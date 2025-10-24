Премьер Молдавии с тремя паспортами. Что известно об Александре Мунтяну

Президент республики Майя Санду 24 октября подписала указ о выдвижении бизнесмена на пост премьер-министра страны

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 октября 2025 года президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выдвижении на пост премьер-министра страны бизнесмена, президента центра "Французский альянс в Молдове" Александра Мунтяну. Ранее лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу объявил, что премьер Дорин Речан, который возглавлял молдавский кабинет министров с 2023 года, уходит из политики.

Мунтяну родился 20 января 1964 года в Кишиневе Молдавской ССР (ныне Республика Молдова).

Окончил физический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Имеет степень магистра в области управления экономической политикой Колумбийского университета (Нью-Йорк, США).

По окончании МГУ работал в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы, затем преподавал теоретические основы электротехники в Техническом университете Молдовы, был заместителем декана международного факультета университета.

Занимал руководящие должности в Национальном банке Молдовы (начальник отдела валютных операций, заместитель директора департамента внешних связей).

После учебы в Колумбийском университете работал во Всемирном банке в Вашингтоне (округ Колумбия, США).

В 1997 году Мунтяну вернулся в Молдавию. Занимал должность заместителя директора молдавского центра стратегических исследований и реформ, затем возглавлял представительство инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund, финансируемого правительством США. Преподавал банковское дело и финансы в Свободном университете Молдовы.

Впоследствии переехал на Украину. С 2007 года руководил департаментом прямых инвестиций в украинской инвестиционной компании Dragon Capital.

Был одним из основателей Американской торговой палаты в Молдавии (AmCham Moldova).

Более 30 лет руководит культурно-лингвистическим центром "Французский альянс в Молдове" (L’Alliance Franсaise de Moldavie), который занимается популяризацией французского языка и культуры.

В 2016 году основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners (занимается проектами в Белоруссии, Молдавии и на Украине).

14 октября 2025 года лидер правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что ПДС предложит Санду выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра страны Александра Мунтяну.

20 октября 2025 года в эфире молдавского телеканала ТВ-8 кандидат в премьеры заявил, что, помимо гражданства Молдавии, обладает гражданствами Румынии и США. Он напомнил, что получение гражданств других государств не противоречит законодательству Молдавии.

Кавалер ордена Почетного легиона (Франция, 2006).