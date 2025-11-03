История Республики Марий Эл

Со дня образования республики 4 ноября 2025 года исполняется 105 лет

Редакция сайта ТАСС

Йошкар-Ола © BearFotos/ Shutterstock/ FOTODOM

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 ноября 2025 года исполняется 105 лет со дня образования в составе РСФСР Автономной области марийского народа (ныне Республика Марий Эл).

ТАСС подготовил материал об истории региона.

Республика Марий Эл

Республика Марий Эл - субъект Российской Федерации, входит в Приволжский федеральный округ.

Регион расположен в центре европейской части России, в Среднем Поволжье. На севере и востоке граничит с Кировской областью, на юго-востоке - с Татарстаном, на юго-западе - с Чувашской Республикой, на западе - с Нижегородской областью.

Столица - город Йошкар-Ола.

В X-XV веках

Марийцы (марий, мари, мары) - самоназвание представителей финно-угорского народа. В древнерусских источниках именовались черемисами. Первое письменное упоминание о них встречается в X веке.

В XIII-XV веках основная территория современной республики входила в состав Золотой Орды. В XV веке, после ее распада, на территории Среднего Поволжья возникло новое государство - Казанское ханство со столицей в Казани. Его население составляли казанские татары, черемисы, чуваши и другие. Казанские татары неоднократно совершали набеги на территорию Русского государства. При этом земли чувашей и черемисов, находившиеся в так называемой горной стороне ханства (правобережье Волги), неоднократно подвергались разорению в результате военных столкновений между русскими и татарскими войсками.

В составе Русского государства

После присоединения в 1489 году Вятской земли к Русскому государству под его влиянием оказалась часть черемисов, проживавших по реке Ветлуге и в среднем течении Вятки. В 1523 года в ходе очередного похода русских войск на Казань на земле горных черемисов, при впадении Суры в Волгу, был основан Васильгород (ныне поселок городского типа Васильсурск Нижегородской области). Он стал опорным пунктом для отражения набегов войск казанских ханов.

В декабре 1546 года представители чувашей и горных черемисов обратились к русскому царю Ивану IV Грозному за помощью в борьбе против казанского хана Сафа-Гирея. Во время правления хана поселения чувашей и черемисов были розданы казанским и крымским феодалам, взимавшим налог (ясак) с населения. Также Сафа-Гирей пообещал ногайцам (степным татарам) в обмен на поддержку передать во владение горную сторону ханства. В 1547 году в результате похода русских войск отряды казанского хана были вытеснены с территории черемисов и чувашей. В мае 1551 года в горной части устья реки Свияги русскими была заложена крепость Свияжск. В ходе ее строительства местные жители обратились к Ивану IV с просьбой включить их земли в состав Русского государства. В том же году царь подписал жалованную грамоту, согласно которой все жители горной части Казанского ханства (в том числе и марийцы) признавались подданными русского государя и обязывались служить ему. На три года они освобождались от ясака.

После взятия в 1552 году царскими войсками Казани к Русскому государству была присоединена и так называемая луговая сторона марийцев, проживавших по левому берегу Волги. Во второй половине XVI века на марийских территориях были построены русские города-крепости Кокшайск (1574; ныне село в Звениговском районе Марий Эл), Козьмодемьянск (1583), Царевококшайск (1584; ныне Йошкар-Ола) и другие. В XVII веке были основаны Спасский Малоюнгинский (1625; Козьмодемьянский уезд) и Мироносицкий (1649; Царевококшайский уезд) монастыри.

В XVIII - начале XX века

В 1708-1920 годах, после административно-территориальной реформы Петра I, основная часть современной территории республики вошла в состав Казанской губернии (в 1781-1796 годах - одноименного наместничества). С 1775 года часть территории региона входила в состав Нижегородского наместничества и одноименной губернии (1779-1920) и Вятского наместничества и губернии (1780-1920).

В феврале 1918 года в Казани прошел национальный съезд мари, на котором название народа "черемисы" заменили на самоназвание "марий". В марте 1920 года после ликвидации Казанской губернии Козьмодемьянский уезд вошел в состав Нижегородской губернии, Краснококшайский (бывший Царевококшайский) уезд - Вятской. В июне 1920 года к образованной Чувашской автономной области были отнесены три марийские волости Чебоксарского уезда.

