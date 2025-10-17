Экс-президент и сын президента. Кто борется за кресло лидера Боливии

Второй тур президентских выборов пройдет 19 октября 2025 года

Кандидаты на пост президента Боливии Родриго Пас и Хорхе Кирога © REUTERS/ Claudia Morales

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 октября 2025 года в Боливии пройдет второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют Родриго Пас от центристской Христианско-демократической партии и Хорхе Кирога от правого альянса "Свобода и демократия". В первом туре они получили 32% и 26,7% голосов соответственно.

Правящая левая партия "Движение к социализму", основанная бывшим президентом Эво Моралесом, утратила поддержку на фоне экономических трудностей и внутреннего раскола. Из-за разногласий между Моралесом и действующим главой государства Луисом Арсе Движение не смогло выдвинуть сильного кандидата на выборах - его представитель Карлос Эдуардо дель Кастильо получил лишь 3,1% голосов. В итоге во второй тур вышли представители оппозиции. Оба кандидата обещают изменить модель развития страны.

Родриго Пас

Родриго Пас Перейра родился 22 сентября 1967 года в городе Сантьяго-де-Компостела, Испания. Его отец - Хайме Пас Самора - в 1989-1993 годах был президентом Боливии. Родриго Пас получил степень бакалавра по международным отношениям с дополнительной специализацией по экономике и степень магистра по политическому менеджменту в Американском университете (США). В конце 1990-х годов он занимал должность торгового атташе в посольстве Боливии в Испании и представлял страну во Всемирной торговой организации. В 2002 году был избран депутатом парламента Боливии от Революционного левого движения, в 2005 году переизбирался по списку правоцентристского альянса "Социал-демократическая сила", в состав которого входила Христианско-демократическая партия (ХДП). В 2010-2015 годах был председателем муниципального совета департамента Тариха (на юге страны, лидер по добыче газа). В 2015 году был избран мэром города Тариха. В 2020 году стал сенатором от центристского альянса "Гражданское общество". На президентских выборах 2025 года баллотируется от ХДП.

Пас выступает за децентрализацию экономики путем перераспределения налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов, внедрение программы доступных кредитов, предоставление налоговых льгот и повышение качества жизни уязвимых слоев общества. Также в его планах - реорганизация судебной системы, пересмотр пенитенциарной системы и социальная реинтеграция заключенных, создание стабильных источников занятости в сотрудничестве с частным сектором. Он исключил возможность привлечения кредитов от международных финансовых организаций для осуществления своей программы. Политик высказывается за более глубокую интеграцию с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) и активизацию взаимодействия с другими странами, прежде всего Бразилией и США. Заявляет о необходимости пересмотра контрактов, подписанных в 2024 году с китайскими и российскими компаниями о разработке литиевых месторождений (Боливия обладает одними из самых крупных залежей лития в мире, ее резервы оцениваются примерно в 23 млн тонн), чтобы добиться большей прозрачности. Его кандидат в вице-президенты - бывший капитан полиции Эдман Лара, которого отстранили от работы за раскрытие фактов коррупции в высшем командовании правоохранительных органов.

Хорхе Кирога

Хорхе Кирога родился 5 мая 1960 года в городе Кочабамба в Боливии. Окончил Техасский университет по специальности "промышленная инженерия", имеет степень магистра делового администрирования Университета Святого Эдварда в Остине (США). В конце 1980-х годов работал в горнодобывающей промышленности, тогда же вступил в правую партию "Националистическое демократическое действие" (НДД). Занимал ряд должностей в правительстве Хайме Паса Саморы - в 1989 году был заместителем министра планирования, в 1990 году заместителем министра государственных инвестиций, в 1992 году министром финансов. В 1997 году Кирога стал вице-президентом в правительстве военного диктатора Уго Бансера, после его отставки возглавлял страну с августа 2001 года по август 2002 года. На посту президента проводил жесткую фискальную политику, однако значительных улучшений в экономике страны достигнуто не было, рост ВВП варьировался в пределах 2%, вырос уровень крайней бедности. Недовольство населения также вызывала его борьба с производителями коки (ее выращивание исторически играет важное культурное и экономическое значение для местного населения). Покинув пост, в 2002 году Кирога возглавил НДД. Затем он трижды баллотировался на пост президента, последний раз в 2020 году, но снял кандидатуру из-за низкой поддержки населения. На выборах 2025 года представляет правый Альянс "Свобода и демократия", состоящий из партий "Революционный левый фронт", Социал-демократическое движение и 15 других организаций.

Программа Хорхе Кироги включает снижение дефицита бюджета, сокращение госрасходов, приватизацию госкомпаний и привлечение инвестиций, а также кредитов международных финансовых институтов. Он обещает "возродить" газовую промышленность и инвестировать в строительство литиевых заводов, выступает против литиевых сделок с Россией и Китаем. Также среди его предложений - реформа конституции и системы правосудия. Кирога намерен разорвать отношения с левыми правительствами Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, развивать торгово-экономические отношения с США, обещает выйти из блока MERCOSUR, считая его "торговой тюрьмой", и планирует "рассмотреть вопрос о дальнейшем членстве Боливии в группе БРИКС" (в январе 2025 года Боливия получила статус партнера этого объединения). Его кандидатом на пост вице-президента является предприниматель Хуан Пабло Веласко.