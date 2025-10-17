Где Буда встречает Пешт. Кто и какие переговоры назначал в столице Венгрии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября условились в ближайшее время провести личную встречу в городе

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 октября 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились в ближайшее время провести личную встречу в Будапеште. Венгрия неоднократно выступала площадкой для различных международных мероприятий.

ТАСС подготовил материал о самых крупных из них.

Саммит Совета по обеспечению сотрудничества в Европе

5 декабря 1994 года на саммите Совета по обеспечению сотрудничества в Европе (с 1995 года ОБСЕ) в Будапеште Россия, США, Великобритания и Украина подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Документ известен как Будапештский меморандум. Гарантами безопасности выступили Россия, США и Великобритания, впоследствии к ним присоединились Франция и Китай. Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение.

Будапештский водный саммит

С 2013 года раз в три года в Венгрии проходит Будапештский водный саммит. Участие в этом мероприятии принимают представители правительств, международных организаций, научных кругов, гражданского общества и частного сектора из стран Центральной и Восточной Европы. Форум обсуждает вопросы, связанные с водными ресурсами. Его организатором выступает правительство Венгрии в сотрудничестве со Всемирным водным советом (международная организация, объединяющая более 300 организаций из 50 стран, со штаб-квартирой в Марселе, Франция). Последний раз Будапешт принимал этот саммит в апреле 2024 года

Будапештский климатический саммит

С 2019 года в Венгрии ежегодно проводится Будапештский климатический саммит - конференция, на которой ведется обсуждение проблем изменения климата, вопросы "зеленого" перехода экономики Европы и рассматриваются меры, необходимые для достижения глобальных климатических целей к 2050 году. В этих встречах принимают участие политики, эксперты, руководители корпораций. Последний саммит прошел 2 декабря 2024 года

Саммит Европейского политического сообщества

7 ноября 2024 года в Будапеште прошел пятый саммит Европейского политического сообщества - платформы, созданной в 2022 году Евросоюзом по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы и диалога с партнерами за пределами ЕС (в нем состоит более 40 государств).

Неформальный саммит лидеров Евросоюза

8 ноября 2024 года Будапеште принял неформальный саммит лидеров Евросоюза, посвященный обсуждению путей достижения глобального технологического доминирования Союза (было принято решение увеличить к 2030 году инвестиции в новые технологии до 3% ВВП европейских стран).

Неформальный саммит глав государств и правительств Организации тюркских государств

21 мая 2025 года в Будапеште прошел неформальный саммит глав государств и правительств Организации тюркских государств (ОТГ). Встреча была впервые организована не на территории страны - участницы ОТГ. В ней приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана. Ее итогом стала дорожная карта для экономической интеграции стран ОТГ, их технологического сотрудничества, а также поддержки проектов зеленых энергетических коридоров и культурного обмена.

Саммит глобального воздействия

28-31 августа 2025 года в Будапеште прошел Саммит глобального воздействия - международная конференция и одно из крупнейших собраний студентов, дипломатов, политиков и молодежных лидеров. Темой стало расширение прав и возможностей молодежи для устойчивого и инклюзивного развития.