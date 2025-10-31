От переводчика арабского до МО РФ. Что известно о замминистра обороны Осьмакове

Василия Осьмакова назначили на должность 31 октября 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 октября 2025 года бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ.

Василий Сергеевич Осьмаков родился 8 июня 1983 года в Москве.

В 2005 году с отличием окончил социально-экономическое отделение Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "востоковед, африканист, переводчик арабского языка". В 2008 году завершил обучение в аспирантуре Государственного университета управления.

Кандидат экономических наук. В 2008 году в Государственном университете управления защитил диссертацию на тему "Зарубежный опыт реализации нефтегазовых проектов на основе соглашений о разделе продукции (СРП) и возможности его применения в России".

В 2004-2008 годах работал в Министерстве промышленности и энергетики РФ (в 2008 году ведомство было разделено на министерство промышленности и торговли и министерство энергетики). Был начальником отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ, референтом отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ, референтом отдела сопровождения приоритетных направлений промышленной политики в департаменте экономического анализа и перспективного планирования Минпромэнерго. Занимал должности советника и главного специалиста отдела общественных связей Минпромэнерго России.

С 2008 по 2012 год - помощник, советник министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко.

В 2012-2016 годах - директор департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга.

С 2016 по 2021 год - заместитель министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

С 2018 года преподавал в Институте статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (вел курс в рамках магистерской программы "Управление в сфере науки, технологий и инноваций").

С 12 апреля 2021 года по 15 октября 2025 года - первый заместитель министра промышленности и торговли РФ (ведомство до мая 2024 года возглавлял Денис Мантуров, затем - Антон Алиханов).

Действительный государственный советник РФ I класса (2019).

Награжден орденом Дружбы (2022).

Владеет английским, арабским и немецким языками.