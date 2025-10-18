Что известно о губернаторе Сахалинской области Валерии Лимаренко

Глава региона в октябре празднует 65-летний юбилей

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко © Владимир Смирнов/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко 19 октября 2025 года исполняется 65 лет.

Валерий Игоревич Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове Украинской ССР (ныне Украина) в семье военного летчика.

В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт (ныне Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт") по специальности "жидкостные реактивные двигатели", получив квалификацию инженера-механика двигателей летательных аппаратов.

Доктор экономических наук. В 1999 году в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме "Управление процессом ипотечного кредитования в муниципальном образовании". В 2000 году в Институте региональных экономических исследований защитил докторскую диссертацию по теме "Формирование и развитие муниципальной системы управления ипотечным жилищным кредитованием в условиях переходной экономики".

В 1983-1984 годах - инженер-конструктор Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики в г. Арзамасе-16 (ныне г. Саров, Нижегородская область).

В 1984-1988 годах был заместителем, затем секретарем комитета ВЛКСМ научно-исследовательского института.

В 1988 году вернулся к научной деятельности. Был начальником группы, ведущим инженером-исследователем, ведущим экономистом ВНИИ экспериментальной физики (в 1992 году преобразован в Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Неоднократно избирался депутатом гордумы Сарова. В 1996-2001 годах был первым заместитель председателя гордумы по экономике и финансам.

Одновременно возглавлял международный научно-учебный центр "Экономика регионального развития" при Саровском физико-техническом институте (СарФТИ; ныне в составе Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"). Заведовал кафедрой "Новые финансовые технологии" СарФТИ.

С 2001 по 2003 год - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

В 2003-2005 годах работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко. Занимал должность главного федерального инспектора по Нижегородской области.

С августа 2005 года по май 2007 года - заместитель губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, заместитель председателя правительства региона по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

В 2007 году Валерий Лимаренко перешел в госкорпорацию "Росатом". Был назначен директором АО "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" (АО "НИАЭП").

В 2012 году занял должность президента группы компаний "Атомстройэкспорт", включающей в себя проектные институты, инжиниринговые и строительные компании.

В 2016 году также возглавил инжиниринговое подразделение госкорпорации "Росатом".

Заведовал кафедрой "Системы управления жизненным циклом сложных инженерных объектов" Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева, почетный доктор НГТУ.

С 2018 года Валерий Лимаренко возглавляет Сахалинскую область.

7 декабря 2018 года указом президента России был назначен врио губернатора Сахалинской области (сменил на посту Олега Кожемяко).

8 сентября 2019 года был избран губернатором региона на прямых выборах. За него проголосовали 56,14% избирателей (баллотировался в порядке самовыдвижения). Второе место занял кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Алексей Корниенко (24,21%). 12 сентября того же года Валерий Лимаренко официально вступил в должность.

8 сентября 2024 года вновь победил на выборах губернатора Сахалинской области, получив 80,79% голосов избирателей (был выдвинут "Единой Россией"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, депутат облдумы Павел Ашихмин, набрал 7,56%. 11 сентября того же года Валерий Лимаренко принял присягу.

Член комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом (с ноября 2021 года). Секретарь сахалинского регионального отделения партии.

Входит в состав президиума Государственного совета РФ. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции".

Член попечительского совета Фонда развития территорий (с апреля 2022 года).

В разные годы был президентом Международного научно-учебного центра "Экономика регионального развития" при СарФТИ, вице-президентом Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования, президентом высшей инжиниринговой школы Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

Награжден орденами Почета (2010), Александра Невского (2016), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2023, 2020). Имеет государственную награду Китайской Народной Республики - орден Дружбы. Удостоен благодарности правительства РФ (2025).

Награжден орденами Русской православной церкви - Преподобного Сергия Радонежского III степени и Преподобного Серафима Саровского III и II степеней.

Автор более 25 научных работ, в том числе монографий "Дом для Вашей семьи на большой Волге" (1999), "Ипотека: шаг за шагом" (1999), "Ипотека: стратегия развития" (2000).