания

Организаторами отряда выступили добровольцы, которые участвовали в поисках четырехлетней Лизы Фомкиной, пропавшей 13 сентября 2010 года вместе со своей тетей в лесу в окрестностях города Орехово-Зуево (Московская область). Из-за бездействия полиции в первые пять дней их практически никто не искал. После того как друг семьи Фомкиных расклеил по городу объявления, информация о пропавших попала в интернет. На призыв о помощи откликнулись около 300 добровольцев. Однако из-за упущенного времени девочка и ее тетя не дождались помощи, их тела были найдены 22 и 23 сентября. Как было установлено, Лиза скончалась на девятый день после пропажи, спасатели опоздали лишь на сутки. Ее тетя, пожертвовавшая племяннице свою одежду, умерла днем ранее. Обе смерти наступили от переохлаждения.

На следующий день после обнаружения погибших участвовавшие в поисках волонтеры высказали идею о создании спасательного отряда, который мог бы оперативно реагировать на сообщения о пропаже людей и подключаться к поискам.

15 октября 2010 года добровольцы во главе с Григорием Сергеевым запустили информационный сайт, где объявили об образовании поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Он был назван в честь погибшей девочки, не получившей своевременную помощь. Слово alert (с англ. "тревога") взято в название по аналогии с международной системой оповещения о пропавших детях Amber Alert.

История Лизы Фомкиной получила широкий резонанс. По инициативе Следственного комитета (СК) РФ прошла встреча с представителями волонтерских организаций, где обсуждались возможности взаимодействия правоохранительных органов, спасателей и волонтеров в поиске пропавших людей.

ПСО "ЛизаАлерт"

Добровольческий ПСО "ЛизаАлерт" занимается поиском пропавших людей любого возраста во взаимодействии с правоохранительными органами. Его волонтеры работают бесплатно. Отряд не принимает денежную помощь и не имеет расчетных счетов и виртуальных кошельков - это принципиальная позиция "ЛизаАлерт". Единственная приемлемая форма помощи - информационная поддержка, а также переданная в дар необходимая техника, обеспечение продуктами членов поисковых групп, безвозмездное предоставление транспортных услуг. К отряду может присоединиться любой желающий старше 18 лет, для участия в поисках достаточно зарегистрироваться на форуме сайта "ЛизаАлерт".

Бессменным председателем ПСО "ЛизаАлерт" и одним из его основателей является Григорий Сергеев.

В 2019 году отряд был представлен в 57 российских регионах и объединял более 20 тыс. человек.

Деятельность

Заявки на поиск пропавших людей отряд принимает по бесплатному телефону горячей линии или на сайте. Главным условием для начала поисков является написанное заявление о пропаже в полицию, так как отряд проводит поиск в тесном контакте с правоохранителями. Также ПСО взаимодействует с СК РФ, МЧС, Минобороны, Росгвардией.

"ЛизаАлерт" работает круглосуточно. Помимо добровольцев без специальных поисковых навыков, в его деятельности участвуют специалисты различного профиля: следопыты, кинологи, охотники, водолазы, картографы, связисты и другие.

В 2017 году по инициативе ПСО "ЛизаАлерт" и при поддержке Агентства стратегических инициатив в Москве была образована автономная некоммерческая организация "Центр поиска пропавших людей" (АНО "ЦППЛ"), цели которой включают в себя разработку методик и обучение волонтеров. АНО "ЦППЛ" возглавляет председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Отряду "ЛизаАлерт" оказывают помощь различные компании. Так, авиакомпания Utair с 2012 года организует бесплатные перевозки волонтеров из разных регионов на поисковые операции. Оператор сотовой связи "Билайн" в 2012 году запустил бесплатную горячую линию для ПСО "ЛизаАлерт", в 2017 году - бесплатную СМС-рассылку о начале активных поисков, в 2019 году - приложение "Поисковый центр" для поиска пропавших детей и пожилых людей в городе, а также пилотный проект по поиску людей по снимкам рельефа при помощи нейросети. Топливная компания "ЕКА" в мае 2019 года стала проводить акцию "Поделись литром": на ее заправках автомобилисты могут пожертвовать отряду топливо. Группа компаний Zala Aero (входит в АО "Концерн "Калашников") в 2019 году передала "ЛизаАлерт" беспилотный летательный аппарат.

Статистика

С 2010 по 2019 год волонтеры отряда спасли более 45 тыс. человек, всего было принято и отработано около 72 тыс. заявок. В 2020-2025 годах "ЛизаАлерт" помог найти свыше 200 тыс. человек.

Отряд собрал для ТАСС статистику работы с 2020 года. Всего за эти годы поступило 55 399 заявок со всей России на поиск пропавших детей. По данным на 27 сентября 2025 года, 49 668 были найдены живыми, 659 - погибшими. Всего же в этот период на розыск людей в отряд поступило 254 489 заявок, причем часть из них - на поиски сразу нескольких человек. Так случается, если пропадает, например, семья. 187 110 человек были найдены живыми, а погибшими - 17 894 человека.

Согласно предоставленной ТАСС статистике, общее число поданных заявок о пропаже детей в 2020 году составило 5 880. В 2021 году поступило 8 706 заявок, в 2022-м - 9 543, а в 2023 и 2024 годах - 10 855 и 10 754 заявки соответственно.

За 2020-2024 годы удалось найти живыми 41 268 детей: в 2020-м - 5 299, в 2021-м — 7 920, в 2022-м — 8 677, а в 2023 и 2024 годах - 9 753 и 9 619 человек.

Погибшими за 2020 год найдены 123 ребенка, в 2021-м - 132, в 2022-м - 105, а в 2023 и 2024 годах —- 111 и 100 детей.

Как сообщил агентству председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, основной причиной смерти тех, кого отряду не удается отыскать живыми, в том числе детей, является переохлаждение. Среди других причин, больше характерных для городских условий, Сергеев назвал незнание или несоблюдение различных правил безопасности.

Общее число поданных заявок в "ЛизаАлерт" с 2020 по 2024 год составило 215 540. В 2020 году было подано 31 976 заявок на проведение поисковых мероприятий, в 2021 году количество увеличилось на 10 тыс. - 42 717. В 2022 году было подано чуть меньше заявок - 42 469. Дальше снова начался рост: в 2023-м поступило 48 218 заявок, а в 2024-м - 50 160.

Количество людей, найденных живыми, тоже росло и увеличилось за эти годы на 10%. Если в 2020 году нашли 23 517 человек, то в 2021 году уже 31 898 человек. В 2022 году нашли 31 557, а в 2023 и 2024 годах - 35 736 и 35 938 человек соответственно.

По данным на 27 сентября 2025 года, за неполных девять месяцев в "ЛизаАлерт" подана 9 661 заявка на поиск пропавших детей. 8 400 из них уже найдены живыми, 88 - погибшими, еще 122 ребенка до сих пор не найдены. Всего же за девять месяцев года подано 38 949 обращений на поиск людей. Найдено живыми 28 464 пропавших, погибшими - 1 982 человека.

Книга

Деятельности ПСО посвящена книга "Найден, жив! Записки о поисковом отряде "ЛизаАлерт" (2020), написанная руководителем пресс-службы отряда, журналистом Ксенией Кнорре-Дмитриевой.

Сайт

Сайт отряда: https://lizaalert.org/.