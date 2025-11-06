Археолог и реформатор. Как Халед аль-Анани пришел к руководству ЮНЕСКО

Его кандидатура была утверждена на 43-й генеральной конференции организации в Самарканде

Редакция сайта ТАСС

Гендиректор ЮНЕСКО Халед аль-Анани © Hassan Mohamed/ picture alliance via Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 ноября 2025 года новым генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) стал представитель Египта, египтолог, бывший министр туризма и по делам древностей Халед аль-Анани. Его кандидатура была утверждена на 43-й генеральной конференции организации в Самарканде. Он сменил француженку Одре Азуле, занимавшую этот пост с ноября 2017 года.

ТАСС подготовил материал, содержащий краткие сведения о ЮНЕСКО и ее новом гендиректоре.

ЮНЕСКО

ЮНЕСКО - специализированное учреждение ООН, созданное в 1945 году. В настоящее время объединяет 194 действительных (государства) и 12 ассоциированных (зависимые территории) членов.

В сферу ее деятельности входят проблемы в области образования и грамотности, изучение традиционных культур и подготовка национальных кадров, сохранение культурного наследия. Организацией были разработаны основополагающие документы, направленные на формирование базовых принципов международного сотрудничества в сфере образования, науки и культуры. Среди них конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования (1960), об охране всемирного культурного и природного наследия (1972), о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы (1979), об охране нематериального культурного наследия (2003).

ЮНЕСКО реализует программы, направленные на обеспечение всеобщего качественного образования, расширение международного научного сотрудничества с целью решения актуальных экономических, социальных и экологических проблем, выпускает более 200 печатных и интернет-изданий.

С 1978 года формируется список Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий наиболее значимые архитектурные, инженерные и иные творения человека, а также уникальные природные объекты (в настоящее время в списке более 1,2 тыс. объектов).

Высший руководящий орган ЮНЕСКО - генеральная конференция (созывается раз в два года) с участием представители всех стран-членов. На ней принимаются основополагающие документы, утверждается бюджет, решается вопрос о приеме новых членов, происходит избрание руководящих органов. В период между конференциями действует исполнительный совет (проводит встречи два раза в год) в составе представителей 58 стран, избираемых конференцией на четырехлетний срок с возможностью переизбрания. Исполнительным органом является секретариат, возглавляемый генеральным директором (утверждается конференцией на четыре года с возможностью переизбрания еще на один срок). Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже.

Халед аль-Анани

Халед аль-Анани (полное имя - Халед Ахмад аль-Анани Али Эзз) родился 14 марта 1971 года в Гизе (Египет). В 1992 года окончил бакалавриат факультета туризма и гостиничного менеджмента Университета Хелуана в Египте, в 1996 году получил там степень магистра. Затем учился в аспирантуре Университета Поля Валери в Монпелье (Франция) по направлению египтологии, в 2001 году защитил там докторскую диссертацию. Владеет французским и английским языками.

В 1993 году Халед аль-Анани начал работать в качестве ассистента на факультете туризма и гостиничного менеджмента Университета Хелуана. После получения докторской степени преподавал там, в 2010 году стал директором Центра открытого обучения в этом вузе, в 2012-2013 годах был заместителем декана факультета туризма и гостеприимства, с 2011 года профессор египтологии в этом университете. В 2002-2016 годах он был также научным сотрудником Французского института восточной археологии, в 2006-2023 годах - профессор в Университете Поля Валери. Преподавал в университетах ряда европейских стран.

В 2014-2016 годах Халед аль-Анани был генеральным директором Национального музея египетской цивилизации (учрежден в 2002 году, создавался совместно с ЮНЕСКО, при аль-Анани проект вступил в завершающую стадию), в 2015-2016 году - управляющим Египетского национального музея в Каире.

В 2016 году он был назначен министром по делам древностей, в 2019 году - министром туризма и по делам древностей, занимал пост до 2022 года. В период, когда он возглавлял эти министерства, в Египте было открыто более 20 музеев, в том числе Национальный музей египетской цивилизации в Каире (крупный музейный комплекс площадью в 490 тыс. кв. м), запущено свыше 50 проектов по реставрации и развитию археологических объектов, а также исторических мечетей, синагог, монастырей и церквей. В страну было возвращено более 7 тыс. вывезенных в разное время контрабандным путем артефактов из более 20 стран. В 2021 году аль-Анани курировал проведение таких масштабных культурных мероприятий, как "Золотой парад фараонов" (торжественная перевозка 22-х царских мумий из Египетского национального музея в Национальный музей египетской цивилизации) и церемония открытия после реставрации Аллеи сфинксов, соединяющей храмы Луксора и Карнака.

В 2024 году он был назначен специальным послом Всемирной туристской организации по культурному туризму.