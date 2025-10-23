Семья, наука, культура. Какие тематические годы объявляли в России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать возможность объявления 2027 года Годом географии

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Русского географического общества, поручил правительству проработать возможность объявления 2027 года Годом географии.

ТАСС подготовил материал о том, какие тематические годы проводились в РФ.

Темы в 2002-2024 годах

Практика, когда президент России своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания, появилась в начале 2000-х годов. После празднования 10-летия СНГ в 2001 году следующие годы посвящались странам-партнерам по Содружеству. Так, 2002 год был объявлен Годом Украины, 2003 год - Годом Казахстана, 2004 год - Годом Белоруссии, 2005 год - Годом Азербайджана, 2006 год - Годом Армении.

1 апреля 2003 года президент РФ Владимир Путин впервые посвятил год не стране, а теме - 2003 год был объявлен годом инвалидов. 2006 год был объявлен Годом гуманитарных наук, культуры и образования - Годом академика Дмитрия Лихачева (указ от 14 февраля 2006 года).

В 2007 году в России проводился Год русского языка. Он был объявлен 29 декабря 2006 года указом Владимира Путина по предложению Министерства иностранных дел РФ. В документе подчеркивалась важная роль русского языка "в укреплении российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами, в развитии отечественной культуры, науки и образования".

В 2008 году отмечался Год семьи. Указ о его проведении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2007 года.

В 2009 году проводился Год молодежи (указ от 18 сентября 2008 года), в 2010 году - Год учителя (указ от 10 марта 2009 года), в 2011 году - Год российской космонавтики (указ от 31 июля 2008 года), в 2012 году - Год российской истории (указ от 9 января 2012 года), в 2013 году - Год охраны окружающей среды (указ от 10 августа 2012 года), в 2014 году - Год культуры (указ от 22 апреля 2013 года), в 2015 году - Год литературы (указ от 12 июня 2014 года), в 2016 году - Год российского кино (указ от 7 октября 2015 года).

В 2017 году в связи с празднованием 100-летия создания в России первого государственного природного заповедника одновременно проводились Год особо охраняемых природных территорий (указ от 1 августа 2015 года) и Год экологии (указ от 5 января 2016 года).

В 2018 году отмечался Год добровольца (волонтера), указ о его проведении был подписан президентом РФ 6 декабря 2017 года.

В 2019 году проводился Год театра (указ от 28 апреля 2018 года).

В 2020 году, когда праздновалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах, проводился Год памяти и славы (указ от 8 июля 2019 года). Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина одновременно отмечался Год Антарктиды, приуроченный к празднованию 200-летия открытия самого южного континента планеты русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

В 2021 году отмечался Год науки и технологий, соответствующий указ глава государства подписал 24 декабря 2020 года. При подведении его итогов 24 декабря 2021 года на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию Владимир Путин отметил, что "главным ключевым результатом" проведения Года науки и технологий стал качественно новый уровень просвещения. Тогда же президент предложил объявить 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий, которое, по словам президента, "послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения" (указ о проведении десятилетия глава государства подписал 25 апреля 2022 года).

В 2022 году проводился Год культурного наследия народов России (указ от 30 декабря 2021 года) "в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации".

В 2023 году отмечался Год педагога и наставника. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным 27 июня 2022 года "в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность".

В 2024 году в России снова проводился Год семьи. Он был объявлен указом президента РФ от 22 ноября 2023 года "в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".

Год защитника Отечества (2025)

20 декабря 2024 года на заседании Госсовета РФ в Кремле президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества. 16 января 2025 года глава государства подписал указ о его проведении "в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции".