Падение Саркози. От президентского кресла до тюремной камеры

Бывший президент Франции 21 октября начнет отбывать пятилетний тюремный срок в тюрьме Санте

Редакция сайта ТАСС

Николя Саркози © REUTERS/ Stephanie Lecocq

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 октября 2025 года бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012) начнет отбывать пятилетний тюремный срок в парижской тюрьме Санте. Такое решение 25 сентября вынес суд Парижа по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году Саркози стал вторым после Жака Ширака (1995-2007) экс-президентом страны, привлеченным к суду, и первым, получившим реальный тюремный срок.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о судебных расследованиях в отношении Саркози и Ширака.

"Ливийское дело"

Информация о финансировании избирательной кампании Николя Саркози 2007 года со стороны Ливии появились в СМИ в марте 2011 года. Тогда в ходе "арабской весны" Париж поддержал противников ливийского правительства и инициировал военно-воздушную операцию против Ливии. В связи с этим лидер Ливии Муаммар Каддафи в интервью ливийскому агентству Jana и французской Le Figaro заявил, что он помог Саркози прийти к власти, предоставив средства для его победы на выборах (сумму и условия ее получения он не назвал). Тогда же сын Каддафи Сейф аль-Ислам через телеканал Euronews призвал Саркози признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства и вернуть эти средства с учетом его позиции в отношении событий в Ливии. Елисейский дворец опроверг факт получения денег, Саркози называл эти утверждения смехотворными.

В 2012 году французский портал журналистских расследований Mediapart обнародовал документ, датированный 2006 годом, в котором говорилось о выделении предвыборному штабу Саркози в общей сложности €50 млн. В ноябре 2016 года франко-ливийский бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что в 2006-2007 годах он трижды передавал Саркози деньги - в общей сложности €5 млн - через Клода Геана, соратника Саркози.

Расследование этого дела началось в 2013 году, однако было приостановлено и возобновлено в 2017 году. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в получении взяток и нелегальном финансировании предвыборной кампании, в частности в получении ливийских госсредств, в 2020 году - в создании преступного сообщества, в 2023 году - в сокрытии информации и преступном сговоре с целью осуществления мошенничества.

Процесс начался в январе 2025 года 25 сентября суд в Париже приговорил экс-президента к пяти годам тюремного заключения, также ему был назначен штраф в размере €100 тыс. Он был признан виновным в преступном сговоре (суд посчитал, что он позволил своему окружению обратиться к Муаммару Каддафи), но оправдан по другим статьям. Саркози заявил о своей невиновности и подал апелляцию. Несмотря на это, ему придется следить за апелляционным слушанием, которое может состояться в марте 2026 года, из камеры (у него будет одиночная камера с телефоном, телевизором, холодильником, душевой).

Другие обвинения против Саркози

22 марта 2013 года Саркози было предъявлено обвинение в незаконном получении денег от владелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. По версии следствия, в 2007 году он получил от нее €150 тыс., чем нарушил закон, запрещающий кандидатам в президенты принимать от частных лиц пожертвования, превышающие €4,6 тыс. Также следователи заподозрили политика в том, что он злоупотребил доверием 90-летней владелицы L'Oreal, страдавшей болезнью Альцгеймера. В случае обвинительного приговора Саркози грозило три года тюрьмы, однако в октябре 2013 года дело было закрыто за недостатком доказательств.

В 2014 году Саркози стал фигурантом дела о коррупции и торговле влиянием (так называемое "дело о прослушке"). Экс-президента обвиняли в том, что при посредничестве своего адвоката Тьерри Эрзога он пытался получить сведения от судьи Кассационного суда Жильбера Азибера о ходе расследования "дела Бетанкур". Обвинение строилось на записях перехваченных телефонных переговоров (разрешение на прослушку разговоров экс-президента следователи получили в ходе "ливийского дела"). 1 марта 2021 года Саркози был приговорен к году тюрьмы (с возможностью отбытия наказания дома с электронным браслетом) и двум - условно. В связи с подачей апелляции исполнение приговора было приостановлено. 17 мая 2023 года Апелляционный суд Парижа оставил приговор в силе. 18 декабря 2024 года такое же решение вынес Кассационный суд. В феврале 2025 года Саркози начал отбывать наказание, но уже 15 мая суд принял его ходатайство о досрочном освобождении, учитывая его преклонный возраст (70 лет). Таким образом, под домашним арестом он пробыл лишь три месяца.

В 2014 году в отношении Саркози было инициировано расследование о превышении лимита финансирования предвыборной кампании 2012 года, когда он баллотировался на второй срок. Саркози и еще нескольким фигурантам дела ставили в вину подлог документов при сборе пожертвований на ведение избирательной кампании, в частности при получении средств от пиар-агентства Bygmalion. Целью махинаций было сокрытие части расходов избирательного штаба, чтобы по документам не превысить предельно допустимую сумму. По данным следствия, Саркози собрал на свою кампанию €42,8 млн - в два раза больше предусмотренного законом лимита. В 2016 году Саркози было предъявлено обвинение в намеренном превышении норм финансирования предвыборной кампании. 30 сентября 2021 года он был приговорен к одному году заключения с отбыванием срока дома с электронным браслетом. В связи с обжалованием этого решения, введение приговора в действие было приостановлено. 14 февраля 2024 года Апелляционный суд смягчил наказание до шести месяцев заключения и шести месяцев условного наказания. 26 ноября 2025 года вердикт по этому делу должен вынести Кассационный суд.

Обвинение против Жака Ширака

Бывшему президенту Франции Жаку Шираку в 2007 году были предъявлены обвинения в незаконном использовании государственных средств и злоупотреблении служебным положением (расследование началось в 1999 году). Они относились к периоду, когда он занимал пост мэра Парижа (1977-1995). Следствие доказало, что в 1990-1994 годах им было создано семь фиктивных рабочих мест и еще 21 в 1992-1995 годах. Деньги же, выделяемые на их финансирование, шли на счета возглавляемой им партии "Объединение в поддержку республики". Шираку грозило до 10 лет тюрьмы и €150 тыс. штрафа. Процесс начался в марте 2011 года. В декабре того же года суд признал 79-летнего политика виновным в "растрате общественных средств" и "злоупотреблении доверием" в целях извлечения выгоды для себя или других лиц и приговорил его к двум годам условно.