Российская ядерная триада: от создания до современных учений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 ноября 2025 года сообщил, что обновленная российская ядерная триада является самой новой в мире

ТАСС подготовил материал о том, что обычно называется ядерной триадой, а также о учениях российских стратегических ядерных сил.

Определение

Ядерной триадой традиционно в международной терминологии называется совокупность стратегических ядерных сил (СЯС). Они включают в себя три компонента: наземный (в России - Ракетные войска стратегического назначения, РВСН), морской (часть сил Военно-морского флота, ВМФ) и воздушный (часть Воздушно-космических сил, ВКС).

Формирование стратегических ядерных сил началось в 1950-х годах. Основу их вооружения сегодня составляют стационарные и мобильные наземные комплексы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), стратегические атомные подводные лодки (АПЛ), а также стратегические бомбардировщики, оснащенные стратегическими крылатыми ракетами класса "воздух - поверхность" и авиабомбами. В июне 2025 года президент РФ Владимир Путин сообщал, что российские ядерные силы оснащены современными образцами вооружения на уровне 95%.

Учения

Одними из первых учений советских СЯС стали специальные учения "Роза" в сентябре 1961 года. Они подтвердили надежность и точность ракет Р-12: 12 и 16 сентября две таких ракеты, запущенные из района г. Салехарда (ныне Ямало-Ненецкий автономный округ), доставили ядерные заряды к целям на о. Новая Земля (Архангельская область).

В числе крупнейших проверок советских СЯС была "семичасовая ядерная война" 18 июня 1982 года, когда в ходе учений стратегических сил "Щит-82" отрабатывались нанесение условного ядерного удара по противнику, отражение его ракетной атаки, боевые действия в космосе, в воздухе, на море, высадка десанта. Первоначально предполагалось запустить в ходе учений до 70 ракет разных типов, однако затем это число было сокращено до девяти (включая три ракеты-носителя со спутниками военного назначения).

С 1990-х годов в российских Вооруженных силах ежегодно проводятся учебные пуски МБР наземного и морского базирования, крылатых ракет самолетами дальней авиации. Учения и внезапные проверки СЯС проводятся под руководством президента России - главнокомандующего ВС РФ.

22 октября 2025 года президент России Владимир Путин по ВКС принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. В ходе учений были выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов СЯС РФ, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружения. По словам президента, тренировка подтвердила надежность ядерного щита России. "Стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и Союзного государства в полном объеме", - отметил глава государства.