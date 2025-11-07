Пять крупнейших авиакатастроф десятилетия в США

При крушении грузового самолета McDonnell Douglas MD-11F 5 ноября 2025 года погибли 13 человек

© AP Photo/ Jon Cherry

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 ноября 2025 года стало известно, что число погибших в результате крушения грузового самолета McDonnell Douglas MD-11F (регистрационный номер N259UP) логистической компании UPS близ Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки, США) достигло 13 человек. Катастрофа произошла 4 ноября в 17:20 по местному времени (01:20 мск 5 ноября). По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя при взлете и потеря мощности.

ТАСС подготовил хронологию крупных авиационных катастроф в США, в результате которых погибли 10 и более человек.

За последние 10 лет произошло пять таких ЧП, с учетом катастрофы 5 ноября 2025 года.

10 июля 2017 года самолет-топливозаправщик Lockheed KC-130 Hercules (бортовой номер 165000) Корпуса морской пехоты США разрушился в воздухе на границе округов Санфлауэр и Лефлор близ аэропорта Гринвуд (штат Миссисипи). На борту воздушного судна находились 16 человек, в результате инцидента они погибли. Катастрофа произошла из-за коррозии лопасти винта, которая оторвалась от втулки и пробила фюзеляж, что привело к разрушению самолета.

30 июня 2019 года в муниципальном аэропорту Эддисон (Даллас, штат Техас) при взлете потерпел крушение легкий пассажирский самолет Beechcraft B300 King Air (регистрационный номер N534FF) компании EE Operations. Воздушное судно, следовавшее в Сент-Питерсберг (штат Флорида) при разбеге по взлетно-посадочной полосе врезалось в ангар и сгорело. На борту находились 10 человек, все они погибли. К катастрофе привело снижение тяги левого двигателя и ошибка пилотов, которые не выполнили аварийные процедуры, предусмотренные производителем самолета в ситуации потери мощности одного из моторов.

4 сентября 2022 года в США гидроплан DHC-3T Turbine Otter (регистрационный номер N725TH) американской авиакомпании Friday Harbor Seaplane Tours упал в воды залива Мьютини-Бэй в штате Вашингтон. На борту находились десять человек - один пилот и девять пассажиров, в том числе ребенок. Все они погибли. К крушению привело ослабление гайки механизма регулировки горизонтального стабилизатора из-за отсутствия стопорного кольца. Это вызвало перемещение стабилизатора в крайнее положение, в результате чего пилот потерял возможность управлять самолетом.

29 января 2025 года в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ-701ER (регистрационный номер N709PS) авиакомпании American Airlines и вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk (бортовой номер 00-26860) сухопутных войск США. Самолет выполнял рейс из города Уичито (штат Канзас), на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета были трое военнослужащих - они совершали тренировочный полет. После столкновения авиалайнер рухнул в реку Потомак. В результате погибли все 67 человек. Окончательный отчет по итогам расследования ЧП пока не опубликован. По предварительным данным, к столкновению мог привести ряд факторов: опасная трассировка вертолетного маршрута, возможное превышение вертолетом разрешенной высоты, отсутствие передачи им точных координат для контроля полета, ведение обоих воздушных судов одним диспетчером и не расслышанные летчиками указания.