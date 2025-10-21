От премьер-министров до президентов. Как женщины приходили к власти

Парламент Японии 21 октября избрал председателя Либерально-демократической партии Санаэ Такаити 104-м премьер-министром страны

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 октября парламент Японии избрал председателя Либерально-демократической партии Санаэ Такаити 104-м премьер-министром страны. Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером. В настоящее время среди глав государств и правительств стран мира 40 женщин, в том числе 17 президентов, 15 премьер-министров и 8 генерал-губернаторов.

Европа

Боряна Кришто - председатель Совета министров Боснии и Герцеговины (БиГ), в состав которой входят Федерация БиГ, Республика Сербская и округ Брчко. Она возглавила правительство страны в январе 2023 года, ранее - в 2007-2011 годах - являлась президентом Федерации БиГ. Кришто - первая женщина в истории БиГ на этих постах. По образованию юрист.

Джорджа Мелони - председатель Совета министров Италии с октября 2022 года. Стала первой женщиной-премьером в истории страны. Имеет среднее специальное образование в области лингвистики, занималась журналистикой.

Карин Келлер-Зуттер - президент Швейцарии на 2025 год (глава государства избирается на год из членов правительства, сменяется ежегодно 1 января). Она седьмая женщина в истории страны на этом посту. Ранее занимала должности министра юстиции и полиции (2019-2022) и вице-президента (2024). Изучала политологию и языки.

Гордана Силяновска-Давкова - президент Северной Македонии с мая 2024 года. Является первой в истории страны женщиной на этом посту. Доктор юридических наук.

Наташа Пирц-Мусар - президент Словении с декабря 2022 года. Стала первой женщиной-президентом в истории страны. По образованию журналист и юрист, защитила докторскую диссертацию в области права. Неоднократно входила в десятку лучших юристов страны, известна участием в ряде громких судебных процессов.

Мириам Спитери Дебоно - президент Мальты с апреля 2024 года - третья женщина во главе страны. В 1996-1998 годах была спикером парламента (первая женщина в этой должности). Изучала лингвистику и право.

Инга Ругинене - премьер-министр Литвы с сентября 2025 года, третья женщина во главе правительства страны. До назначения на этот пост возглавляла министерство социальной защиты и труда. Имеет степени магистра по общественному здравоохранению и трудовому праву.

Эвика Силиня возглавляет правительство Латвии с сентября 2023 года. Она вторая женщина премьер-министр в истории республики после Лаймдоты Страуюмы (2014-2016). По образованию юрист.

Майя Санду - президент Республики Молдова с декабря 2020 года, первая женщина на этом посту. Специалист в области международных отношений и госуправления. В 2012-2015 годах была министром просвещения, в 2019 году занимала пост премьера.

Юлия Свириденко - премьер-министр Украины с июля 2025 года. Имеет степень магистра по специальности "менеджмент антимонопольной деятельности", диплом специалиста по оценке недвижимости и оборудования, оценке бизнеса, ценных бумаг. С 2019 года занимала ряд постов в правительстве и администрации президента, с 2021 года была первым вице-премьером.

Халла Тоумасдоуттир - президент Исландии с августа 2024 года. Она стала второй женщиной во главе страны после Вигдис Финнбогадоуттир (1980-1996 годы). Имеет степень магистра в области управления бизнесом. В 2006 году возглавляла Торговую палату Исландии (первая женщина на этом посту), затем основала компанию, специализирующуюся на предоставлении финансовых услуг.

Криструн Фростадоуттир возглавила правительство Исландии в декабре 2024 года. Она - самый молодой премьер-министр в истории Исландии, на момент вступления в должность ей было 36 лет. Имеет степень магистра международных исследований в области экономики и международных финансов. До назначения на пост была главным экономистом в банке Kvika и преподавала в Исландском университете.

Метте Фредериксен - премьер-министр Дании с июня 2019 года. Стала самым молодым главой правительства в истории Дании (41 год). Ранее занимала посты министра занятости (2011-2014) и министра юстиции (2014-2015). По образованию - африканист.

Азия

Драупади Мурму - президент Индии с июля 2022 года. Она стала первым в истории страны президентом - представителем племенных народов и второй женщиной на этом посту (после Пратибхи Патил, возглавлявшей республику в 2007-2012 годах). По образованию - политолог, экономист.

Сушила Карки - врио премьер-министра Непала с сентября 2025 года. Она возглавила правительство после массовых протестов, которые привели к отставке ее предшественника Шармы Оли. Имеет степень бакалавра в области права и магистра в области политологии. В 2016-2017 годах Сушила Карки являлась председателем Верховного суда Непала.

Харини Амарасурья - премьер-министр Шри-Ланки с сентября 2024 года. Она третья женщина, возглавившая правительство этой страны. Социолог, университетский преподаватель и правозащитник.

Америка

Мэри Саймон - генерал-губернатор Канады с июля 2021 года. Стала первым представителем коренных народов Канады на этом посту (по отцовской линии имеет английские корни, по материнской - инуитов). Активно борется за права коренных народов.

Клаудия Шейнбаум - президент Мексики с октября 2024 года. Первая женщина-президент в истории страны. Имеет докторскую степень в области энергетики и изменения климата. Несколько лет была членом Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата и участвовала в подготовке ее докладов. В 2018-2023 годах была мэром Мехико (первая женщина на этом посту).

Сиомара Кастро - президент Гондураса с января 2022 года. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Специалист в области делового администрирования. Жена экс-президента Мануэля Селайи (2006-2009).

