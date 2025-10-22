Случаи лишения стран права проведения крупных спортивных соревнований

Ранее исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в мировом первенстве

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 октября 2025 г. исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира, который проходит в этой стране. Также МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о проведении на территории страны летней Олимпиады в 2036 г., а также иных мероприятий под эгидой организации. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о других резонансных случаях, когда страны были лишены права проведения крупных международных спортивных соревнований.

Россия, чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2017 г.

Решение о проведении чемпионата мира в 2017 г. в Сочи (Краснодарский край) было принято 21 июня 2013 г. на конгрессе Международной федерации бобслея и тобоггана (Federation internationale de bobsleigh et de tobogganing, FIBT, ФИБТ; ныне Международная федерация бобслея и скелетона) в Гдыне (Польша).

13 декабря 2016 г. на фоне допингового скандала в российском спорте ФИБТ заявила о переносе ЧМ-2017 из Сочи. В сообщении пресс-службы организации, в частности, отмечалось, что это решение "позволит спортсменам и тренерам всех стран принять участие в соревнованиях, сфокусировавшись на результатах, а не на взаимных обвинениях". Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы очень сожалеем по этому поводу. Мы уверены, что это чрезвычайно политизированное решение. Оно исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования".

19 декабря 2016 г. стало известно, что ЧМ-2017 пройдет в Германии. В итоге он был проведен с 13 по 26 февраля 2017 г. в Кенигсзе (федеральная земля Бавария).

Белоруссия, чемпионат мира по хоккею среди мужчин 2021 г.

Решение о проведении чемпионата мира 2021 г. в Латвии и Белоруссии было принято 19 мая 2017 г. на конгрессе Международной федерации хоккея на льду (International Ice Hockey Federation, ИИХФ), состоявшемся в Кельне (Германия). Планировалось, что турнир 2021 г. пройдет в их столицах - Риге и Минске соответственно.

В августе 2020 г. вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения чемпионата мира 2021 г. Причиной этой инициативы стали оппозиционные акции протеста после объявления результатов выборов президента Белоруссии в 2020 г. 7 сентября 2020 г. появилась информация о том, что кабинет министров Латвии обратится в ИИХФ с просьбой провести чемпионат мира с другой страной. Позднее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил в Международную федерацию хоккея письмо, в котором отметил, что страна заинтересована в сохранении статуса одного из организаторов мирового первенства. При этом он упомянул потенциальную невозможность проведения турнира совместно с Минском из-за ситуации в Белоруссии.

18 января 2021 г. ИИХФ объявила о лишении Минска права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею. В сообщении федерации отмечалось, что турнир не будет проходить в Минске из соображений безопасности, поскольку ситуация находится вне контроля ИИХФ. В свою очередь, оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата в Минске опубликовал заявление, в котором выразил сожаление "о принятом безосновательном решении ИИХФ о переносе из Белоруссии этого турнира".

2 февраля 2021 г. Международная федерация хоккея сообщила, что все матчи мирового первенства состоятся в Риге. В итоге турнир прошел в столице Латвии с 21 мая по 6 июня.

Россия, чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 г.

Решение о проведении мужского ЧМ-2022 в России было принято 15 ноября 2018 г. по итогам заседания конгресса Международной федерации волейбола (Federation internationale de volleyball, FIVB; ФИВБ) в Канкуне (Мексика). Планировалось, что он состоится в нескольких городах России в период с 26 августа по 11 сентября.

1 марта 2022 г., вскоре после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине, ФИВБ заявила о переносе предстоящего турнира из России. 15 апреля стало известно, что ЧМ-2022 примут Польша и Словения. В итоге он прошел в нескольких городах этих стран в изначально намечавшиеся сроки, с 26 августа по 11 сентября.

Россия, чемпионат мира по хоккею среди мужчин 2023 г.

27 сентября 2018 г. проходивший в Валлетте (Мальта) полугодовой конгресс Международной федерации хоккея принял решение о том, что чемпионат мира 2023 г. пройдет в Санкт-Петербурге. Оно было подтверждено 24 мая 2019 г. на годовом конгрессе международной организации в Братиславе (Словакия).

26 апреля 2022 г. на фоне ситуации на Украине ИИХФ лишила Россию права проведения ЧМ-2023. 27 мая 2022 г. Международная федерация хоккея утвердила в качестве стран - хозяек этого турнира Латвию и Финляндию. В итоге чемпионат мира прошел с 12 по 28 мая 2023 г. в городах Рига и Тампере соответственно.

Индонезия, молодежный чемпионат мира по футболу 2023 г.

Решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 г. в Индонезии было принято 24 октября 2019 г. по итогам заседания совета Международной федерации футбола (Federation internationale de football association, FIFA; ФИФА) в Шанхае (Китай).

29 марта 2023 г. ФИФА лишила Индонезию права проведения молодежного чемпионата мира 2023 г., который должен был пройти в этой стране с 20 мая по 11 июня. Решению Международной федерации футбола предшествовала отмена жеребьевки турнира, произошедшая после того как губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить к соревнованиям сборную Израиля.

17 апреля 2023 г. было объявлено, что турнир состоится в Аргентине. В итоге он прошел в этой южноамериканской республике в первоначально планировавшиеся сроки - с 20 мая по 11 июня. Сборная Израиля заняла третье место. Чемпионами стали уругвайцы.