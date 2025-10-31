За санкции, русофобию, ущемление прав. Как Россия отвечала на рестрикции ЕС

Москва 31 октября расширила стоп-лист представителей стран сообщества и евроинститутов

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 октября 2025 года Россия в ответ на 19-й пакет санкций ЕС расширила стоп-лист представителей стран сообщества и евроинститутов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Статистика

С 2022 года и до настоящего времени Москва 11 раз официально объявляла об ответных санкциях против представителей Евросоюза и евроструктур. Поименные списки подпавших под ответные санкции и сведения о количестве таких лиц не публикуются.

Ответные меры РФ в 2022 году

31 марта 2022 года МИД РФ заявил, что Россия расширяет список представителей стран - членов ЕС и евроструктур, которым запрещается въезд на территорию страны. Ограничения были распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе несколько еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, и большинство депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую политику. В российский стоп-лист были внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран ЕС, общественные деятели и работники СМИ, "несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения".

7 сентября 2022 года РФ в качестве ответной меры расширила санкции против Евросоюза. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, "ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран - членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину". Внесенным в санкционный список лицам запрещен въезд в Россию, соответствующая вербальная нота МИД РФ была передана в представительство ЕС.

25 октября 2022 года Москва в ответ на недружественные действия ЕС и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) расширила список представителей стран - членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. В МИД РФ пояснили, что "речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму". Ограничения касаются и отдельных депутатов ПАСЕ. Решение было принято после того, как Евросоюз ввел очередные ограничительные меры, "нацеленные на сдерживание развития РФ", а также после одобрения ПАСЕ очередной антироссийской резолюции.

Ответные меры РФ в 2023 году

17 января 2023 года РФ в ответ на 9-й пакет санкций Евросоюза расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В него, согласно заявлению МИД РФ, были включены руководители силовых ведомств стран ЕС, государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику Киеву, а также граждане государств Евросоюза, "замеченные в систематической публичной антироссийской риторике". Ограничения были распространены и на отдельных депутатов Европарламента.

23 июня 2023 года Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. В МИД РФ указали, что решение принято в ответ на 11-й санкционный пакет стран ЕС, принятый 23 июня. Ограничения, введенные Москвой, касаются "представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждан стран - членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, <...> представителей евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами". Под санкции подпали также парламентарии стран Евросоюза, "продвигающие конфронтационную повестку с Россией".

19 декабря 2023 года Россия в ответ на 12-й пакет санкций ЕС существенно расширила стоп-лист, в который внесены представители стран Евросоюза. Как сообщил МИД РФ, в новый список вошли представители силовых ведомств и граждане стран ЕС, которые оказывают военную помощь Киеву, представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц, а также занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских активов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против РФ. В дипведомстве информировали, что ограничения также распространены на участников ПАСЕ, проголосовавших 13 октября за резолюцию, которая нацелена на "неприкрытое вмешательство" во внутренние дела страны и дискредитацию предстоящих выборов президента России.

Ответные меры РФ в 2024 году

23 февраля 2024 года в ответ на 13-й пакет санкций ЕС Россия запретила въезд в страну гражданам сообщества, ответственным за оказание военной помощи Киеву, а также лицам, причастным к преследованию российских должностных лиц и выступающим за конфискацию российских госактивов. Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран - членов Евросоюза, представителях евроструктур. Кроме того, в список были включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, "которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России".

24 июня 2024 года РФ в ответ на 14-й пакет санкций ЕС существенно расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Как сообщили в МИД РФ, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран - членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи киевскому режиму. Кроме того, в стоп-лист вошли сотрудники евроструктур и госорганов стран ЕС, причастных в том числе к преследованию должностных лиц РФ. В МИД также указали, что ЕС продолжает конфронтационную политику в отношении РФ, европейские односторонние ограничительные меры нелегитимны, поскольку совершаются в обход СБ ООН, и только подрывают доверие к ЕС.

28 декабря 2024 года Москва в ответ на 15-й пакет санкций ЕС существенно расширила список граждан стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Речь идет в том числе о представителях силовых ведомств и организаций, ответственных за военную помощь Киеву. МИД РФ заявил, что ограничительные меры касаются также сотрудников евроструктур и госорганов стран ЕС, лиц, ответственных за введение санкций против РФ и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, гражданских активистов и представителей научного сообщества, "отличившихся своей [антироссийской] риторикой", депутатов стран ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

Ответные меры РФ в 2025 году

13 марта 2025 года Россия в ответ на 16-й пакет санкций ЕС расширила список лиц Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. В заявлении российского МИД было указано, что речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России, организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море. В список также вошли представители евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастные к преследованию российских должностных лиц, выступающие за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственные за введение санкций против РФ и другие. Под ответные санкции подпали отдельные представители структур Совета Европы.

22 июля 2025 года МИД РФ сообщил, что Москва значительно расширила список представителей евроинститутов, стран - членов Евросоюза и ряда европейских государств, которым запрещен въезд в Россию. Решение принято в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС в отношении России. Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, речь в том числе идет о лицах, "ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море", и других.