Сильвани Бёртон - президент Доминики с октября 2023 года. Первая женщина-президент и первый представитель коренного населения Доминики на этом посту. Имеет степень бакалавра в области развития сельских районов и степень магистра в области проектного менеджмента.

Сандра Мэйсон - президент Барбадоса с ноября 2021 года, стала первой на этом посту после перехода страны к республиканской форме правления. Юрист; первая женщина - член коллегии адвокатов Барбадоса.

Миа Моттли - премьер-министр Барбадоса с мая 2018 года. Юрист; первая женщина в истории страны, возглавившая правительство. Ранее была министром по делам образования, молодежи и культуры (на момент назначения в 1994 году ей было 29 лет), генеральным прокурором, министром внутренних дел и заместителем премьер-министра.

Кристин Кангалу - президент Тринидада и Тобаго с марта 2023 года. Юрист. В 2000-е годы занимала ряд министерских постов, в том числе министра по правовым вопросам. В 2015-2023 годах была председателем Сената.

Камла Персад-Биссесар - премьер-министр Тринидада и Тобаго с мая 2025 года. Это ее второй премьерский срок, впервые она возглавила правительство в 2010 году (до 2015), став первой женщиной-премьером в истории страны. Имеет педагогическое и юридическое образование. В 1990-е годы занимала ряд министерских постов, в том числе министра юстиции.

Дженнифер Герлингс-Симонс - президент Суринама с июля 2025 года. Стала первой женщиной во главе этой страны. Имеет медицинское образование. В 2010-2020 годах была председателем Национальной ассамблеи.

Синтия Пратт - генерал-губернатор Багамских островов с сентября 2023 года. Бакалавр в области здравоохранения и образования, преподавала в школе и вузах. В 2002-2007 годах она была заместителем премьер-министра.

Фройла Цалам - генерал-губернатор Белиза с мая 2021 года. Принадлежит к субэтнической группе народов майя - мопан, является первым представителем коренного населения на посту генерал-губернатора в истории Содружества, объединяющего бывшие колонии Великобритании. По образованию антрополог и специалист в области развития сельских районов. Ведет активную работу по вовлечению коренных народов во все сферы деятельности.

Сесиль Ла Гренад генерал-губернатор Гренады с мая 2013 года, стала первой женщиной на этом посту в истории страны. По специальности - технолог продовольственных продуктов.

Росарио Мурильо - сопрезидент Никарагуа с января 2025 года. Ранее занимала пост вице-президента в 2017-2025 годах. Жена президента Даниэля Ортеги (в должности с 2007 года), известная поэтесса.

Сьюзан Дуган - генерал-губернатор Сент-Винсента и Гренадин с августа 2019 года. Первая женщина на этом посту. Ранее занималась преподавательской деятельностью.

Марселла Либурд - генерал-губернатор Сент-Китс и Невис с января 2023 года. Первая женщина, занимающая этот пост в истории страны. По образованию - преподаватель, юрист.

Африка

Джудит Суминва Тулука - премьер-министр Демократической Республики Конго с апреля 2024 года. Первая женщина на этом посту. Имеет образование в области экономики. Работала в банковском секторе, в учреждениях системы ООН (Управление верховного комиссара по правам человека, Программа развития ООН).

Мария Бенвинда Леви - премьер-министр Мозамбика с января 2025 года. Вторая женщина во главе правительства этой страны после Луизы Диаш Диогу (2004-2010). Юрист по образованию, работала на различных должностях в судебной системе.

Нетумбо Нанди-Ндаитва - президент Намибии с марта 2025 года. Первая женщина во главе этого государства. Активная участница борьбы за независимость (до 1990 года Намибия была подмандатной территорией ЮАР), долгое время прожила в изгнании. Получила образование в Великобритании в области госуправления и международных отношений, а также в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ в Москве. С момента провозглашения независимости Намибии входила в состав парламента и правительства.

Самия Сулуху Хасан - президент Танзании с марта 2021 года. Первая женщина на этом посту. Получила образование в области государственного управления и экономики. В 2015-2021 годах занимала пост вице-президента. После смерти президента Джона Магуфули в соответствии с конституцией приняла полномочия главы государства.

Робина Наббанджа - премьер-министр Уганды с июня 2021 года. Первая женщина на этом посту в стране. Специалист в области исследований развития. В начале карьеры работала педагогом, затем в выборных органах власти на муниципальном и региональном уровне.

Сара Заафрани Занзири - премьер-министр Туниса с марта 2025 года. Вторая женщина во главе правительства в истории Туниса после Наджлы Буден Ромдан (2021-2023). Имеет степень магистра в области геотехнической инженерии.

Австралия, Океания

Саманта Мостин - генерал-губернатор Австралии с июля 2024 года. Предпринимательница, адвокат. В разное время она возглавляла или входила в управляющие структуры ряда некоммерческих организаций, выступающих за гендерное равенство, борьбу с изменением климата, в поддержку коренных народов. Она вторая женщина, занявшая этот пост, после Квентин Брайс (2008-2014).

Хильда Хайни - президент Маршалловых Островов с января 2024 года. Впервые возглавила страну в 2016 году, став первой женщиной-президентом в этой стране. Педагог по образованию, она стала первым гражданином Маршалловых Островов, имеющим докторскую степень. Основательница правозащитной группы "Объединение женщин Маршалловых Островов".

Синди Киро - генерал-губернатор Новой Зеландии с октября 2021 года. Доктор наук в области общественного здравоохранения маори. В разные годы работала в университетах Новой Зеландии. Четвертая в истории страны женщина на этом посту и первая женщина-маори.