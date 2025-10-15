Статья

Тунцы-гиганты, выловленные в России: топ-5 рыболовных рекордов

Стоимость последнего рекордсмена может превысить $1 млн

14 октября 2025 года в министерстве по рыболовству Сахалинской области сообщили, что местные рыбаки выловили тунца весом 287 кг. Этот улов поставил абсолютный рекорд среди россиян. ТАСС подготовил материал о пяти рекордных случаях добычи тунца в России за последние годы.

1. Вес — 287 кг (2025 год)

14 октября 2025 года в районе курильского острова Итуруп (Сахалинская область) был выловлен тунец весом 287 кг. По состоянию на октябрь текущего года это самый тяжелый достоверно зафиксированный улов тунца в РФ.

2. Вес — 230 кг (2024 год)

30 августа 2024 года в Сахалинской области региональные СМИ сообщали о вылове тунца весом 230 кг, длиной 2,5 м и обхватом около 1,5 м.

3. Вес — 215 кг (2025 год)

7 октября 2025 года в Охотском море, недалеко от мыса Острый в восточной части Долинского района Сахалинской области, рыбаки выловили тунца весом 215 кг, длиной 2,36 м. Рыбу разделали в одном из ресторанов Южно-Сахалинска.

4. Вес — 184 кг (2020 год)

29 июля 2020 года во Владивостоке судно "Бухта Наталии" доставила тунца весом 184 кг, выловленного рыбаками в акватории Южных Курил.

5. Вес — 112 кг (2024 год)

В конце августа 2024 года на побережье Сахалина в районе города Холмска двое рыбаков-любителей на надувной лодке добыли тунца весом 112 кг.

Тихоокеанский голубой тунец занимает второе место по размеру после обыкновенного тунца. Длина голубого тунца может достигать 3 м, а масса — 450 кг. 5 января 2019 года в Токио был установлен ценовой рекорд: тунец весом 278 кг был продан за $3 млн. Эта стоимость стала самой высокой за всю историю продаж тунцов, превзойдя предыдущий аукционный рекорд 2013 года (222 кг, $1,8 млн).