Образование Марийской автономии

14 октября 1920 года центральный комитет Российской коммунистической партии (большевиков) принял решение создать автономии для тех восточных народностей, которые еще не имели своих национально-территориальных образований. Постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и Совета народных комиссаров РСФСР от 4 ноября 1920 года была образована Автономная область марийского народа (Марийская АО), административным центром которой стал город Краснококшайск (с 1928 года - Йошкар-Ола). В новую автономию вошли Козьмодемьянский уезд и Емангашская волость Васильсурского уезда Нижегородской губернии, Краснококшайский уезд и ряд волостей Яранского и Уржумского уездов Вятской губернии.

В 1921 году территорию Марийской АО разделили на три кантона (Козьмодемьянский, Краснококшайский и Сернурский). В 1932 году в регионе было введено районное деление. Согласно Всесоюзной переписи населения 1926 года, в области проживали 482 тыс. человек, из них марийцы составляли 51,44%, русские - 43,56 %, татары - 4,19%.

В 1929 году область входила в состав Нижегородского, в 1932-1936 годах - Горьковского края. 5 декабря 1936 года автономная область была преобразована в Марийскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (АССР).

В 1928 году было открыто движение по железнодорожной линии Зеленый Дол - Краснококшайск. В 1931 году открылся первый Марийский агропедагогический институт. В 1938 году заработал Марийский целлюлозно-бумажный комбинат.

В годы Великой Отечественной войны и послевоенное время

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) на территорию Марийской АССР эвакуировали ряд предприятий из западных и центральных районов СССР. Более 142 тыс. жителей республики воевали в рядах Красной армии, 53 из них были удостоены звания Героя Советского Союза, 14 стали полными кавалерами ордена Славы.

На базе эвакуированных предприятий были созданы заводы машиностроительной и приборостроительной промышленности, в том числе "Электроавтоматика", "Контакт", "Марийский машиностроитель" и другие. В 1953 году была построена часть железнодорожной линии Йошкар-Ола - Яранск.

В 1989 году в Марийской АССР проживали 749,3 тыс. человек. Русские из них составляли 47,51%, марийцы - 43,29%, татары - 5,85%.

Образование Республики Марий Эл

22 октября 1990 года Верховный совет Марийской АССР принял декларацию о преобразовании Марийской АССР в Советскую Социалистическую Республику и ее государственном суверенитете. 8 июля 1992 года было принято современное название - Республика Марий Эл.

14 декабря 1991 года президентом региона был избран Владислав Зотин, председатель Верховного совета республики.

Современная республика

Площадь Республики Марий Эл - 23,4 тыс. кв. км, что составляет 0,14% территории РФ. По данному показателю республика занимает 73-е место среди российских регионов (здесь и далее статистические данные приводятся без учета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей).

В регионе проживают 666 тыс. человек (65-е место по России). Из них русские составляют 52,5%, марийцы - 40,1%, татары - 4,8% и др. Государственные языки Марий Эл - русский и марийский.

В составе республики - 14 муниципальных районов, 3 городских округа, 16 городских и 102 сельских поселений. Наиболее крупные города: Йошкар-Ола (285 тыс. человек), Волжск (51,6 тыс.), Козьмодемьянск (19,1 тыс.) и Звенигово (10,7 тыс.).

Валовой региональной продукт (ВРП) Марий Эл в 2023 году составил 304,5 млрд руб. (73-е место среди субъектов РФ; более поздние данные не опубликованы). Среднемесячная заработная плата в 2024 году равнялась почти 60 тыс. руб. (60-е место), инвестиции в основной капитал - 54,5 млрд руб. (77-е место).

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая и пищевая промышленность.

В республике действуют Марийский государственный университет, Поволжский государственный технологический университет, Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, Марийский государственный театр оперы и балета им. Эрика Сапаева, Академический русский театр драмы им. Георгия Константинова и другие. На территории региона расположены национальный парк "Марий Чодра", государственный природный заповедник "Большая Кокшага" и другие.

С мая 2022 года Республику Марий Эл возглавляет Юрий Зайцев.