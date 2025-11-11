Встречи, форумы и первый госвизит. Президент Казахстана посетит Россию

Касым-Жомарт Токаев, возглавляющий республику с марта 2019 года, посещал страну 22 раза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 11-12 ноября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые посетит Россию с государственным визитом. По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным будут обсуждаться "вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня". Планируется также, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уральске.

Статистика визитов

Касым-Жомарт Токаев, возглавляющий Казахстан с марта 2019 года, посещал Россию 22 раза. В 2019 году состоялось три визита лидера Казахстана в РФ, в 2020 году - один, в 2021-м - два, в 2022 году - семь, в 2023 и 2024 годах - по четыре визита. Текущий визит станет вторым в 2025 году и первым государственным визитом Касым-Жомарта Токаева в Россию.

Хронология визитов

Впервые в качестве президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Москву 3-4 апреля 2019 года по приглашению российского лидера Владимира Путина. Официальный визит в Россию стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность главы государства. 3 апреля в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили различные вопросы российско-казахстанских отношений, перспективы евразийской интеграции, а также региональную повестку дня. Президенты подчеркнули, что намерены продолжать прежний курс в отношениях России и Казахстана, а также наметили новые совместные проекты. Выступая перед журналистами по итогам переговоров, Владимир Путин сообщил, что предложил расширить сотрудничество двух стран в энергетической сфере и возвести в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. Касым-Жомарт Токаев в свою очередь сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным возможности по локализации производства по сборке российских гражданских вертолетов в Казахстане. 4 апреля Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, а также возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

3 октября 2019 года в Сочи Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента РФ Владимира Путина принял участие в XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященном обсуждению роли Востока в глобальной геополитике. На пленарной сессии клуба Токаев выступил с инициативой трансформировать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) из форума в организацию. Перед заседанием клуба "Валдай" Касым-Жомарт Токаев провел короткую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

7 ноября 2019 года в Омске президент Казахстана принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества". Там же он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждались вопросы российско-казахстанских торгово-экономических отношений. Лидеры двух стран также посетили центр "Эрмитаж-Сибирь", который является подразделением Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и представительством Государственного Эрмитажа в Сибирском федеральном округе.

24 июня 2020 года в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в параде Победы на Красной площади, в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

21 августа 2021 года Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Москву. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным он подчеркнул, что Казахстан и Россия являются союзниками, а отношения стран успешно развиваются. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности с учетом ситуации в Афганистане.

28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, в ходе которой поблагодарил Россию за помощь республике во время пандемии. На полях саммита он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений в области энергетики, цифровизации и образования, в том числе возможность открытия филиалов российских вузов в Казахстане.

10-11 февраля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с рабочим визитом. 10 февраля он провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную повестку. По итогам переговоров были подписаны документы в сфере образования, транспорта, цифровизации, космоса и подготовки специалистов в атомной энергетике. В тот же день президент Казахстана встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. 11 февраля Касым-Жомарт Токаев совершил поездку в Татарстан. Он провел встречу с главой республики Рустамом Миннихановым, посетил Казанский кремль, нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в Нижнекамске и завод "Камаз" в Набережных Челнах.

16 мая 2022 года в Москве президент Казахстана принял участие в саммите ОДКБ. По окончании заседания в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил двусторонние отношения России и Казахстана.

17 июня 2022 года Касым-Жомарт Токаев находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге для участия в работе XXV Петербургского международного экономического форума. Президент Казахстана выступил на пленарном заседании ПМЭФ. На полях форума провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты двух стран обсудили состояние и перспективы развития российско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической сфере. В тот же день Касым-Жомарт Токаев встретился с главами Татарстана и Башкортостана Рустамом Миннихановым и Радием Хабировым.

19 августа 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Сочи провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили вопросы российско-казахстанского стратегического партнерства, в том числе в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В тот же день глава Казахстана посетил образовательный центр "Сириус".

7 октября 2022 года в Санкт-Петербурге Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ.

28 ноября 2022 года президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с официальным визитом. Это была его первая зарубежная поездка после переизбрания главой государства 20 ноября 2022 года. В Москве Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, после чего провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили различные вопросы российско-казахстанского сотрудничества, в том числе развитие транспортно-логистической инфраструктуры, снятие ограничений для торговли и инвестиций, а также инициативу президента РФ о создании тройственного газового союза с Узбекистаном (транспортировка российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана). По итогам встречи была подписана Декларация по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. В документе, состоящем из 37 пунктов, лидеры подчеркнули, что Россия и Казахстан "воздерживаются от любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств", а также привержены заключенным ранее договорам о дружбе и добрососедстве. Кроме того, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходил в этот день в Оренбурге. В рамках официального визита президент Казахстана также провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

26-27 декабря 2022 года президент Казахстана находился в Санкт-Петербурге. 26 декабря в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина он принял участие в неформальном саммите СНГ. 27 декабря вместе с руководителями России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана посетил Русский музей.

8-9 мая 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Россию, где участвовал в мероприятиях в честь Дня Победы. 8 мая во Ржеве (Тверская область) посетил открывшийся после реконструкции Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, погибшим на Ржевском плацдарме во время Великой Отечественной войны, а также братскую могилу в деревне Трубино Ржевского округа, где похоронен его дядя Касым Болтаев. 9 мая президент Казахстана принял участие в параде Победы на Красной площади и церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

24-25 мая 2023 года Касым-Жомарт Токаев находился с рабочим визитом в Москве. 24 мая участвовал в пленарном заседании II Евразийского экономического форума в концертном зале "Зарядье" и неформальном ужине лидеров стран ЕАЭС в Кремле, 25 мая - в заседании Высшего Евразийского экономического совета и рабочем обеде с лидерами стран ЕАЭС.

7 октября 2023 года в Ново-Огареве президент Казахстана совместно с лидерами России и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым по видеосвязи дал старт поставкам российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан (часть топлива будет подаваться и в Казахстан). Затем казахстанский президент провел краткую встречу с главой российского государства.

25-26 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Санкт-Петербург. 25 декабря он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС, 26 декабря - в неформальном саммите СНГ. Перед началом саммита президент Казахстана вместе с другими лидерами стран СНГ посетил музеи-заповедники "Павловск", "Царское Село" и "Петергоф". По окончании саммита провел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, лидеры двух стран обсудили сотрудничество в газовой области.

21 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетил церемонию открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани. Затем глава Казахстана вместе с лидерами других стран, присутствовавшими на открытии, осмотрел зоны проведения турнира. Перед началом торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным.

8-9 мая 2024 года президент Казахстана находился в Москве с рабочим визитом. 8 мая он принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС, приуроченном к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, 9 мая - присутствовал на параде Победы на Красной площади, а также участвовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

8 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Москву для участия в заседании Совета глав государств - участников СНГ.

25-26 декабря 2024 года президент Казахстана посетил с рабочим визитом Ленинградскую область. На территории всесезонного курорта "Игора" 25 декабря он принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ, 26 декабря - в заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.

8-9 мая 2025 года Касым-Жомарт Токаев находился в Москве для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая президент Казахстана провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном и президентом Сербии Александаром Вучичем. 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади, затем с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. По завершении торжественных мероприятий президент РФ Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца - гвардии сержанта Кемеля Токаева - из архива Министерства обороны России.